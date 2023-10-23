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В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли - РИА Новости, 23.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:57 23.10.2023 (обновлено: 14:26 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/domogarov-1904657590.html
В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли
В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли - РИА Новости, 23.10.2023
В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли
Народный артист Александр Домогаров освобожден от участия в спектакле "Тартюф" Театра Моссовета по его личной просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:57
2023-10-23T14:26
александр домогаров
театр имени моссовета
евгений марчелли
культура
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист Александр Домогаров освобожден от участия в спектакле "Тартюф" Театра Моссовета по его личной просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. &quot;Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах, попросил освободить его от участия в спектакле &quot;Тартюф&quot;, - сказала представитель пресс-службы театра."Тартюф" - сценическая версия пьесы Мольера "Тартюф, или Обманщик", которую поставил худрук театра Евгений Марчелли. По данным на сайте театра, на роль Тартюфа были назначены Домогаров и Виталий Кищенко. Александр Домогаров – народный артист, советский и российский актер театра и кино. Известность актеру принесли роли Павла Горина в фильме "Гардемарины III", графа де Бюсси телесериале "Графиня де Монсоро", Андрея Серегина в сериале "Бандитский Петербург". С 1995 года служит в Театре имени Моссовета. В 2021 году в СМИ появилась информация об уходе Домогарова из театра, в учреждении это опровергли.
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александр домогаров, театр имени моссовета, евгений марчелли
Александр Домогаров, Театр имени Моссовета, Евгений Марчелли, Культура
В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли

Театр Моссовета: Домогаров сам попросил снять его с роли из-за занятости

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Домогаров
Народный артист России Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Александр Домогаров. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист Александр Домогаров освобожден от участия в спектакле "Тартюф" Театра Моссовета по его личной просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
«

"Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах, попросил освободить его от участия в спектакле "Тартюф", - сказала представитель пресс-службы театра.

"Тартюф" - сценическая версия пьесы Мольера "Тартюф, или Обманщик", которую поставил худрук театра Евгений Марчелли. По данным на сайте театра, на роль Тартюфа были назначены Домогаров и Виталий Кищенко.
Александр Домогаров – народный артист, советский и российский актер театра и кино. Известность актеру принесли роли Павла Горина в фильме "Гардемарины III", графа де Бюсси телесериале "Графиня де Монсоро", Андрея Серегина в сериале "Бандитский Петербург". С 1995 года служит в Театре имени Моссовета. В 2021 году в СМИ появилась информация об уходе Домогарова из театра, в учреждении это опровергли.
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КультураАлександр ДомогаровТеатр имени МоссоветаЕвгений Марчелли
 
 
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