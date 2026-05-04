Легендарный актер Домогаров выступит перед игрой ЦСКА и "Спартака" в Кубке - РИА Новости Спорт, 04.05.2026
17:40 04.05.2026 (обновлено: 17:44 04.05.2026)
Легендарный актер Домогаров выступит перед игрой ЦСКА и "Спартака" в Кубке

Домогаров и Сурганова выступят на матчах Кубка России по футболу

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Народный артист России Александр Домогаров
Народный артист России Александр Домогаров. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Народный артист России Александр Домогаров. Архивное фото
  • Народный артист России Александр Домогаров и лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова выступят на матчах Кубка России 6 и 7 мая.
  • Домогаров исполнит песню "От героев былых времен" на стадионе "Лукойл Арена" перед матчем "Спартак" — ЦСКА, а Сурганова выступит с композицией "На безымянной высоте" на "Озон-Арене" перед игрой "Краснодар" — "Динамо".
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Народный артист России Александр Домогаров и лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова выступят на матчах Кубка России 6 и 7 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
"Спартак" и ЦСКА сыграют в матче финала пути регионов Кубка России 6 мая на домашней арене "красно-белых". А на следующий день в матче финала пути РПЛ "Краснодар" примет московское "Динамо".
"6 и 7 мая артисты исполнят песни военных лет на стадионах в Москве и Краснодаре в рамках мемориальной программы РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа". Народный артист России Александр Домогаров исполнит песню "От героев былых времен" 6 мая на стадионе "Лукойл Арена" перед матчем финала пути регионов "Спартак" - ЦСКА. Лидер группы "Сурганова и Оркестр" Светлана Сурганова выступит с композицией "На безымянной высоте" 7 мая на "Озон-Арене" перед игрой финала пути РПЛ "Краснодар" - "Динамо", - сообщили в пресс-службе.
РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при поддержке управления президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6-7 мая и 10-11 мая перед играми РПЛ и ФНЛ.
В 2025 году "Бессмертный полк" прошел на спортивных соревнованиях впервые в истории в рамках мемориальной программы РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!". Акция охватила более 70 футбольных матчей. В рамках "Бессмертного полка" более 5 тысяч игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий вышли на матчи с портретами героев-фронтовиков. С трибун акцию поддержали более 300 тысяч болельщиков.
