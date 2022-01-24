Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220124/palma-1769275876.html
Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"
Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма" - РИА Новости, 24.01.2022
Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"
Актер и режиссер Александр Домогаров — младщий создаст сериал "Ужасное далеко" и сиквел фильма "Пальма", говорится в официальном инстаграм-аккаунте "Марс... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:54
2022-01-24T17:54
культура
александр домогаров
новости культуры
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601602517_253:0:1668:796_1920x0_80_0_0_edc06f0616297f86b73fd9e35039b45c.jpg
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Актер и режиссер Александр Домогаров — младщий создаст сериал "Ужасное далеко" и сиквел фильма "Пальма", говорится в официальном инстаграм-аккаунте "Марс Медиа".Про продолжение "Пальмы" известно лишь то, что героев ждут приключения и встречи с новыми персонажами. А вот какие именно — не раскрывают. Сейчас создатели картины пишут сценарий.Сериал "Ужасное далеко" будет создан в ретро стиле с элементами фэнтези. В нем расскажут о "загадочных событиях, произошедших в середине 1980-х в закрытом наукограде".Автором сценария этого проекта выбрали Сергея Калужанова. К съемкам планируют приступить летом. Даты выхода фильма и сериала не объявлены.
https://ria.ru/20210312/film-1600763079.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601602517_611:0:1672:796_1920x0_80_0_0_57e22dd8100c74f23bf222a13e242230.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр домогаров, новости культуры, кино и сериалы
17:54 24.01.2022
 
Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"

Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"

© Предоставлено Централ ПартнершипКадр из фильма "Пальма"
Кадр из фильма Пальма
© Предоставлено Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Актер и режиссер Александр Домогаров — младщий создаст сериал "Ужасное далеко" и сиквел фильма "Пальма", говорится в официальном инстаграм-аккаунте "Марс Медиа".

"Марс Медиа" и Александр Домогаров — младший заключили эксклюзивное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Александр выступит режиссером и креативным продюсером ряда фильмов и сериалов компании", — говорится в тексте публикации.

Про продолжение "Пальмы" известно лишь то, что героев ждут приключения и встречи с новыми персонажами. А вот какие именно — не раскрывают. Сейчас создатели картины пишут сценарий.
Сериал "Ужасное далеко" будет создан в ретро стиле с элементами фэнтези. В нем расскажут о "загадочных событиях, произошедших в середине 1980-х в закрытом наукограде".
Автором сценария этого проекта выбрали Сергея Калужанова. К съемкам планируют приступить летом.
Даты выхода фильма и сериала не объявлены.
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма Пальма - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта 2021, 12:15Культура
Александр Домогаров-младший: главное сейчас – успешность, остальное потом
 
КультураАлександр ДомогаровНовости культурыКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине