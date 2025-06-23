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Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова - РИА Новости, 23.06.2025
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19:22 23.06.2025
https://ria.ru/20250623/schaste-2023671628.html
Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова
Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова - РИА Новости, 23.06.2025
Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова
Она пережила измены, предательства и публичные унижения. Но не сломалась. Марина Александрова — актриса, чья личная жизнь долгое время напоминала драматический... РИА Новости, 23.06.2025
2025-06-23T19:22:00+03:00
2025-06-23T19:22:00+03:00
россия
александр домогаров
иван стебунов
марина александрова
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Она пережила измены, предательства и публичные унижения. Но не сломалась. Марина Александрова — актриса, чья личная жизнь долгое время напоминала драматический сериал. Бурный роман с Александром Домогаровым, закончился скандалом, брак с Иваном Стебуновым разрушили постоянные измены. Как хрупкая Александрова прошла через испытания и где обрела настоящее счастье?Талантлива с малых летОтец Александровой был военным, поэтому семья часто переезжала. В 1982 году его гарнизон находился в венгерском городе Кишкунмайша, где и появилась на свет дочь Марина.Когда девочке не было и четырех, родители решили вернуться в Россию. Сначала жили на берегу Байкала, а потом перебрались в Тулу, а оттуда — в Ленинград. В городе на Неве Марину отдали в школу с математическим уклоном. Но мама с папой быстро поняли, что это было ошибкой. Дочка быстро переключилась на художественное творчество. Поначалу это было участие в школьных праздниках и спектаклях. Но уде скоро ее талант заметили и стали приглашать на районные и городские мероприятия. Больше всего Марине нравилось читать стихи. Особенно те моменты, когда зал замирал от восхищения.Первая любовь и первые разочарованияРодители Марины мечтали, чтобы их дочь стала переводчиком или менеджером по туризму. Однако к окончанию школы Александрова точно знала, что хочет поступать в театральное училище. В 17 лет она покинула отчий дом и переехала в Москву. С первой попытки поступила в Щукинское. И вот — первый опыт в кино — главная роль в "Северном сиянии". После успеха фильма посыпались приглашения от других режиссеров. Зрителю Александрова особенно полюбилась после сериала "Звезда эпохи", где сыграла известную актрису Валентину Серову. Работа стала судьбоносной — на съемочной площадке молодая актриса познакомилась с Александром Домогаровым.Экранные чувства быстро переросли в настоящий роман. Несмотря на разницу в возрасте (Домогаров был старше на 20 лет), Александрова была уверена, что встретила свою любовь. Домогаров же, пользовавшийся репутацией ловеласа, не считал нужным ограничивать себя в романтических увлечениях. Как-то, вернувшись со съемок, Марина застала его в объятиях бывшей жены. После такого отношения супругов стали натянутыми. Последней каплей послужила бурная ссора: в ходе перебранки Домогаров поднял на Александрову руку. Та, не раздумывая, собрала вещи и ушла.По второму кругуСледующая встреча, которая переросла в серьезное чувство для Александровой, произошла в театре "Современник", куда она пришла работать сразу по окончании училища. Партнер по сцене Иван Стебунов сначала был просто приятелем, но потом стал мужчиной, рядом с которым Марина была по-настоящему счастлива. Тем более для поклонников было неожиданно, что пару лет совместной жизни актриса подала на развод. Позже Стебунов признался, что изменял жене.После болезненного разрыва Марина долго скрывала свою личную жизнь, игнорируя слухи о своих многочисленных романах, такими как врач-косметолог Эдуард Демченко и актер Алексей Чадов. Все эти связи оказались лишь дружескими или деловыми.Все-таки нашла свое счастьеС режиссером Андреем Болтенко Марина познакомилась еще в 2006 году. Поначалу дружба — не более. А когда положение стало заметно "интересным", Александрова представила общественности будущего супруга. С Андреем она нашла истинное счастье: в 2012 году родился сын, а спустя пару лет дочь. Материнство пришло к актрисе почти одновременно с ее самой главной ролью — императрицы Екатерины Великой. Съемки шли трудно, и в перерывах между сценами актриса стремглав неслась к коляске с малышом. Тремя годами позже то же самое нужно было делать с маленькой дочкой. Несмотря на любовь к профессии, Марина Александрова не собирается навязывать своим детям выбор карьеры. Она предпочитает, чтобы они сами определяли, кем хотят стать, и не будет вмешиваться в их решения.Бывших партнеров, Домогарова и Стебунова, она давно простила. И признает, что этот опыт помог ей повзрослеть и лучше понять себя. Сегодня Александрова счастлива и живет настоящим и будущим, наслаждаясь стабильностью, любовью и возможностью быть собой.
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, александр домогаров, иван стебунов, марина александрова
Россия, Александр Домогаров, Иван Стебунов, Марина Александрова

Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы
Актриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Она пережила измены, предательства и публичные унижения. Но не сломалась. Марина Александрова — актриса, чья личная жизнь долгое время напоминала драматический сериал. Бурный роман с Александром Домогаровым, закончился скандалом, брак с Иваном Стебуновым разрушили постоянные измены. Как хрупкая Александрова прошла через испытания и где обрела настоящее счастье?

