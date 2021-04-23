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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210423/kino-1729617008.html
Жена султана и битва декольте. Как открылся Московский кинофестиваль
Жена султана и битва декольте. Как открылся Московский кинофестиваль
Московскому Международному кинофестивали не может помешать ни дождь, ни холод, ни коронавирус. В 43-й раз на красной дорожке можно было увидеть не только... РИА Новости, 23.04.2021
2021-04-23T15:28
2021-04-23T16:59
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Московскому Международному кинофестивали не может помешать ни дождь, ни холод, ни коронавирус. В 43-й раз на красной дорожке можно было увидеть не только российских, но и иностранных гостей. Актрисы демонстрировали декольте, меха и стразы, а режиссеры актрис и новые проекты. О самых интересных нарядах, гостях и фильмах смотра — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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Жена султана и битва декольте. Как открылся Московский кинофестиваль

15:28 23.04.2021 (обновлено: 16:59 23.04.2021)
 
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Московскому Международному кинофестивали не может помешать ни дождь, ни холод, ни коронавирус. В 43-й раз на красной дорожке можно было увидеть не только российских, но и иностранных гостей. Актрисы демонстрировали декольте, меха и стразы, а режиссеры актрис и новые проекты. О самых интересных нарядах, гостях и фильмах смотра — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Фильмом открытия фестиваля стал военный экшн "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальной истории летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Действие происходит в 1944 году, когда он попал в плен, но решил не воевать на стороне врага, а совершить дерзкий побег. Чтобы это сделать, Девятаев нацелился угнать новейший вражеский бомбардировщик Третьего рейха.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, а представлял фильм Тимур Бекмамбетов, который пришел на церемонию открытия смотра с супругой.

Режиссёр, продюсер Тимур Бекмамбетов и Наталия Фишман-Бекмамбетова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
1 из 11

Фильмом открытия фестиваля стал военный экшн "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальной истории летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Действие происходит в 1944 году, когда он попал в плен, но решил не воевать на стороне врага, а совершить дерзкий побег. Чтобы это сделать, Девятаев нацелился угнать новейший вражеский бомбардировщик Третьего рейха.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, а представлял фильм Тимур Бекмамбетов, который пришел на церемонию открытия смотра с супругой.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

С жюри основного конкурса ММКФ этом году произошел форс-мажор. Председатель, филлипинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, не приехал: у него обнаружили коронавирус. Поэтому Мендоса "пообщался" с публикой на фестивале через видеообращение. А смотреть и обсуждать фильмы основного конкурса он будет дистанционно.

Очно за него будут присутствовать другие члены жюри. Среди них — режиссер Нигина Сайфуллаева, которая не побоялась холода и для ковровой дорожки выбрала открытое укороченное платье и шпильки.

Вместе с ней судить конкурс будут режиссер Карим Айнуз из Бразилии, композитор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович.

Церемония открытия 43-го ММКФ
2 из 11

С жюри основного конкурса ММКФ этом году произошел форс-мажор. Председатель, филлипинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, не приехал: у него обнаружили коронавирус. Поэтому Мендоса "пообщался" с публикой на фестивале через видеообращение. А смотреть и обсуждать фильмы основного конкурса он будет дистанционно.

Очно за него будут присутствовать другие члены жюри. Среди них — режиссер Нигина Сайфуллаева, которая не побоялась холода и для ковровой дорожки выбрала открытое укороченное платье и шпильки.

Вместе с ней судить конкурс будут режиссер Карим Айнуз из Бразилии, композитор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

К слову, серб Милош Бикович, ставший уже совсем "своим" актером для россиян, часто бывает в Москве — по работе и не только. В феврале он получил российское гражданство.

Вместе с другими членами жюри ему предстоит посмотреть 14 конкурсных фильмов из России, Венесуэлы, Японии, Ирана, Греции, Румынии.

У Милоша давняя история с ММКФ. Он рассказывал, что в российское кино попал после знакомства с Никитой Михалковым, которое произошло на этом смотре. Это было несколько лет назад, когда Бикович представлял сербский фильм.

Актер Милош Бикович на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
3 из 11

К слову, серб Милош Бикович, ставший уже совсем "своим" актером для россиян, часто бывает в Москве — по работе и не только. В феврале он получил российское гражданство.

