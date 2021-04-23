Жена султана и битва декольте. Как открылся Московский кинофестиваль

Фильмом открытия фестиваля стал военный экшн "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальной истории летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Действие происходит в 1944 году, когда он попал в плен, но решил не воевать на стороне врага, а совершить дерзкий побег. Чтобы это сделать, Девятаев нацелился угнать новейший вражеский бомбардировщик Третьего рейха.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, а представлял фильм Тимур Бекмамбетов, который пришел на церемонию открытия смотра с супругой.