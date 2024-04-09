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Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе - РИА Новости, 09.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:50 09.04.2024 (обновлено: 18:30 09.04.2024)
https://ria.ru/20240409/zayavlenie-1938908239.html
Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе
Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе - РИА Новости, 09.04.2024
Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе
Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал... РИА Новости, 09.04.2024
2024-04-09T17:50
2024-04-09T18:30
культура
россия
москва
александр домогаров
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
центральный академический театр российской армии
театр имени моссовета
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли эту информацию. "Поскольку этот удар желтая пресса в очередной раз наносит по моей карьере, по моей профессии, я вынужден сделать следующее заявление… Я доведу наконец-то это дело до конца. Мы вчера с моими адвокатами подали заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру. Все то, что вы сделали, является грубейшим нарушением статьи 137 Уголовного кодекса России. Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба", - сказал Домогаров в видеообращении в своем Telegram-канале. Он добавил, что все спектакли с его участием будут идти согласно графику. "Никаких замен. Все спектакли будут идти по расписанию… Есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь, поэтому ни о каком срочном лечении речи не идет", - заключил артист.
https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html
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россия, москва, александр домогаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральный академический театр российской армии , театр имени моссовета
Культура, Россия, Москва, Александр Домогаров, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Центральный академический театр Российской армии , Театр имени Моссовета
Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе

Домогаров подал заявления в РКН и прокуратуру из-за фейковых новостей о себе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Домогаров
Народный артист России Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Александр Домогаров . Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли эту информацию.
«
"Поскольку этот удар желтая пресса в очередной раз наносит по моей карьере, по моей профессии, я вынужден сделать следующее заявление… Я доведу наконец-то это дело до конца. Мы вчера с моими адвокатами подали заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру. Все то, что вы сделали, является грубейшим нарушением статьи 137 Уголовного кодекса России. Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба", - сказал Домогаров в видеообращении в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что все спектакли с его участием будут идти согласно графику.
"Никаких замен. Все спектакли будут идти по расписанию… Есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь, поэтому ни о каком срочном лечении речи не идет", - заключил артист.

Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.

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КультураРоссияМоскваАлександр ДомогаровФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Центральный академический театр Российской армииТеатр имени Моссовета
 
 
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