Вместе с другими членами жюри ему предстоит посмотреть 14 конкурсных фильмов из России, Венесуэлы, Японии, Ирана, Греции, Румынии.

У Милоша давняя история с ММКФ. Он рассказывал, что в российское кино попал после знакомства с Никитой Михалковым, которое произошло на этом смотре. Это было несколько лет назад, когда Бикович представлял сербский фильм.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в параллельной программе "Спецпоказы" представляет драму турецкого режиссера Эйлем Кафтан "Улей". Она о девушке Аше (Узерли), которая работает в Германии, но возвращается в родной город, чтобы унаследовать от матери пасеку. Бизнесвуман старается сделать мед известным во всем мире. Только эти планы прерывает огромный медведь, который стал наведываться на пасеку.

Для церемонии открытия Узерли выбрала элегантное черное платье в пол, декорированное перьями по корсажу и рукавам. Этот образ стал одним из самых стильных на церемонии.

Актриса Мерьем Узерли на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
4 из 11

Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в параллельной программе "Спецпоказы" представляет драму турецкого режиссера Эйлем Кафтан "Улей". Она о девушке Аше (Узерли), которая работает в Германии, но возвращается в родной город, чтобы унаследовать от матери пасеку. Бизнесвуман старается сделать мед известным во всем мире. Только эти планы прерывает огромный медведь, который стал наведываться на пасеку.

Для церемонии открытия Узерли выбрала элегантное черное платье в пол, декорированное перьями по корсажу и рукавам. Этот образ стал одним из самых стильных на церемонии.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

ММКФ — это не только показы фильмов и их обсуждения. Еще на фестивале действует бизнес-площадка. Одно из ее главных событий — Московский питчинг дебютантов с призовым фондом в шесть миллионов рублей.

Выбирать лучших будет совет, в который вошли продюсер, режиссер из США Стивен Мао (для этого он специально приехал в Москву и посетил открытие смотра), режиссер и продюсер Сергей Сельянов, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, гендиректор Международного кинорынка "Российский кинобизнес" Екатерина Бордачева, гендиректор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников.

Эксперты будут рассматривать проекты в категориях полнометражного и короткометражного игрового кино, документальные картины, телесериалы, а еще веб-сериалы и картины, находящиеся в процессе разработки. В каждой из категорий победитель получит по миллиону рублей.

Церемония открытия 43-го ММКФ
5 из 11

ММКФ — это не только показы фильмов и их обсуждения. Еще на фестивале действует бизнес-площадка. Одно из ее главных событий — Московский питчинг дебютантов с призовым фондом в шесть миллионов рублей.

Выбирать лучших будет совет, в который вошли продюсер, режиссер из США Стивен Мао (для этого он специально приехал в Москву и посетил открытие смотра), режиссер и продюсер Сергей Сельянов, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, гендиректор Международного кинорынка "Российский кинобизнес" Екатерина Бордачева, гендиректор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников.

Эксперты будут рассматривать проекты в категориях полнометражного и короткометражного игрового кино, документальные картины, телесериалы, а еще веб-сериалы и картины, находящиеся в процессе разработки. В каждой из категорий победитель получит по миллиону рублей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Режиссер Светлана Дружинина продолжает работать над долгожданной новой историей о гардемаринах ("Гардемарины 1787. Мир" находится в стадии производства). Съемки проходили в Крыму, а роли исполнили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте.

Несмотря на занятость, Дружинина нашла время, чтобы выйти в свет.

Для ковровой дорожки она выбрала черный костюм, дополнив его белой шубой и ярким шарфом. И не забыла о маске — украшенной стразами.

Режиссер Светлана Дружинина на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
6 из 11

Режиссер Светлана Дружинина продолжает работать над долгожданной новой историей о гардемаринах ("Гардемарины 1787. Мир" находится в стадии производства). Съемки проходили в Крыму, а роли исполнили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте.

Несмотря на занятость, Дружинина нашла время, чтобы выйти в свет.

Для ковровой дорожки она выбрала черный костюм, дополнив его белой шубой и ярким шарфом. И не забыла о маске — украшенной стразами.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В ярких цветах с Дружининой соревновалась Мария Кожевникова. Актриса решила не скромничать и остановила выбор на длинном платье цвета фуксии, с разрезом почти до пояса, смягчить эффект от откровенного низа должны были рукава в пол.

