https://ria.ru/20220913/teatr-1816534201.html
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон - РИА Новости, 13.09.2022
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон
Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию... РИА Новости, 13.09.2022
2022-09-13T17:01
2022-09-13T17:01
2022-09-13T17:15
культура
театр
андрей бадулин
александр домогаров
михаил лермонтов
ссср
россия
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию Милена Авимская на сборе труппы.На Большой сцене покажут программу "Союз-100", посвященную 100-летию образования СССР. Она включает отрывки лучших спектаклей театра. Андрей Бадулин сделает спектакль "Король Лир" по пьесе Шекспира. Также запланирована постановка "Грани" Игоря Копылова об осмыслении истории России за последние 100 лет. Другая работа — "Маскарад" Нины Чусовой с Александром Домогаровым и Елизаветой Мазаловой по одноименному произведению Михаила Лермонтова.На Малой сцене пройдут спектакли "Вы должны это видеть" Александра Аргоса, основанный на воспоминаниях актеров Театра Красной Армии, и "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана с Людмилой Татаровой и Антоном Морозовым.
https://ria.ru/20220909/teatr-1815738448.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, андрей бадулин, александр домогаров, михаил лермонтов, ссср, россия, центральный академический театр российской армии , новости культуры, антон морозов
Культура, Театр, Андрей Бадулин, Александр Домогаров, Михаил Лермонтов, СССР, Россия, Центральный академический театр Российской армии , Новости культуры, Антон Морозов
17:01 13.09.2022 (обновлено: 17:15 13.09.2022)
Театр Российской армии поделился планами на новый сезон
Театр Российской армии представит шесть премьер в 93-м сезоне
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию Милена Авимская на сборе труппы.
На Большой сцене покажут программу "Союз-100", посвященную 100-летию образования СССР. Она включает отрывки лучших спектаклей театра. Андрей Бадулин сделает спектакль "Король Лир" по пьесе Шекспира.
Также запланирована постановка "Грани" Игоря Копылова об осмыслении истории России за последние 100 лет. Другая работа — "Маскарад" Нины Чусовой с Александром Домогаровым и Елизаветой Мазаловой по одноименному произведению Михаила Лермонтова.
На Малой сцене пройдут спектакли "Вы должны это видеть" Александра Аргоса, основанный на воспоминаниях актеров Театра Красной Армии, и "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана с Людмилой Татаровой и Антоном Морозовым.