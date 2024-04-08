https://ria.ru/20240408/domogarov-1938606206.html

В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова

В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова - РИА Новости, 08.04.2024

В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова

Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:57

2024-04-08T14:57

2024-04-08T14:57

культура

москва

александр домогаров

центральный академический театр российской армии

театр имени моссовета

россия

общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в спектакле, в апреле запланировано два представления. "Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля "Маскарад" (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.

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