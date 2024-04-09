https://ria.ru/20240409/zayavlenie-1938908239.html

Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе

Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе - РИА Новости, 09.04.2024

Домогаров подал заявление в прокуратуру из-за фейковых новостей о себе

Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал... РИА Новости, 09.04.2024

2024-04-09T17:50

2024-04-09T17:50

2024-04-09T18:30

культура

россия

москва

александр домогаров

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

центральный академический театр российской армии

театр имени моссовета

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МОСКВА, 9 апр - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров сообщил, что после фейковых новостей о завершении его карьеры и проблем с позвоночником вместе с адвокатами подал заявления в Роскомнадзор и прокуратуру на интернет-издания, которые распространяли эту информацию. "Поскольку этот удар желтая пресса в очередной раз наносит по моей карьере, по моей профессии, я вынужден сделать следующее заявление… Я доведу наконец-то это дело до конца. Мы вчера с моими адвокатами подали заявление в Роскомнадзор и в прокуратуру. Все то, что вы сделали, является грубейшим нарушением статьи 137 Уголовного кодекса России. Я добьюсь если не уголовного наказания, то возмещения мне морального ущерба", - сказал Домогаров в видеообращении в своем Telegram-канале. Он добавил, что все спектакли с его участием будут идти согласно графику. "Никаких замен. Все спектакли будут идти по расписанию… Есть масса планов, мы все эти планы будем воплощать в жизнь, поэтому ни о каком срочном лечении речи не идет", - заключил артист.

https://ria.ru/20240229/alibasov-1930301352.html

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россия, москва, александр домогаров, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), центральный академический театр российской армии , театр имени моссовета