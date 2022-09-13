Рейтинг@Mail.ru
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон - РИА Новости, 13.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220913/teatr-1816534201.html
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон - РИА Новости, 13.09.2022
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон
Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:01
2022-09-13T17:15
культура
театр
андрей бадулин
александр домогаров
михаил лермонтов
ссср
россия
центральный академический театр российской армии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39632/55/396325516_0:149:3028:1852_1920x0_80_0_0_34aebf1f9df88c049814d7fb3cb8627f.jpg
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию Милена Авимская на сборе труппы.На Большой сцене покажут программу "Союз-100", посвященную 100-летию образования СССР. Она включает отрывки лучших спектаклей театра. Андрей Бадулин сделает спектакль "Король Лир" по пьесе Шекспира. Также запланирована постановка "Грани" Игоря Копылова об осмыслении истории России за последние 100 лет. Другая работа — "Маскарад" Нины Чусовой с Александром Домогаровым и Елизаветой Мазаловой по одноименному произведению Михаила Лермонтова.На Малой сцене пройдут спектакли "Вы должны это видеть" Александра Аргоса, основанный на воспоминаниях актеров Театра Красной Армии, и "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана с Людмилой Татаровой и Антоном Морозовым.
https://ria.ru/20220909/teatr-1815738448.html
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39632/55/396325516_181:0:2848:2000_1920x0_80_0_0_8c474c2f08440747acaad838463fd0d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
театр, андрей бадулин, александр домогаров, михаил лермонтов, ссср, россия, центральный академический театр российской армии , новости культуры, антон морозов
Культура, Театр, Андрей Бадулин, Александр Домогаров, Михаил Лермонтов, СССР, Россия, Центральный академический театр Российской армии , Новости культуры, Антон Морозов
17:01 13.09.2022 (обновлено: 17:15 13.09.2022)
 
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон

Театр Российской армии представит шесть премьер в 93-м сезоне

© РИА Новости / Б. Елин / Перейти в медиабанкЦентральный академический театр Российской армии
Центральный академический театр Российской армии - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© РИА Новости / Б. Елин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию Милена Авимская на сборе труппы.
На Большой сцене покажут программу "Союз-100", посвященную 100-летию образования СССР. Она включает отрывки лучших спектаклей театра. Андрей Бадулин сделает спектакль "Король Лир" по пьесе Шекспира.
Также запланирована постановка "Грани" Игоря Копылова об осмыслении истории России за последние 100 лет. Другая работа — "Маскарад" Нины Чусовой с Александром Домогаровым и Елизаветой Мазаловой по одноименному произведению Михаила Лермонтова.
На Малой сцене пройдут спектакли "Вы должны это видеть" Александра Аргоса, основанный на воспоминаниях актеров Театра Красной Армии, и "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана с Людмилой Татаровой и Антоном Морозовым.
Здание Государственного Театра Наций в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 19:04Культура
Театр Наций рассказал о планах на новый сезон
 
КультураТеатрАндрей БадулинАлександр ДомогаровМихаил ЛермонтовСССРРоссияЦентральный академический театр Российской армииНовости культурыАнтон Морозов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала