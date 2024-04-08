https://ria.ru/20240408/domogarov-1938606206.html
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова - РИА Новости, 08.04.2024
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова
Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T14:57
2024-04-08T14:57
2024-04-08T14:57
культура
москва
александр домогаров
центральный академический театр российской армии
театр имени моссовета
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883246199_0:0:2988:1681_1920x0_80_0_0_7170e44f8055589fabbc935e9f520152.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в спектакле, в апреле запланировано два представления. "Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля "Маскарад" (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли", - сказали РИА Новости в пресс-службе. Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.
https://ria.ru/20230712/domogarov-1883381230.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883246199_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3a5a9c4cf3822d2605348638a874e85e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр домогаров, центральный академический театр российской армии , театр имени моссовета, россия, общество
Культура, Москва, Александр Домогаров, Центральный академический театр Российской армии , Театр имени Моссовета, Россия, Общество
В Театре Армии опровергли сообщение о проблемах со спиной у Домогарова
Театр Армии: Домогаров продолжает играть в спектакле "Маскарад"
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Театр Российской Армии опроверг сообщения о серьезных проблемах с позвоночником у 60-летнего народного артиста РФ Александра Домогарова, он продолжает играть в спектакле, в апреле запланировано два представления.
«
"Александр Домогаров играет и продолжает играть на сцене Театра Армии. В апреле у него два спектакля "Маскарад" (14-го и 30-го), где он занят в главной мужской роли", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.