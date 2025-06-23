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Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова

Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова - РИА Новости, 23.06.2025

Как Марина Александрова искала свое счастье и простила Домогарова

Она пережила измены, предательства и публичные унижения. Но не сломалась. Марина Александрова — актриса, чья личная жизнь долгое время напоминала драматический... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T19:22:00+03:00

2025-06-23T19:22:00+03:00

2025-06-23T19:22:00+03:00

россия

александр домогаров

иван стебунов

марина александрова

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Она пережила измены, предательства и публичные унижения. Но не сломалась. Марина Александрова — актриса, чья личная жизнь долгое время напоминала драматический сериал. Бурный роман с Александром Домогаровым, закончился скандалом, брак с Иваном Стебуновым разрушили постоянные измены. Как хрупкая Александрова прошла через испытания и где обрела настоящее счастье?Талантлива с малых летОтец Александровой был военным, поэтому семья часто переезжала. В 1982 году его гарнизон находился в венгерском городе Кишкунмайша, где и появилась на свет дочь Марина.Когда девочке не было и четырех, родители решили вернуться в Россию. Сначала жили на берегу Байкала, а потом перебрались в Тулу, а оттуда — в Ленинград. В городе на Неве Марину отдали в школу с математическим уклоном. Но мама с папой быстро поняли, что это было ошибкой. Дочка быстро переключилась на художественное творчество. Поначалу это было участие в школьных праздниках и спектаклях. Но уде скоро ее талант заметили и стали приглашать на районные и городские мероприятия. Больше всего Марине нравилось читать стихи. Особенно те моменты, когда зал замирал от восхищения.Первая любовь и первые разочарованияРодители Марины мечтали, чтобы их дочь стала переводчиком или менеджером по туризму. Однако к окончанию школы Александрова точно знала, что хочет поступать в театральное училище. В 17 лет она покинула отчий дом и переехала в Москву. С первой попытки поступила в Щукинское. И вот — первый опыт в кино — главная роль в "Северном сиянии". После успеха фильма посыпались приглашения от других режиссеров. Зрителю Александрова особенно полюбилась после сериала "Звезда эпохи", где сыграла известную актрису Валентину Серову. Работа стала судьбоносной — на съемочной площадке молодая актриса познакомилась с Александром Домогаровым.Экранные чувства быстро переросли в настоящий роман. Несмотря на разницу в возрасте (Домогаров был старше на 20 лет), Александрова была уверена, что встретила свою любовь. Домогаров же, пользовавшийся репутацией ловеласа, не считал нужным ограничивать себя в романтических увлечениях. Как-то, вернувшись со съемок, Марина застала его в объятиях бывшей жены. После такого отношения супругов стали натянутыми. Последней каплей послужила бурная ссора: в ходе перебранки Домогаров поднял на Александрову руку. Та, не раздумывая, собрала вещи и ушла.По второму кругуСледующая встреча, которая переросла в серьезное чувство для Александровой, произошла в театре "Современник", куда она пришла работать сразу по окончании училища. Партнер по сцене Иван Стебунов сначала был просто приятелем, но потом стал мужчиной, рядом с которым Марина была по-настоящему счастлива. Тем более для поклонников было неожиданно, что пару лет совместной жизни актриса подала на развод. Позже Стебунов признался, что изменял жене.После болезненного разрыва Марина долго скрывала свою личную жизнь, игнорируя слухи о своих многочисленных романах, такими как врач-косметолог Эдуард Демченко и актер Алексей Чадов. Все эти связи оказались лишь дружескими или деловыми.Все-таки нашла свое счастьеС режиссером Андреем Болтенко Марина познакомилась еще в 2006 году. Поначалу дружба — не более. А когда положение стало заметно "интересным", Александрова представила общественности будущего супруга. С Андреем она нашла истинное счастье: в 2012 году родился сын, а спустя пару лет дочь. Материнство пришло к актрисе почти одновременно с ее самой главной ролью — императрицы Екатерины Великой. Съемки шли трудно, и в перерывах между сценами актриса стремглав неслась к коляске с малышом. Тремя годами позже то же самое нужно было делать с маленькой дочкой. Несмотря на любовь к профессии, Марина Александрова не собирается навязывать своим детям выбор карьеры. Она предпочитает, чтобы они сами определяли, кем хотят стать, и не будет вмешиваться в их решения.Бывших партнеров, Домогарова и Стебунова, она давно простила. И признает, что этот опыт помог ей повзрослеть и лучше понять себя. Сегодня Александрова счастлива и живет настоящим и будущим, наслаждаясь стабильностью, любовью и возможностью быть собой.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, александр домогаров, иван стебунов, марина александрова