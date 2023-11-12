Рейтинг@Mail.ru
"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 12.11.2023 (обновлено: 08:14 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/kinopremery-1908676072.html
"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры
"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры - РИА Новости, 12.11.2023
"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры
Наиболее кассовое время для кинозалов — поздняя осень и зима, ведь погода не располагает к долгим прогулкам в выходные. В афишах — сразу несколько громких и... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T08:00
2023-11-12T08:14
культура
россия
москва
светлана дружинина
александр домогаров
клим шипенко
кино и сериалы
что посмотреть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908656201_165:0:3806:2048_1920x0_80_0_0_5397edca01851e9d87a4f51b6f4c0818.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Наиболее кассовое время для кинозалов — поздняя осень и зима, ведь погода не располагает к долгим прогулкам в выходные. В афишах — сразу несколько громких и потенциально успешных российских премьер. О чем эти фильмы — в материале РИА Новости."Гардемарины 1787. Война": финал историиВторая часть дилогии "Гардемарины 1787" Светланы Дружининой выходит на экраны 16 ноября. Первую — "Мир" — зрители могли оценить с 5 октября. Продолжение киносаги, судя по всему, станет ее завершением — спустя 36 лет.На экране те же Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Михаил Боярский. А также Кристина Орбакайте в роли Екатерины Великой.&quot;На &quot;Гардемаринах&quot; воспитались поколения. Но, боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит &quot;Виват, гардемарины!&quot; — предположил Домогаров.Коварные европейские политики плетут интриги против мирного договора императрицы Екатерины, который соединил Крым с Россией. В ход идут грязные сплетни и даже манипуляции с незаконнорожденным сыном государыни. Распутывают клубок и спасают отечество, конечно же, гардемарины и их уже повзрослевшие дети, которые следуют тому же девизу: "Жизнь — Родине! Честь — никому!"Сценарий писали еще в 2013-2014-м, к производству приступили в 2018-м.&quot;Конечно, перекличка с сегодняшним днем существует, и, думаю, Светлана Сергеевна Дружинина отчасти имела в виду такую идею: история идет по кругу&quot;, — заметил Домогаров."Холоп 2": балы и погони на катерахСразу две ожидаемые премьеры выйдут в Новый год. Одна из них — продолжение кинохита Клима Шипенко "Холоп", собравшего в прокате более трех миллиардов рублей. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.Бикович считает, что сравнивать две картины не имеет смысла.&quot;Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие&quot;, — рассказал актер.На этот раз уже его герой исправляет избалованную Катю. В воспитательных целях дочь чиновницы "отправят" в 1812-й.&quot;Новая часть. Новые масштабы. Новые сцены, которые я никогда не снимал, — отметил Шипенко. — Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки я изучил все похожее в мировом кинематографе: &quot;Анны Каренины&quot;, &quot;Золушки&quot;, &quot;Войну и мир&quot;, &quot;Марию-Антуанетту&quot;. Смотрел, как они срежиссированы, чтобы найти моменты, где я мог бы привнести что-то свое&quot;.Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: пришлось учиться носить корсет и тяжелые платья начала XIX века. Актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе."Бременские музыканты": любовь и песниДругая новогодняя премьера, музыкальная комедия "Бременские музыканты", выйдет 1 января. В фильме снялись Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева. Трубадура сыграл Тихон Жизневский ("Майор Гром"), Принцессу — Валентина Ляпина ("Молодой человек").&quot;У меня есть мечта: я хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — признался режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали&quot;.Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и Петух — собираются совершить подвиг. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Но бродячим музыкантам надо преодолеть преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны монаршей семейки.При создании образов животных отказались от компьютерной графики: актерам наносили пластический грим, чтобы "было как можно больше живого и настоящего", пояснил Нужный."Мастер и Маргарита": о писателе и его творенииИзначально это был проект "Воланд", но затем продюсеры решили сменить название на широко известное публике и заведомо привлекательное. Вот только поклонников романа Михаила Булгакова ждет не совсем экранизация.&quot;Фильм — история о самом Булгакове, о сложных событиях его жизни, которые проецировались в творчестве&quot;, — пояснил Евгений Князев, сыгравший Берлиоза.Действие ленты Михаила Локшина разворачивается в 1930-х в Москве. Спектакль по пьесе мастера сняли с репертуара, он превратился в изгоя и в этот момент встречает свою музу, Маргариту. Вдохновленный любовью, писатель берется за новый роман, персонажи которого — люди из его окружения, а главный герой — Воланд, прообразом которого становится недавно встреченный загадочный иностранец.Его сыграл немец Аугуст Диль. Также роли исполнили Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Марат Башаров (Лиходеев), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).Фильм выйдет в прокат 25 января.
https://ria.ru/20230921/kino-1897186374.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Роман Харрасов
Роман Харрасов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908656201_620:0:3351:2048_1920x0_80_0_0_3979d8f87274c9dd02020aa1ae12209a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, светлана дружинина, александр домогаров, клим шипенко, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Россия, Москва, Светлана Дружинина, Александр Домогаров, Клим Шипенко, Кино и сериалы, что посмотреть