Талантлива с малых лет

Отец Александровой был военным, поэтому семья часто переезжала. В 1982 году его гарнизон находился в венгерском городе Кишкунмайша, где и появилась на свет дочь Марина.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова во время высадки цветов на субботнике в рамках фестиваля "Черешневый лес"
Актриса Марина Александрова во время высадки цветов на субботнике в рамках фестиваля Черешневый лес - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Марина Александрова во время высадки цветов на субботнике в рамках фестиваля "Черешневый лес"
Когда девочке не было и четырех, родители решили вернуться в Россию. Сначала жили на берегу Байкала, а потом перебрались в Тулу, а оттуда — в Ленинград. В городе на Неве Марину отдали в школу с математическим уклоном. Но мама с папой быстро поняли, что это было ошибкой. Дочка быстро переключилась на художественное творчество.
Поначалу это было участие в школьных праздниках и спектаклях. Но уде скоро ее талант заметили и стали приглашать на районные и городские мероприятия. Больше всего Марине нравилось читать стихи. Особенно те моменты, когда зал замирал от восхищения.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве
Актриса Марина Александрова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Марина Александрова во время церемонии закрытия 41-го ММКФ в Москве

Первая любовь и первые разочарования

Родители Марины мечтали, чтобы их дочь стала переводчиком или менеджером по туризму. Однако к окончанию школы Александрова точно знала, что хочет поступать в театральное училище. В 17 лет она покинула отчий дом и переехала в Москву. С первой попытки поступила в Щукинское. И вот — первый опыт в кино — главная роль в "Северном сиянии".
После успеха фильма посыпались приглашения от других режиссеров. Зрителю Александрова особенно полюбилась после сериала "Звезда эпохи", где сыграла известную актрису Валентину Серову. Работа стала судьбоносной — на съемочной площадке молодая актриса познакомилась с Александром Домогаровым.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Александр Домогаров
Актер Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Александр Домогаров
Экранные чувства быстро переросли в настоящий роман. Несмотря на разницу в возрасте (Домогаров был старше на 20 лет), Александрова была уверена, что встретила свою любовь. Домогаров же, пользовавшийся репутацией ловеласа, не считал нужным ограничивать себя в романтических увлечениях.
Как-то, вернувшись со съемок, Марина застала его в объятиях бывшей жены. После такого отношения супругов стали натянутыми. Последней каплей послужила бурная ссора: в ходе перебранки Домогаров поднял на Александрову руку. Та, не раздумывая, собрала вещи и ушла.

По второму кругу

Следующая встреча, которая переросла в серьезное чувство для Александровой, произошла в театре "Современник", куда она пришла работать сразу по окончании училища. Партнер по сцене Иван Стебунов сначала был просто приятелем, но потом стал мужчиной, рядом с которым Марина была по-настоящему счастлива.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Иван Стебунов на премьере фильма "Елки новые"
Актер Иван Стебунов на премьере фильма Елки новые - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актер Иван Стебунов на премьере фильма "Елки новые"
Тем более для поклонников было неожиданно, что пару лет совместной жизни актриса подала на развод. Позже Стебунов признался, что изменял жене.
После болезненного разрыва Марина долго скрывала свою личную жизнь, игнорируя слухи о своих многочисленных романах, такими как врач-косметолог Эдуард Демченко и актер Алексей Чадов. Все эти связи оказались лишь дружескими или деловыми.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова и актер Леонид Ярмольник
Актриса Марина Александрова и актер Леонид Ярмольник - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Актриса Марина Александрова и актер Леонид Ярмольник

Все-таки нашла свое счастье

С режиссером Андреем Болтенко Марина познакомилась еще в 2006 году. Поначалу дружба — не более. А когда положение стало заметно "интересным", Александрова представила общественности будущего супруга. С Андреем она нашла истинное счастье: в 2012 году родился сын, а спустя пару лет дочь.
Материнство пришло к актрисе почти одновременно с ее самой главной ролью — императрицы Екатерины Великой. Съемки шли трудно, и в перерывах между сценами актриса стремглав неслась к коляске с малышом. Тремя годами позже то же самое нужно было делать с маленькой дочкой.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭстафета Олимпийского огня. Москва. День 2
Эстафета Олимпийского огня. Москва. День 2 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Эстафета Олимпийского огня. Москва. День 2
Несмотря на любовь к профессии, Марина Александрова не собирается навязывать своим детям выбор карьеры. Она предпочитает, чтобы они сами определяли, кем хотят стать, и не будет вмешиваться в их решения.
Бывших партнеров, Домогарова и Стебунова, она давно простила. И признает, что этот опыт помог ей повзрослеть и лучше понять себя. Сегодня Александрова счастлива и живет настоящим и будущим, наслаждаясь стабильностью, любовью и возможностью быть собой.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова на репетиции спектакля "Три сестры" на сцене театра "Современник"
Актриса Марина Александрова на репетиции спектакля Три сестры на сцене театра Современник - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Актриса Марина Александрова на репетиции спектакля "Три сестры" на сцене театра "Современник"
 
РоссияАлександр ДомогаровИван СтебуновМарина Александрова
 
 
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