https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html

В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"

В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес" - РИА Новости, 08.04.2023

В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"

Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T09:43

2023-04-08T09:43

2023-04-08T09:43

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черешневый лес (фестиваль)

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. Фестиваль откроется спектаклем Театра Маяковского "Любовь по Маркесу". Режиссер – Егор Перегудов. В ролях Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Главному герою 90 лет. Он вспоминает своих женщин, понимает, что в его жизни было много страсти, и все же его молодость прошла впустую.Театр Шалом подготовил кукольный спектакль для детей – "В начале было дело". Он "покажет, как из ничего и пустоты зарождается все". Еще театр представит постановку "Тахир и Зухра" по пьесе Зухры Яниковой.Есть в программе и выставки. Одна из них об истории клуба "Динамо", другая – о творчестве Владимира Брайнина. На фестивале пройдет концерт пианиста Николая Луганского. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Луганский считается одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки композитора", – уточняют организаторы "Черешневого леса". РАМТ участвует в фестивале с постановкой "Леопольдштадт". За основу взята пьеса Тома Стоппарда. В ней рассказывается о судьбе еврейской семьи. События начинаются в 1900, а заканчиваются в 1955 году. Завершат фестиваль гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана на исторической сцене Большого театра. Покажут постановки "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха", "Анна Каренина".

https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, искусство, черешневый лес (фестиваль)