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Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого - РИА Новости, 15.04.2023
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Культура
 
05:00 15.04.2023
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Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого
Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого - РИА Новости, 15.04.2023
Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого
Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T05:00
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культура
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спектакль
музыка
знаменитости
александр домогаров
владимир высоцкий (автор песен)
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения. Проект приурочен к 85-летию со дня рождения барда, его поставил сын музыканта Никита совместно с Домогаровым. Мероприятие пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии России. Наследник культового автора также прочтет в спектакле стих своего отца. Еще в постановке участвует певица Амария Рай (Мария Богданова). Показ "Дорог Высоцкого" запланирован на 22 апреля. Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес".
https://ria.ru/20230410/premera-1864190927.html
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новости культуры, театр, спектакль, музыка, знаменитости, александр домогаров, владимир высоцкий (автор песен)
Культура, Новости культуры, Театр, Спектакль, Музыка, Знаменитости, Александр Домогаров, Владимир Высоцкий (автор песен)
Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого

Домогаров исполнит песни Высоцкого в спектакле на сцене Кремлевского дворца

© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанкВладимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год
Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968 год - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Александр Домогаров исполнит песни Владимира Высоцкого в музыкальном спектакле на сцене Кремлевского дворца, сообщается на сайте учреждения.
Проект приурочен к 85-летию со дня рождения барда, его поставил сын музыканта Никита совместно с Домогаровым. Мероприятие пройдет в сопровождении Образцово-показательного оркестра войск Национальной гвардии России.
«
"Никита Высоцкий, для которого сохранение памяти об отце стало делом всей жизни, использовал в спектакле никогда не публиковавшиеся фотографии из семейного архива и готов рассказать публике то, о чем долго молчал", — говорится в публикации.
Наследник культового автора также прочтет в спектакле стих своего отца. Еще в постановке участвует певица Амария Рай (Мария Богданова).
Показ "Дорог Высоцкого" запланирован на 22 апреля.
Ранее сообщалось о том, что в Москве стартовал Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес".
Актеры Роза Хайруллина, Евгений Дятлов, Татьяна Казючиц, Нелли Уварова и Алексей Вертков на премьере спектакля Разговоры после погребения по одноименной пьесе Ясмины Реза в постановке Вадима Дубровицкого в новом театральном пространстве LAТеатра - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
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КультураНовости культурыТеатрСпектакльМузыкаЗнаменитостиАлександр ДомогаровВладимир Высоцкий (автор песен)
 
 
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