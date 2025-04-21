https://ria.ru/20250421/sud-2012599612.html
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ - РИА Новости, 21.04.2025
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ
Мировой судья судебного участка Nº222 Академического района Москвы взыскал с брата актера Александра Домогарова задолженность по оплате жилищно-коммунальных... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:33:00+03:00
2025-04-21T19:33:00+03:00
2025-04-21T19:33:00+03:00
жкх
москва
александр домогаров
жилищник
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº222 Академического района Москвы взыскал с брата актера Александра Домогарова задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрел два дела в отношении Домогарова Андрея Юрьевича о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг", - сказали в суде. Как указано в картотеке суда, всего по иску "Жилищника" к Домогарову в апреле вынесено три решения.
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жкх, москва, александр домогаров, жилищник, происшествия
ЖКХ, Москва, Александр Домогаров, Жилищник, Происшествия
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ
Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по оплате ЖКУ