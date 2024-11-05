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В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза" - РИА Новости, 05.11.2024
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Культура
 
20:58 05.11.2024
https://ria.ru/20241105/sssr-1982035054.html
В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза"
В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза" - РИА Новости, 05.11.2024
В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза"
Премьера фильма "Любовь Советского Союза" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.11.2024
2024-11-05T20:58
2024-11-05T20:58
культура
москва
никита высоцкий
владимир высоцкий (автор песен)
дмитрий хрусталев
фонд кино
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьера фильма "Любовь Советского Союза" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости. "Замечательная, огромная группа. Многих вы увидели. Работу всех вы увидите через несколько минут. Все ради вот этого мгновения, которое сейчас будет", - сказал один из режиссеров-постановщиков картины Никита Высоцкий перед показом. Также он процитировал строчки из песни своего отца Владимира Высоцкого "Баллада о любви", подчеркнув главную тему фильма. В интерьерах кинотеатра "Октябрь" на один вечер воссоздали атмосферу Москвы 30-х годов: на улице перед входом были выставлены ретро автомобили, современные стены внутри спрятали под деревянные панели и шторы из красного бархата, для гостей выступал музыкальный ансамбль с популярными в то время романсами. Гостей премьеры угощали фирменным эскимо и газированными напитками советской эпохи. Ведущим премьеры выступил шоумен Дмитрий Хрусталев. Исполнители главных ролей появились в костюмах своих героев. Перед показом вся группа со сцены запустила бумажные самолетики - один из символов картины, передавая тем самым эстафету зрителям. "Я прошу всех, кто с любовью его (фильм- ред.) делал, отправить свои самолётики в зал, потому что мы уже всё это сделали, теперь дело за вами", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он также запустил ещё один самолетик от Романа Мадянова, сыгравшего в картине, но не дожившего до премьеры: актер умер 25 сентября в возрасте 62 лет. В центре сюжета фильма - любовный треугольник: за сердце актрисы Галины Ковровой в исполнении Ангелины Стречиной будут биться Герой Советского Союза, летчик-испытатель Анатолий Ковров, которого сыграл Кирилл Кузнецов, и драматург Кирилл Туманов в исполнении Романа Васильева. Также в кинокартине сыграли Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Александр Устюгов, Софья Эрнст и другие. Режиссерами-постановщиками выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Сценарий написал Сергей Снежкин при участии Владимира Валуцкого. Фильм создан при участии "Дирекции кино", Первого канала, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке Фонда кино. Премьеру посетили актеры Леонид Ярмольник, Александр Домогаров, Дмитрий Дюжев, Артём Ткаченко, Анастасия Уколова, Иван Стебунов, продюсеры Игорь Матвиенко и Юрий Аксюта, фигуристка Евгения Медведева, певица Диана Арбенина, телеведущие Елена Малышева и Юрий Николаев, а также режиссер Алексей Герман-младший. Фильм "Любовь Советского Союза" выйдет в широкий прокат в четверг.
https://ria.ru/20241020/ognivo-1979004092.html
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москва, никита высоцкий, владимир высоцкий (автор песен), дмитрий хрусталев, фонд кино, россия
Культура, Москва, Никита Высоцкий, Владимир Высоцкий (автор песен), Дмитрий Хрусталев, Фонд кино, Россия
В Москве прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза"

В Москве в кинотеатре "Октябрь" прошла премьера фильма "Любовь Советского Союза"

© Pixabay / Bru-nOКинотеатр
Кинотеатр - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© Pixabay / Bru-nO
Кинотеатр. Архивное фото
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Премьера фильма "Любовь Советского Союза" прошла в кинотеатре "Октябрь" в Москве во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
"Замечательная, огромная группа. Многих вы увидели. Работу всех вы увидите через несколько минут. Все ради вот этого мгновения, которое сейчас будет", - сказал один из режиссеров-постановщиков картины Никита Высоцкий перед показом.
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Также он процитировал строчки из песни своего отца Владимира Высоцкого "Баллада о любви", подчеркнув главную тему фильма.
В интерьерах кинотеатра "Октябрь" на один вечер воссоздали атмосферу Москвы 30-х годов: на улице перед входом были выставлены ретро автомобили, современные стены внутри спрятали под деревянные панели и шторы из красного бархата, для гостей выступал музыкальный ансамбль с популярными в то время романсами. Гостей премьеры угощали фирменным эскимо и газированными напитками советской эпохи. Ведущим премьеры выступил шоумен Дмитрий Хрусталев. Исполнители главных ролей появились в костюмах своих героев.
Перед показом вся группа со сцены запустила бумажные самолетики - один из символов картины, передавая тем самым эстафету зрителям.
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"Я прошу всех, кто с любовью его (фильм- ред.) делал, отправить свои самолётики в зал, потому что мы уже всё это сделали, теперь дело за вами", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.
Он также запустил ещё один самолетик от Романа Мадянова, сыгравшего в картине, но не дожившего до премьеры: актер умер 25 сентября в возрасте 62 лет.
В центре сюжета фильма - любовный треугольник: за сердце актрисы Галины Ковровой в исполнении Ангелины Стречиной будут биться Герой Советского Союза, летчик-испытатель Анатолий Ковров, которого сыграл Кирилл Кузнецов, и драматург Кирилл Туманов в исполнении Романа Васильева.
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Также в кинокартине сыграли Алена Бабенко, Игорь Петренко, Ангелина Поплавская, Роман Мадянов, Владимир Виноградов, Александр Устюгов, Софья Эрнст и другие.
Режиссерами-постановщиками выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев. Сценарий написал Сергей Снежкин при участии Владимира Валуцкого. Фильм создан при участии "Дирекции кино", Первого канала, онлайн-кинотеатра Okko, при поддержке Фонда кино.
Премьеру посетили актеры Леонид Ярмольник, Александр Домогаров, Дмитрий Дюжев, Артём Ткаченко, Анастасия Уколова, Иван Стебунов, продюсеры Игорь Матвиенко и Юрий Аксюта, фигуристка Евгения Медведева, певица Диана Арбенина, телеведущие Елена Малышева и Юрий Николаев, а также режиссер Алексей Герман-младший.
Фильм "Любовь Советского Союза" выйдет в широкий прокат в четверг.
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