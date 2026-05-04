Легендарный актер Домогаров выступит перед игрой ЦСКА и "Спартака" в Кубке

РФС и общероссийское гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" при поддержке управления президента РФ по общественным проектам и Минспорта России проведут мемориальную акцию перед матчами Кубка России 6-7 мая и 10-11 мая перед играми РПЛ и ФНЛ.

В 2025 году "Бессмертный полк" прошел на спортивных соревнованиях впервые в истории в рамках мемориальной программы РФС "Одна на всех: команда, Родина, Победа!". Акция охватила более 70 футбольных матчей. В рамках "Бессмертного полка" более 5 тысяч игроков, тренеров, арбитров и воспитанников академий вышли на матчи с портретами героев-фронтовиков. С трибун акцию поддержали более 300 тысяч болельщиков.