https://ria.ru/20250421/sud-2012599612.html

Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ

Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ - РИА Новости, 21.04.2025

Суд взыскал с брата Домогарова задолженность по ЖКУ

Мировой судья судебного участка Nº222 Академического района Москвы взыскал с брата актера Александра Домогарова задолженность по оплате жилищно-коммунальных... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:33:00+03:00

2025-04-21T19:33:00+03:00

2025-04-21T19:33:00+03:00

жкх

москва

александр домогаров

жилищник

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Nº222 Академического района Москвы взыскал с брата актера Александра Домогарова задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, сообщили РИА Новости в суде. "Суд рассмотрел два дела в отношении Домогарова Андрея Юрьевича о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг", - сказали в суде. Как указано в картотеке суда, всего по иску "Жилищника" к Домогарову в апреле вынесено три решения.

https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html

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жкх, москва, александр домогаров, жилищник, происшествия