https://ria.ru/20210224/bikovic-1598826885.html

Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие. РИА Новости, 25.02.2021

2021-02-24T18:44

2021-02-24T18:44

2021-02-25T02:41

культура

гражданство

россия

милош бикович

новости культуры

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие. По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества". Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина, в тексте которого говорится, что Милош Бикович получил российское гражданство.Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Холоп" Клима Шипенко, "Солнечный удар" Никиты Михалкова, мелодраме "Лед", сериалах "Магомаев", "Кухня" и других российских картинах.

https://ria.ru/20200927/bikovich-1577557165.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гражданство, россия, милош бикович, новости культуры