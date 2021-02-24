Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства
18:44 24.02.2021 (обновлено: 02:41 25.02.2021)
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие.
По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества".
"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!" — прокомментировал Бикович.
Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина, в тексте которого говорится, что Милош Бикович получил российское гражданство.
Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Холоп" Клима Шипенко, "Солнечный удар" Никиты Михалкова, мелодраме "Лед", сериалах "Магомаев", "Кухня" и других российских картинах.
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