Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого
Домогаров исполнит песни Высоцкого в спектакле на сцене Кремлевского дворца
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения.
Проект приурочен к 85-летию со дня рождения барда, его поставил сын музыканта Никита совместно с Домогаровым. Мероприятие пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии России.
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"Никита Высоцкий, для которого сохранение памяти об отце стало делом всей жизни, использовал в спектакле никогда не публиковавшиеся фотографии из семейного архива и готов рассказать публике то, о чем долго молчал", — говорится в публикации.
Наследник культового автора также прочтет в спектакле стих своего отца. Еще в постановке участвует певица Амария Рай (Мария Богданова).
Показ "Дорог Высоцкого" запланирован на 22 апреля.
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