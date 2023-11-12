https://ria.ru/20231112/kinopremery-1908676072.html

"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры

"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры - РИА Новости, 12.11.2023

"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры

Наиболее кассовое время для кинозалов — поздняя осень и зима, ведь погода не располагает к долгим прогулкам в выходные. В афишах — сразу несколько громких и... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T08:00

2023-11-12T08:00

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Наиболее кассовое время для кинозалов — поздняя осень и зима, ведь погода не располагает к долгим прогулкам в выходные. В афишах — сразу несколько громких и потенциально успешных российских премьер. О чем эти фильмы — в материале РИА Новости."Гардемарины 1787. Война": финал историиВторая часть дилогии "Гардемарины 1787" Светланы Дружининой выходит на экраны 16 ноября. Первую — "Мир" — зрители могли оценить с 5 октября. Продолжение киносаги, судя по всему, станет ее завершением — спустя 36 лет.На экране те же Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Михаил Боярский. А также Кристина Орбакайте в роли Екатерины Великой."На "Гардемаринах" воспитались поколения. Но, боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит "Виват, гардемарины!" — предположил Домогаров.Коварные европейские политики плетут интриги против мирного договора императрицы Екатерины, который соединил Крым с Россией. В ход идут грязные сплетни и даже манипуляции с незаконнорожденным сыном государыни. Распутывают клубок и спасают отечество, конечно же, гардемарины и их уже повзрослевшие дети, которые следуют тому же девизу: "Жизнь — Родине! Честь — никому!"Сценарий писали еще в 2013-2014-м, к производству приступили в 2018-м."Конечно, перекличка с сегодняшним днем существует, и, думаю, Светлана Сергеевна Дружинина отчасти имела в виду такую идею: история идет по кругу", — заметил Домогаров."Холоп 2": балы и погони на катерахСразу две ожидаемые премьеры выйдут в Новый год. Одна из них — продолжение кинохита Клима Шипенко "Холоп", собравшего в прокате более трех миллиардов рублей. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.Бикович считает, что сравнивать две картины не имеет смысла."Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие", — рассказал актер.На этот раз уже его герой исправляет избалованную Катю. В воспитательных целях дочь чиновницы "отправят" в 1812-й."Новая часть. Новые масштабы. Новые сцены, которые я никогда не снимал, — отметил Шипенко. — Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки я изучил все похожее в мировом кинематографе: "Анны Каренины", "Золушки", "Войну и мир", "Марию-Антуанетту". Смотрел, как они срежиссированы, чтобы найти моменты, где я мог бы привнести что-то свое".Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: пришлось учиться носить корсет и тяжелые платья начала XIX века. Актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе."Бременские музыканты": любовь и песниДругая новогодняя премьера, музыкальная комедия "Бременские музыканты", выйдет 1 января. В фильме снялись Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева. Трубадура сыграл Тихон Жизневский ("Майор Гром"), Принцессу — Валентина Ляпина ("Молодой человек")."У меня есть мечта: я хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — признался режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали".Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и Петух — собираются совершить подвиг. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Но бродячим музыкантам надо преодолеть преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны монаршей семейки.При создании образов животных отказались от компьютерной графики: актерам наносили пластический грим, чтобы "было как можно больше живого и настоящего", пояснил Нужный."Мастер и Маргарита": о писателе и его творенииИзначально это был проект "Воланд", но затем продюсеры решили сменить название на широко известное публике и заведомо привлекательное. Вот только поклонников романа Михаила Булгакова ждет не совсем экранизация."Фильм — история о самом Булгакове, о сложных событиях его жизни, которые проецировались в творчестве", — пояснил Евгений Князев, сыгравший Берлиоза.Действие ленты Михаила Локшина разворачивается в 1930-х в Москве. Спектакль по пьесе мастера сняли с репертуара, он превратился в изгоя и в этот момент встречает свою музу, Маргариту. Вдохновленный любовью, писатель берется за новый роман, персонажи которого — люди из его окружения, а главный герой — Воланд, прообразом которого становится недавно встреченный загадочный иностранец.Его сыграл немец Аугуст Диль. Также роли исполнили Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Марат Башаров (Лиходеев), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).Фильм выйдет в прокат 25 января.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

россия, москва, светлана дружинина, александр домогаров, клим шипенко, кино и сериалы, что посмотреть