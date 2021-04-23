Жена султана и битва декольте. Как открылся Московский кинофестиваль
Фильмом открытия фестиваля стал военный экшн "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальной истории летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Действие происходит в 1944 году, когда он попал в плен, но решил не воевать на стороне врага, а совершить дерзкий побег. Чтобы это сделать, Девятаев нацелился угнать новейший вражеский бомбардировщик Третьего рейха.
Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, а представлял фильм Тимур Бекмамбетов, который пришел на церемонию открытия смотра с супругой.
Фильмом открытия фестиваля стал военный экшн "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова. Картина основана на реальной истории летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Девятаева.
Действие происходит в 1944 году, когда он попал в плен, но решил не воевать на стороне врага, а совершить дерзкий побег. Чтобы это сделать, Девятаев нацелился угнать новейший вражеский бомбардировщик Третьего рейха.
Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный, а представлял фильм Тимур Бекмамбетов, который пришел на церемонию открытия смотра с супругой.
С жюри основного конкурса ММКФ этом году произошел форс-мажор. Председатель, филлипинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, не приехал: у него обнаружили коронавирус. Поэтому Мендоса "пообщался" с публикой на фестивале через видеообращение. А смотреть и обсуждать фильмы основного конкурса он будет дистанционно.
Очно за него будут присутствовать другие члены жюри. Среди них — режиссер Нигина Сайфуллаева, которая не побоялась холода и для ковровой дорожки выбрала открытое укороченное платье и шпильки.
Вместе с ней судить конкурс будут режиссер Карим Айнуз из Бразилии, композитор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович.
С жюри основного конкурса ММКФ этом году произошел форс-мажор. Председатель, филлипинский кинорежиссер Брийянте Мендоса, не приехал: у него обнаружили коронавирус. Поэтому Мендоса "пообщался" с публикой на фестивале через видеообращение. А смотреть и обсуждать фильмы основного конкурса он будет дистанционно.
Очно за него будут присутствовать другие члены жюри. Среди них — режиссер Нигина Сайфуллаева, которая не побоялась холода и для ковровой дорожки выбрала открытое укороченное платье и шпильки.
Вместе с ней судить конкурс будут режиссер Карим Айнуз из Бразилии, композитор Юрий Потеенко, актер Милош Бикович.
К слову, серб Милош Бикович, ставший уже совсем "своим" актером для россиян, часто бывает в Москве — по работе и не только. В феврале он получил российское гражданство.
Вместе с другими членами жюри ему предстоит посмотреть 14 конкурсных фильмов из России, Венесуэлы, Японии, Ирана, Греции, Румынии.
У Милоша давняя история с ММКФ. Он рассказывал, что в российское кино попал после знакомства с Никитой Михалковым, которое произошло на этом смотре. Это было несколько лет назад, когда Бикович представлял сербский фильм.
К слову, серб Милош Бикович, ставший уже совсем "своим" актером для россиян, часто бывает в Москве — по работе и не только. В феврале он получил российское гражданство.
Вместе с другими членами жюри ему предстоит посмотреть 14 конкурсных фильмов из России, Венесуэлы, Японии, Ирана, Греции, Румынии.
У Милоша давняя история с ММКФ. Он рассказывал, что в российское кино попал после знакомства с Никитой Михалковым, которое произошло на этом смотре. Это было несколько лет назад, когда Бикович представлял сербский фильм.
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в параллельной программе "Спецпоказы" представляет драму турецкого режиссера Эйлем Кафтан "Улей". Она о девушке Аше (Узерли), которая работает в Германии, но возвращается в родной город, чтобы унаследовать от матери пасеку. Бизнесвуман старается сделать мед известным во всем мире. Только эти планы прерывает огромный медведь, который стал наведываться на пасеку.
Для церемонии открытия Узерли выбрала элегантное черное платье в пол, декорированное перьями по корсажу и рукавам. Этот образ стал одним из самых стильных на церемонии.
Звезда сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли в параллельной программе "Спецпоказы" представляет драму турецкого режиссера Эйлем Кафтан "Улей". Она о девушке Аше (Узерли), которая работает в Германии, но возвращается в родной город, чтобы унаследовать от матери пасеку. Бизнесвуман старается сделать мед известным во всем мире. Только эти планы прерывает огромный медведь, который стал наведываться на пасеку.
Для церемонии открытия Узерли выбрала элегантное черное платье в пол, декорированное перьями по корсажу и рукавам. Этот образ стал одним из самых стильных на церемонии.
ММКФ — это не только показы фильмов и их обсуждения. Еще на фестивале действует бизнес-площадка. Одно из ее главных событий — Московский питчинг дебютантов с призовым фондом в шесть миллионов рублей.
Выбирать лучших будет совет, в который вошли продюсер, режиссер из США Стивен Мао (для этого он специально приехал в Москву и посетил открытие смотра), режиссер и продюсер Сергей Сельянов, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, гендиректор Международного кинорынка "Российский кинобизнес" Екатерина Бордачева, гендиректор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников.
Эксперты будут рассматривать проекты в категориях полнометражного и короткометражного игрового кино, документальные картины, телесериалы, а еще веб-сериалы и картины, находящиеся в процессе разработки. В каждой из категорий победитель получит по миллиону рублей.
ММКФ — это не только показы фильмов и их обсуждения. Еще на фестивале действует бизнес-площадка. Одно из ее главных событий — Московский питчинг дебютантов с призовым фондом в шесть миллионов рублей.
