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В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова - РИА Новости, 08.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/domogarov-1938606206.html
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова - РИА Новости, 08.04.2024
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова
Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:57
2024-04-08T14:57
культура
москва
александр домогаров
центральный академический театр российской армии
театр имени моссовета
россия
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в спектакле, в апреле запланировано два представления. "Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля "Маскарад" (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.
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москва, александр домогаров, центральный академический театр российской армии , театр имени моссовета, россия, общество
Культура, Москва, Александр Домогаров, Центральный академический театр Российской армии , Театр имени Моссовета, Россия, Общество
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова

Театр Армии: Домогаров продолжает играть в спектакле "Маскарад"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Домогаров
Народный артист России Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Народный артист России Александр Домогаров . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в спектакле, в апреле запланировано два представления.
«
"Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля "Маскарад" (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.
Народный артист России Александр Домогаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Биография Александра Домогарова
12 июля 2023, 00:46
 
КультураМоскваАлександр ДомогаровЦентральный академический театр Российской армииТеатр имени МоссоветаРоссияОбщество
 
 
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