"Холоп", "Гардемарины", "Бременские музыканты": самые ожидаемые премьеры

© Сагиттариус - Д (2023)Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Кадр из фильма Гардемарины 1787. Война
© Сагиттариус - Д (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анастасия Силкина. Наиболее кассовое время для кинозалов — поздняя осень и зима, ведь погода не располагает к долгим прогулкам в выходные. В афишах — сразу несколько громких и потенциально успешных российских премьер. О чем эти фильмы — в материале РИА Новости.
© Сагиттариус - Д (2023)Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Кадр из фильма Гардемарины 1787. Война
© Сагиттариус - Д (2023)
Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"

"Гардемарины 1787. Война": финал истории

Вторая часть дилогии "Гардемарины 1787" Светланы Дружининой выходит на экраны 16 ноября. Первую — "Мир" — зрители могли оценить с 5 октября. Продолжение киносаги, судя по всему, станет ее завершением — спустя 36 лет.
© Сагиттариус - Д (2023)Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Кадр из фильма Гардемарины 1787. Война
© Сагиттариус - Д (2023)
Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
На экране те же Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев, Александр Домогаров, Михаил Боярский. А также Кристина Орбакайте в роли Екатерины Великой.
«

"На "Гардемаринах" воспитались поколения. Но, боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит "Виват, гардемарины!" — предположил Домогаров.

Коварные европейские политики плетут интриги против мирного договора императрицы Екатерины, который соединил Крым с Россией. В ход идут грязные сплетни и даже манипуляции с незаконнорожденным сыном государыни. Распутывают клубок и спасают отечество, конечно же, гардемарины и их уже повзрослевшие дети, которые следуют тому же девизу: "Жизнь — Родине! Честь — никому!"
© Сагиттариус - Д (2023)Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Кадр из фильма Гардемарины 1787. Война
© Сагиттариус - Д (2023)
Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Сценарий писали еще в 2013-2014-м, к производству приступили в 2018-м.
«

"Конечно, перекличка с сегодняшним днем существует, и, думаю, Светлана Сергеевна Дружинина отчасти имела в виду такую идею: история идет по кругу", — заметил Домогаров.

© Сагиттариус - Д (2023)Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"
Кадр из фильма Гардемарины 1787. Война
© Сагиттариус - Д (2023)
Кадр из фильма "Гардемарины 1787. Война"

"Холоп 2": балы и погони на катерах

Сразу две ожидаемые премьеры выйдут в Новый год. Одна из них — продолжение кинохита Клима Шипенко "Холоп", собравшего в прокате более трех миллиардов рублей. К своим ролям вернутся Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"
Бикович считает, что сравнивать две картины не имеет смысла.
«

"Да, персонажи знакомые, кастинг с нуля делать было не надо, локации некоторые искать — тоже. Но в остальном — совершенно новый проект. Другой исторический период. Элементы первой части, которые зрителю нравились, остались, однако сюжет и история совсем не такие", — рассказал актер.

