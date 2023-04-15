https://ria.ru/20230415/znamenitosti-1865338808.html

Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого

Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого - РИА Новости, 15.04.2023

Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого

Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T05:00

2023-04-15T05:00

2023-04-15T05:00

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александр домогаров

владимир высоцкий (автор песен)

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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения барда, его поставил сын музыканта Никита совместно с Домогаровым. Мероприятие пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии России. Наследник культового автора также прочтет в спектакле стих своего отца. Еще в постановке участвует певица Амария Рай (Мария Богданова). Показ "Дорог Высоцкого" запланирован на 22 апреля. Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес".

https://ria.ru/20230410/premera-1864190927.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, спектакль, музыка, знаменитости, александр домогаров, владимир высоцкий (автор песен)