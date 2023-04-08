https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес" - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"
Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:43
2023-04-08T09:43
2023-04-08T09:43
культура
новости культуры
театр
искусство
черешневый лес (фестиваль)
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. Фестиваль откроется спектаклем Театра Маяковского "Любовь по Маркесу". Режиссер – Егор Перегудов. В ролях Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Главному герою 90 лет. Он вспоминает своих женщин, понимает, что в его жизни было много страсти, и все же его молодость прошла впустую.Театр Шалом подготовил кукольный спектакль для детей – "В начале было дело". Он "покажет, как из ничего и пустоты зарождается все". Еще театр представит постановку "Тахир и Зухра" по пьесе Зухры Яниковой.Есть в программе и выставки. Одна из них об истории клуба "Динамо", другая – о творчестве Владимира Брайнина. На фестивале пройдет концерт пианиста Николая Луганского. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Луганский считается одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки композитора", – уточняют организаторы "Черешневого леса". РАМТ участвует в фестивале с постановкой "Леопольдштадт". За основу взята пьеса Тома Стоппарда. В ней рассказывается о судьбе еврейской семьи. События начинаются в 1900, а заканчиваются в 1955 году. Завершат фестиваль гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана на исторической сцене Большого театра. Покажут постановки "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха", "Анна Каренина".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, искусство, черешневый лес (фестиваль)
Культура, Новости культуры, Театр, Искусство, Черешневый лес (фестиваль)
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"
Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" проедет с 8 апреля по 30 июля
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается
на сайте смотра.
Фестиваль откроется спектаклем Театра Маяковского "Любовь по Маркесу". Режиссер – Егор Перегудов. В ролях Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Главному герою 90 лет. Он вспоминает своих женщин, понимает, что в его жизни было много страсти, и все же его молодость прошла впустую.
Театр Шалом подготовил кукольный спектакль для детей – "В начале было дело". Он "покажет, как из ничего и пустоты зарождается все". Еще театр представит постановку "Тахир и Зухра" по пьесе Зухры Яниковой.
Есть в программе и выставки. Одна из них об истории клуба "Динамо", другая – о творчестве Владимира Брайнина.
На фестивале пройдет концерт пианиста Николая Луганского. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Луганский считается одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки композитора", – уточняют организаторы "Черешневого леса".
РАМТ участвует в фестивале с постановкой "Леопольдштадт". За основу взята пьеса Тома Стоппарда. В ней рассказывается о судьбе еврейской семьи. События начинаются в 1900, а заканчиваются в 1955 году.
Завершат фестиваль гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана на исторической сцене Большого театра. Покажут постановки "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха", "Анна Каренина".
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