Получилась своеобразная отсылка к принцессе Лее из "Звездных войн", если бы она была панком или неформалом.

Церемония открытия 43-го ММКФ
7 из 11

В ярких цветах с Дружининой соревновалась Мария Кожевникова. Актриса решила не скромничать и остановила выбор на длинном платье цвета фуксии, с разрезом почти до пояса, смягчить эффект от откровенного низа должны были рукава в пол.

Получилась своеобразная отсылка к принцессе Лее из "Звездных войн", если бы она была панком или неформалом.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Ян Гэ не стесняется в самовыражении ни в кино, ни в жизни. Пару лет назад на ММКФ о ее фильме "Ню" про иностранку, которая ищет в Москве свою любовь, говорили все. Потом картина получила спецприз жюри.

А в этот раз на открытии 43-го фестиваля Ян обратила на себя внимание смелым костюмом. Ярко-зеленый брючный костюм, очки в такой же оправе и меховые туфли составили интересный образ. При этом Гэ не скрывала эмоций, кривляясь и широко улыбаясь в камеры.

Церемония открытия 43-го ММКФ
8 из 11

Ян Гэ не стесняется в самовыражении ни в кино, ни в жизни. Пару лет назад на ММКФ о ее фильме "Ню" про иностранку, которая ищет в Москве свою любовь, говорили все. Потом картина получила спецприз жюри.

А в этот раз на открытии 43-го фестиваля Ян обратила на себя внимание смелым костюмом. Ярко-зеленый брючный костюм, очки в такой же оправе и меховые туфли составили интересный образ. При этом Гэ не скрывала эмоций, кривляясь и широко улыбаясь в камеры.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Смелый выбор сделала и Кристина Асмус, которая накануне праздновала свой день рождения. Пока все ждут фильм "Декабрь" с ее участием (про последние дни Сергея Есенина и его отношения с Айседорой Дункан), который выйдет зимой, актриса вовсю напоминает, что сейчас весна.

Ее платье с открытыми плечами было лаконичным, не перегруженным деталями. Почти скромным. Тяжелая юбка гармонировала с корсажем, создавая готично-романтичный образ.

Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
9 из 11

Смелый выбор сделала и Кристина Асмус, которая накануне праздновала свой день рождения. Пока все ждут фильм "Декабрь" с ее участием (про последние дни Сергея Есенина и его отношения с Айседорой Дункан), который выйдет зимой, актриса вовсю напоминает, что сейчас весна.

Ее платье с открытыми плечами было лаконичным, не перегруженным деталями. Почти скромным. Тяжелая юбка гармонировала с корсажем, создавая готично-романтичный образ.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Еще одна постоянная гостья ММКФ — актриса Ольга Судзиловская. Она тоже решила, что на дворе весна, не стала пугаться холода и надела телесного цвета корсаж со светлыми брюками.

Правда, на всякий случай прихватила меховое манто. И правильно сделала: ветер перед кинотеатром "Россия" был довольно сильным.

Актриса Олеся Судзиловская на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
10 из 11

Еще одна постоянная гостья ММКФ — актриса Ольга Судзиловская. Она тоже решила, что на дворе весна, не стала пугаться холода и надела телесного цвета корсаж со светлыми брюками.

Правда, на всякий случай прихватила меховое манто. И правильно сделала: ветер перед кинотеатром "Россия" был довольно сильным.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Екатерина Климова, пожалуй, перещеголяла всех актрис в плане декольте. Смелый вырез черного платья на юбке сзади никто не заметил — открытый корсаж и длинные перчатки привлекли все внимание.

Артистка не скрывала отличного настроения, игриво общаясь с фотографами и поклонниками. Ее настрой передался и окружающим, создавая атмосферу кинопразднику, который продлится до 29 апреля, когда на ММКФ объявят победителей.

Актриса Екатерина Климова на красной дорожке перед церемонией открытия 43-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) в Москве
11 из 11

Екатерина Климова, пожалуй, перещеголяла всех актрис в плане декольте. Смелый вырез черного платья на юбке сзади никто не заметил — открытый корсаж и длинные перчатки привлекли все внимание.

Артистка не скрывала отличного настроения, игриво общаясь с фотографами и поклонниками. Ее настрой передался и окружающим, создавая атмосферу кинопразднику, который продлится до 29 апреля, когда на ММКФ объявят победителей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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