Выбирать лучших будет совет, в который вошли продюсер, режиссер из США Стивен Мао (для этого он специально приехал в Москву и посетил открытие смотра), режиссер и продюсер Сергей Сельянов, режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, гендиректор Международного кинорынка "Российский кинобизнес" Екатерина Бордачева, гендиректор киностудии "Военфильм" Игорь Угольников.
Эксперты будут рассматривать проекты в категориях полнометражного и короткометражного игрового кино, документальные картины, телесериалы, а еще веб-сериалы и картины, находящиеся в процессе разработки. В каждой из категорий победитель получит по миллиону рублей.
Режиссер Светлана Дружинина продолжает работать над долгожданной новой историей о гардемаринах ("Гардемарины 1787. Мир" находится в стадии производства). Съемки проходили в Крыму, а роли исполнили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте.
Несмотря на занятость, Дружинина нашла время, чтобы выйти в свет.
Для ковровой дорожки она выбрала черный костюм, дополнив его белой шубой и ярким шарфом. И не забыла о маске — украшенной стразами.
Режиссер Светлана Дружинина продолжает работать над долгожданной новой историей о гардемаринах ("Гардемарины 1787. Мир" находится в стадии производства). Съемки проходили в Крыму, а роли исполнили Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Боярский, Кристина Орбакайте.
Несмотря на занятость, Дружинина нашла время, чтобы выйти в свет.
Для ковровой дорожки она выбрала черный костюм, дополнив его белой шубой и ярким шарфом. И не забыла о маске — украшенной стразами.
В ярких цветах с Дружининой соревновалась Мария Кожевникова. Актриса решила не скромничать и остановила выбор на длинном платье цвета фуксии, с разрезом почти до пояса, смягчить эффект от откровенного низа должны были рукава в пол.
Получилась своеобразная отсылка к принцессе Лее из "Звездных войн", если бы она была панком или неформалом.
В ярких цветах с Дружининой соревновалась Мария Кожевникова. Актриса решила не скромничать и остановила выбор на длинном платье цвета фуксии, с разрезом почти до пояса, смягчить эффект от откровенного низа должны были рукава в пол.
Получилась своеобразная отсылка к принцессе Лее из "Звездных войн", если бы она была панком или неформалом.
Ян Гэ не стесняется в самовыражении ни в кино, ни в жизни. Пару лет назад на ММКФ о ее фильме "Ню" про иностранку, которая ищет в Москве свою любовь, говорили все. Потом картина получила спецприз жюри.
А в этот раз на открытии 43-го фестиваля Ян обратила на себя внимание смелым костюмом. Ярко-зеленый брючный костюм, очки в такой же оправе и меховые туфли составили интересный образ. При этом Гэ не скрывала эмоций, кривляясь и широко улыбаясь в камеры.
Ян Гэ не стесняется в самовыражении ни в кино, ни в жизни. Пару лет назад на ММКФ о ее фильме "Ню" про иностранку, которая ищет в Москве свою любовь, говорили все. Потом картина получила спецприз жюри.
А в этот раз на открытии 43-го фестиваля Ян обратила на себя внимание смелым костюмом. Ярко-зеленый брючный костюм, очки в такой же оправе и меховые туфли составили интересный образ. При этом Гэ не скрывала эмоций, кривляясь и широко улыбаясь в камеры.
Смелый выбор сделала и Кристина Асмус, которая накануне праздновала свой день рождения. Пока все ждут фильм "Декабрь" с ее участием (про последние дни Сергея Есенина и его отношения с Айседорой Дункан), который выйдет зимой, актриса вовсю напоминает, что сейчас весна.
Ее платье с открытыми плечами было лаконичным, не перегруженным деталями. Почти скромным. Тяжелая юбка гармонировала с корсажем, создавая готично-романтичный образ.
Смелый выбор сделала и Кристина Асмус, которая накануне праздновала свой день рождения. Пока все ждут фильм "Декабрь" с ее участием (про последние дни Сергея Есенина и его отношения с Айседорой Дункан), который выйдет зимой, актриса вовсю напоминает, что сейчас весна.
Ее платье с открытыми плечами было лаконичным, не перегруженным деталями. Почти скромным. Тяжелая юбка гармонировала с корсажем, создавая готично-романтичный образ.
Еще одна постоянная гостья ММКФ — актриса Ольга Судзиловская. Она тоже решила, что на дворе весна, не стала пугаться холода и надела телесного цвета корсаж со светлыми брюками.
Правда, на всякий случай прихватила меховое манто. И правильно сделала: ветер перед кинотеатром "Россия" был довольно сильным.
Еще одна постоянная гостья ММКФ — актриса Ольга Судзиловская. Она тоже решила, что на дворе весна, не стала пугаться холода и надела телесного цвета корсаж со светлыми брюками.
Правда, на всякий случай прихватила меховое манто. И правильно сделала: ветер перед кинотеатром "Россия" был довольно сильным.
Екатерина Климова, пожалуй, перещеголяла всех актрис в плане декольте. Смелый вырез черного платья на юбке сзади никто не заметил — открытый корсаж и длинные перчатки привлекли все внимание.
Артистка не скрывала отличного настроения, игриво общаясь с фотографами и поклонниками. Ее настрой передался и окружающим, создавая атмосферу кинопразднику, который продлится до 29 апреля, когда на ММКФ объявят победителей.
Екатерина Климова, пожалуй, перещеголяла всех актрис в плане декольте. Смелый вырез черного платья на юбке сзади никто не заметил — открытый корсаж и длинные перчатки привлекли все внимание.
Артистка не скрывала отличного настроения, игриво общаясь с фотографами и поклонниками. Ее настрой передался и окружающим, создавая атмосферу кинопразднику, который продлится до 29 апреля, когда на ММКФ объявят победителей.