Рейтинг@Mail.ru
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес" - РИА Новости, 08.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:43 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/festival-1863900583.html
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес" - РИА Новости, 08.04.2023
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"
Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T09:43
2023-04-08T09:43
культура
новости культуры
театр
искусство
черешневый лес (фестиваль)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743076466_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_82ce63619fbe5da6dae3478a3e048fe9.jpg
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра. Фестиваль откроется спектаклем Театра Маяковского "Любовь по Маркесу". Режиссер – Егор Перегудов. В ролях Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Главному герою 90 лет. Он вспоминает своих женщин, понимает, что в его жизни было много страсти, и все же его молодость прошла впустую.Театр Шалом подготовил кукольный спектакль для детей – "В начале было дело". Он "покажет, как из ничего и пустоты зарождается все". Еще театр представит постановку "Тахир и Зухра" по пьесе Зухры Яниковой.Есть в программе и выставки. Одна из них об истории клуба "Динамо", другая – о творчестве Владимира Брайнина. На фестивале пройдет концерт пианиста Николая Луганского. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Луганский считается одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки композитора", – уточняют организаторы "Черешневого леса". РАМТ участвует в фестивале с постановкой "Леопольдштадт". За основу взята пьеса Тома Стоппарда. В ней рассказывается о судьбе еврейской семьи. События начинаются в 1900, а заканчиваются в 1955 году. Завершат фестиваль гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана на исторической сцене Большого театра. Покажут постановки "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха", "Анна Каренина".
https://ria.ru/20230407/vystavka-1863696045.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743076466_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aaa9e86ba1ed18e67ad17ec110d98ec9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, театр, искусство, черешневый лес (фестиваль)
Культура, Новости культуры, Театр, Искусство, Черешневый лес (фестиваль)
В Москве стартует фестиваль искусств "Черешневый лес"

Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес" проедет с 8 апреля по 30 июля

© Фото : Николай КазеевФлаги с презентацией фестиваля "Черешневый лес"
Флаги с презентацией фестиваля Черешневый лес - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© Фото : Николай Казеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Сегодня, 8 апреля, стартует Открытый фестиваль искусств "Черешневый лес". Завершится он 30 июля, сообщается на сайте смотра.
Фестиваль откроется спектаклем Театра Маяковского "Любовь по Маркесу". Режиссер – Егор Перегудов. В ролях Игорь Костолевский и Ольга Прокофьева. Главному герою 90 лет. Он вспоминает своих женщин, понимает, что в его жизни было много страсти, и все же его молодость прошла впустую.
Театр Шалом подготовил кукольный спектакль для детей – "В начале было дело". Он "покажет, как из ничего и пустоты зарождается все". Еще театр представит постановку "Тахир и Зухра" по пьесе Зухры Яниковой.
Есть в программе и выставки. Одна из них об истории клуба "Динамо", другая – о творчестве Владимира Брайнина.
На фестивале пройдет концерт пианиста Николая Луганского. Он посвящен 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. "Луганский считается одним из лучших интерпретаторов фортепианной музыки композитора", – уточняют организаторы "Черешневого леса".
РАМТ участвует в фестивале с постановкой "Леопольдштадт". За основу взята пьеса Тома Стоппарда. В ней рассказывается о судьбе еврейской семьи. События начинаются в 1900, а заканчиваются в 1955 году.
Завершат фестиваль гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана на исторической сцене Большого театра. Покажут постановки "Чайка. Балетная история", "Евгений Онегин", "По ту сторону греха", "Анна Каренина".
Экспонаты на выставке Музей космонавтики: Модель для сборки в Московском музее космонавтики - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Музей космонавтики представил самые интересные объекты из новых поступлений
Вчера, 16:29

 
КультураНовости культурыТеатрИскусствоЧерешневый лес (фестиваль)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала