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Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета
Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета - РИА Новости, 14.05.2024
Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета
Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. РИА Новости, 14.05.2024
2024-05-14T18:08
2024-05-14T18:08
2024-05-14T18:08
культура
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александр домогаров
евгений марчелли
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли. "Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу", - сказал Марчелли. Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, александр домогаров, евгений марчелли, театр имени моссовета, новости культуры
Культура, Москва, Россия, Александр Домогаров, Евгений Марчелли, Театр имени Моссовета, Новости культуры
Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета
Худрук Театра Моссовета подтвердил, что Домогаров подал заявление об уходе
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Народный артист России Александр Домогаров подал заявление об уходе из Театра Моссовета, сообщил РИА Новости худрук театра Евгений Марчелли.
"Да, действительно Домогаров подал заявление об уходе. Мы сейчас знакомимся с заявлением, но прежде чем принять решение, решили поговорить с Александром. Мы пригласили его на встречу", - сказал Марчелли.
Александр Домогаров родился 12 июля 1963 года в Москве. Окончил Театральное училище имени Михаила Щепкина, с 1985 по 1995 год являлся актером Центрального академического театра Советской армии (ныне Центральный академический театр Российской армии), с 1995 года актер служит в Театре имени Моссовета, также был задействован в постановках других театров Москвы. Снимался в фильмах и сериалах "Гардемарины 3", "АССА", "Графиня де Монсоро", "Огнем и мечом", "Марш Турецкого", "Бандитский Петербург", "Волкодав из рода Серых Псов", "Большой", "Раневская" и многих других.