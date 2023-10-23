https://ria.ru/20231023/domogarov-1904657590.html

В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли

В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли - РИА Новости, 23.10.2023

В Театре Моссовета заявили, что Домогаров сам попросил снять его с роли

Народный артист Александр Домогаров освобожден от участия в спектакле "Тартюф" Театра Моссовета по его личной просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T13:57

2023-10-23T13:57

2023-10-23T14:26

александр домогаров

театр имени моссовета

евгений марчелли

культура

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Народный артист Александр Домогаров освобожден от участия в спектакле "Тартюф" Театра Моссовета по его личной просьбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. "Руководство Театра Моссовета удовлетворило просьбу актера Александра Домогарова, который в связи с занятостью в других проектах, попросил освободить его от участия в спектакле "Тартюф", - сказала представитель пресс-службы театра."Тартюф" - сценическая версия пьесы Мольера "Тартюф, или Обманщик", которую поставил худрук театра Евгений Марчелли. По данным на сайте театра, на роль Тартюфа были назначены Домогаров и Виталий Кищенко. Александр Домогаров – народный артист, советский и российский актер театра и кино. Известность актеру принесли роли Павла Горина в фильме "Гардемарины III", графа де Бюсси телесериале "Графиня де Монсоро", Андрея Серегина в сериале "Бандитский Петербург". С 1995 года служит в Театре имени Моссовета. В 2021 году в СМИ появилась информация об уходе Домогарова из театра, в учреждении это опровергли.

https://ria.ru/20230906/berkovich-1894617764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр домогаров, театр имени моссовета, евгений марчелли