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"
На этот раз уже его герой исправляет избалованную Катю. В воспитательных целях дочь чиновницы "отправят" в 1812-й.
«

"Новая часть. Новые масштабы. Новые сцены, которые я никогда не снимал, — отметил Шипенко. — Например, для съемок бала со сложной хореографией и множеством актеров массовки я изучил все похожее в мировом кинематографе: "Анны Каренины", "Золушки", "Войну и мир", "Марию-Антуанетту". Смотрел, как они срежиссированы, чтобы найти моменты, где я мог бы привнести что-то свое".

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"
Аглае Тарасовой, сыгравшей мажорку, погружение в эпоху также далось нелегко: пришлось учиться носить корсет и тяжелые платья начала XIX века. Актриса сама управляла катером, который по сценарию при погоне врезается в петербургское летнее кафе.
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"На съемках фильма "Холоп 2"
На съемках фильма Холоп 2
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
На съемках фильма "Холоп 2"

"Бременские музыканты": любовь и песни

Другая новогодняя премьера, музыкальная комедия "Бременские музыканты", выйдет 1 января. В фильме снялись Константин Хабенский, Юлия Пересильд, Сергей Бурунов, Мария Аронова, Дмитрий Дюжев, Ирина Горбачева. Трубадура сыграл Тихон Жизневский ("Майор Гром"), Принцессу — Валентина Ляпина ("Молодой человек").
«

"У меня есть мечта: я хочу, чтобы певучее добродушие вновь стало важной частью каждой русской семьи, — признался режиссер Алексей Нужный. — Времена непростые, но песня объединяет, воодушевляет, дает человеку ощущение счастья. Мне хочется, чтобы в новогодние праздники мы все это почувствовали".

© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Фото предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Трубадур и его друзья-самозванцы — Пес, Кошка, Осел и Петух — собираются совершить подвиг. Прежде всего они должны рассмешить дочь Короля. Но бродячим музыкантам надо преодолеть преступные схемы Разбойников, интриги Сыщика, капризы и тайны монаршей семейки.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"
При создании образов животных отказались от компьютерной графики: актерам наносили пластический грим, чтобы "было как можно больше живого и настоящего", пояснил Нужный.
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"Кадр из фильма "Бременские музыканты"
Кадр из фильма Бременские музыканты
© Предоставлено компанией "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "Бременские музыканты"

"Мастер и Маргарита": о писателе и его творении

Изначально это был проект "Воланд", но затем продюсеры решили сменить название на широко известное публике и заведомо привлекательное. Вот только поклонников романа Михаила Булгакова ждет не совсем экранизация.
«

"Фильм — история о самом Булгакове, о сложных событиях его жизни, которые проецировались в творчестве", — пояснил Евгений Князев, сыгравший Берлиоза.

© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Действие ленты Михаила Локшина разворачивается в 1930-х в Москве. Спектакль по пьесе мастера сняли с репертуара, он превратился в изгоя и в этот момент встречает свою музу, Маргариту. Вдохновленный любовью, писатель берется за новый роман, персонажи которого — люди из его окружения, а главный герой — Воланд, прообразом которого становится недавно встреченный загадочный иностранец.
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Кадр из фильма Мастер и Маргарита
© Марс Медиа Энтертейнмент, АМЕДИА (2023)
Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Его сыграл немец Аугуст Диль. Также роли исполнили Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло), Марат Башаров (Лиходеев), Евгений Цыганов (Мастер) и Юлия Снигирь (Маргарита).
Фильм выйдет в прокат 25 января.
Кадр из сериала Слово пацана
В глушь, в провинцию: продюсеры стали меньше интересоваться Москвой
21 сентября, 08:00
 
КультураРоссияМоскваСветлана ДружининаАлександр ДомогаровКлим ШипенкоКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала