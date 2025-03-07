https://ria.ru/20250307/belousov-2003727193.html
Белоусов поздравил женщин с 8 марта
Белоусов поздравил женщин с 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
Белоусов поздравил женщин с 8 марта
Министр обороны РФ Андрей Белоусов со сцены Центрального академического театра Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 марта и привел примеры подвигов РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:07:00+03:00
2025-03-07T20:07:00+03:00
2025-03-07T20:07:00+03:00
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празднование 8 марта
8-е марта - международный женский день
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов со сцены Центрального академического театра Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 марта и привел примеры подвигов девушек-военнослужащих. Об этом он рассказал в ходе своей речи на торжественном концерте в честь праздника. "Современную российскую армию невозможно представить без женщин. Это военные медики, связисты, геодезисты, снайперы, психологи, операторы беспилотных летательных аппаратов. Хотел бы привести несколько примеров их самоотверженности и героизма. Капитан медицинской службы Светяш Дарья Александровна под вражеским огнем эвакуировала 46 боевых товарищей, тем самым спасла их жизни. Лично уничтожила стрелка противника. Командир расчета Громова Марина Викторовна в ходе эвакуации раненых из стрелкового оружия сбила два вражеских БПЛА. Ефрейтор Мединская Екатерина Максимовна в составе расчета FPV-дронов нанесла 10 ударов по отходящему противнику. Уничтожила более 20 неонацистов и БМП "Брэдли", - сказал Белоусов. По его словам, сегодня в воинских частях, ведомственных организациях и на государственной гражданской службе работают более 250 000 женщин, 42 тысячи служат в Вооруженных Силах. Почти четыре тысячи из них удостоены государственных наград за вклад в проведение специальной военной операции. Благодарность волонтерам Кроме того, министр отметил, что женщины-волонтеры существенную помощь оказывают бойцам ВС РФ. "Отмечу, что существенную существенную помощь оказывают нашим бойцам женщины-волонтеры. Упорным трудом приближают общую победу сотрудницы оборонных предприятий и "народного ОПК". Мы гордимся вами. Истинной благодарности достойны матери наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов и настоящих защитников Отечества. Дорогие наши женщины, подруги, я хочу сказать, что, конечно, это очень волнующий праздник, когда мужчины имеют возможность, даже необходимость сказать какие-то особо теплые слова в ваш адрес. Я же хочу сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Огромное вам спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо, что вы позволяете нам служить для вас точкой опоры, быть вашими защитниками. И хочу только одно сказать – будьте счастливы и улыбайтесь. Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше. Спасибо вам огромное", - добавил министр обороны, поблагодарив женщин за стойкость и целеустремленность. Белоусов отдельно поблагодарил матерей военнослужащих. "Искренняя благодарность матерям наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов, настоящих защитников Отечества", - сказал министр обороны. В пятницу в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию женщин-военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. В концерте приняли участие военные творческие коллективы, известные деятели отечественной культуры и искусства, а популярные артисты эстрады исполнили свои лучшие композиции. На сцене театра выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, Центрального академического театра Российской Армии, народные артисты России Лариса Долина и Александр Домогаров, заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Зара, Юта, Денис Майданов, артисты Глеб Матвейчук, Елизавета Долженкова, Алексей Петрухин.
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https://ria.ru/20250307/alieva-2003722373.html
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россия, андрей белоусов, общество, 8 марта, празднование 8 марта, 8-е марта - международный женский день, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Андрей Белоусов, Общество, 8 марта, Празднование 8 марта, 8-е марта - международный женский день, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов со сцены Центрального академического театра Российской Армии поздравил женщин с наступающим 8 марта и привел примеры подвигов девушек-военнослужащих.
Об этом он рассказал в ходе своей речи на торжественном концерте в честь праздника.
"Современную российскую армию невозможно представить без женщин. Это военные медики, связисты, геодезисты, снайперы, психологи, операторы беспилотных летательных аппаратов. Хотел бы привести несколько примеров их самоотверженности и героизма. Капитан медицинской службы Светяш Дарья Александровна под вражеским огнем эвакуировала 46 боевых товарищей, тем самым спасла их жизни. Лично уничтожила стрелка противника. Командир расчета Громова Марина Викторовна в ходе эвакуации раненых из стрелкового оружия сбила два вражеских БПЛА. Ефрейтор Мединская Екатерина Максимовна в составе расчета FPV-дронов нанесла 10 ударов по отходящему противнику. Уничтожила более 20 неонацистов и БМП "Брэдли", - сказал Белоусов
.
По его словам, сегодня в воинских частях, ведомственных организациях и на государственной гражданской службе работают более 250 000 женщин, 42 тысячи служат в Вооруженных Силах. Почти четыре тысячи из них удостоены государственных наград за вклад в проведение специальной военной операции.
Кроме того, министр отметил, что женщины-волонтеры существенную помощь оказывают бойцам ВС РФ.
"Отмечу, что существенную существенную помощь оказывают нашим бойцам женщины-волонтеры. Упорным трудом приближают общую победу сотрудницы оборонных предприятий и "народного ОПК". Мы гордимся вами. Истинной благодарности достойны матери наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов и настоящих защитников Отечества. Дорогие наши женщины, подруги, я хочу сказать, что, конечно, это очень волнующий праздник, когда мужчины имеют возможность, даже необходимость сказать какие-то особо теплые слова в ваш адрес. Я же хочу сказать огромное вам спасибо, что вы с нами. Огромное вам спасибо, что вы есть. Огромное вам спасибо, что вы позволяете нам служить для вас точкой опоры, быть вашими защитниками. И хочу только одно сказать – будьте счастливы и улыбайтесь. Потому что когда женщина улыбается, как известно, мир становится лучше. Спасибо вам огромное", - добавил министр обороны, поблагодарив женщин за стойкость и целеустремленность.
Белоусов отдельно поблагодарил матерей военнослужащих.
"Искренняя благодарность матерям наших военнослужащих. Вы воспитали истинных патриотов, настоящих защитников Отечества", - сказал министр обороны.
В пятницу в Центральном академическом театре Российской Армии состоялось торжественное мероприятие, посвященное чествованию женщин-военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации. В концерте приняли участие военные творческие коллективы, известные деятели отечественной культуры и искусства, а популярные артисты эстрады исполнили свои лучшие композиции.
На сцене театра выступили артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В.Александрова, Центрального академического театра Российской Армии
, народные артисты России Лариса Долина
и Александр Домогаров, заслуженные артисты России Аскар Абдразаков, Зара
, Юта, Денис Майданов
, артисты Глеб Матвейчук
, Елизавета Долженкова, Алексей Петрухин
.