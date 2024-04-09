Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе
Домогаров подал заявления в РКН и прокуратуру из-за фейковых новостей о себе
Народный артист России Александр Домогаров . Архивное фото
МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли эту информацию.
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"Поскольку этот удар желтая пресса в очередной раз наносит по моей карьере, по моей профессии, я вынужден сделать следующее заявление… Я доведу наконец-то это дело до конца. Мы вчера с моими адвокатами подали заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру. Все то, что вы сделали, является грубейшим нарушением статьи 137 Уголовного кодекса России. Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба", - сказал Домогаров в видеообращении в своем Telegram-канале.
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Он добавил, что все спектакли с его участием будут идти согласно графику.
"Никаких замен. Все спектакли будут идти по расписанию… Есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь, поэтому ни о каком срочном лечении речи не идет", - заключил артист.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.