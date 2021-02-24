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Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства
Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства
Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие. РИА Новости, 25.02.2021
2021-02-24T18:44
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культура
гражданство
россия
милош бикович
новости культуры
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие. По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества". Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина, в тексте которого говорится, что Милош Бикович получил российское гражданство.Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Холоп" Клима Шипенко, "Солнечный удар" Никиты Михалкова, мелодраме "Лед", сериалах "Магомаев", "Кухня" и других российских картинах.
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гражданство, россия, милош бикович, новости культуры

Милош Бикович прокомментировал получение российского гражданства

18:44 24.02.2021 (обновлено: 02:41 25.02.2021)
 
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Церемония закрытия ММКФ-2018 - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Актер Милош Бикович, получивший российское гражданство, прокомментировал в инстаграме, что для него значит это событие.
По словам актера, он считает себя "активным членом российского общества".

"Больше семи лет я участвую в культурной жизни России. Для меня это благословение и источник счастья. Все это время я чувствую себя активным членом российского общества, теперь это закреплено официально. Это большая честь, что сегодня я могу сказать: Россия — моя Родина!" — прокомментировал Бикович.

Ранее на портале правовой информации опубликовали указ президента России Владимира Путина, в тексте которого говорится, что Милош Бикович получил российское гражданство.
Актер известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Холоп" Клима Шипенко, "Солнечный удар" Никиты Михалкова, мелодраме "Лед", сериалах "Магомаев", "Кухня" и других российских картинах.
Актер Милош Бикович - РИА Новости, 1920, 27.09.2020
27 сентября 2020, 08:00Культура
Милош Бикович: ощущал себя русским до того, как начал сниматься в России
 
КультураГражданствоРоссияМилош БиковичНовости культуры
 
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