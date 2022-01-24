https://ria.ru/20220124/palma-1769275876.html

Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"

Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма" - РИА Новости, 24.01.2022

Александр Домогаров — младший создаст сиквел фильма "Пальма"

Актер и режиссер Александр Домогаров — младщий создаст сериал "Ужасное далеко" и сиквел фильма "Пальма", говорится в официальном инстаграм-аккаунте "Марс... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T17:54

2022-01-24T17:54

2022-01-24T17:54

культура

александр домогаров

новости культуры

кино и сериалы

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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Актер и режиссер Александр Домогаров — младщий создаст сериал "Ужасное далеко" и сиквел фильма "Пальма", говорится в официальном инстаграм-аккаунте "Марс Медиа".Про продолжение "Пальмы" известно лишь то, что героев ждут приключения и встречи с новыми персонажами. А вот какие именно — не раскрывают. Сейчас создатели картины пишут сценарий.Сериал "Ужасное далеко" будет создан в ретро стиле с элементами фэнтези. В нем расскажут о "загадочных событиях, произошедших в середине 1980-х в закрытом наукограде".Автором сценария этого проекта выбрали Сергея Калужанова. К съемкам планируют приступить летом. Даты выхода фильма и сериала не объявлены.

https://ria.ru/20210312/film-1600763079.html

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александр домогаров, новости культуры, кино и сериалы