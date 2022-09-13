https://ria.ru/20220913/teatr-1816534201.html

Театр Российской армии поделился планами на новый сезон

Театр Российской армии поделился планами на новый сезон - РИА Новости, 13.09.2022

Театр Российской армии поделился планами на новый сезон

Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию... РИА Новости, 13.09.2022

2022-09-13T17:01

2022-09-13T17:01

2022-09-13T17:15

культура

театр

андрей бадулин

александр домогаров

михаил лермонтов

ссср

россия

центральный академический театр российской армии

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МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Центральный академический театр Российской Армии готовит несколько премьер в новом, 93-м по счету, сезоне, сообщила заместитель директора театра по развитию Милена Авимская на сборе труппы.На Большой сцене покажут программу "Союз-100", посвященную 100-летию образования СССР. Она включает отрывки лучших спектаклей театра. Андрей Бадулин сделает спектакль "Король Лир" по пьесе Шекспира. Также запланирована постановка "Грани" Игоря Копылова об осмыслении истории России за последние 100 лет. Другая работа — "Маскарад" Нины Чусовой с Александром Домогаровым и Елизаветой Мазаловой по одноименному произведению Михаила Лермонтова.На Малой сцене пройдут спектакли "Вы должны это видеть" Александра Аргоса, основанный на воспоминаниях актеров Театра Красной Армии, и "Скамейка" по пьесе Александра Гельмана с Людмилой Татаровой и Антоном Морозовым.

https://ria.ru/20220909/teatr-1815738448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

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