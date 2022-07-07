Премьера сериала "Капкан на судью" с Домогаровым состоится в июле
Премьера сериала "Капкан на судью" с Домогаровым и Толстогановой состоится 15 июля
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьера детективного сериала "Капкан на судью" состоится 15 июля, позже проект покажут на Первом канале, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Главную роль исполнил Александр Домогаров. Он сыграл судью Нестерова. Его герой верен правосудию, обладает профессиональным чутьем и тщательно изучает доказательства вины.
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
Кадр из сериала "Капкан на судью"
В день 55-летия Нестерова пропадает его дочь Аня (Ангелина Загребина). За дело берется майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе розыска один за другим всплывают секреты судьи. Судьба его ребенка зависит от того, сможет ли он признаться в профессиональной ошибке.
"Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных", — рассказывает Александр Домогаров.
Авторы сериала пытаются разобраться, что происходит с человеком, который старался построить нормальную жизнь, пойдя однажды на сделку с совестью, будучи уверенным, что это никому не принесет проблем.
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
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Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KION
Эпизод из сериала "Капкан на судью"
2 из 2
Эпизод из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
1 из 2
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
2 из 2
Эпизод из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
Также в сериале снимались Виктория Толстоганова, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнев, Яков Шамшин, Анатолий Петров, Николай Мачильский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин и другие.
"Это захватывающий детективный проект, в котором мне довелось исполнить роль жены главного героя, судьи. (...) В сериале довольно запутанный сюжет и постоянная атмосфера тревоги, она никуда не исчезает вплоть до финала", — делится впечатлениями Виктория Толстоганова.
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
1 из 2
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KION
Фрагмент из сериала "Капкан на судью"
2 из 2
Фрагмент из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
1 из 2
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
2 из 2
Фрагмент из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
Большая часть сцен снималась в Сестрорецке и других пригородах Санкт-Петербурга. Одна из локаций — настоящий маяк. Он расположен на насыпном озере Сухо в 20 километрах от южного берега Ладожского озера.
Для сцен с Александром Горбатовым в машине использовали экран с технологией Virtual Production, объединяющей живую съемку и компьютерную графику в реальном времени, рассказывают в пресс-службе.
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
1 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
2 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
© Предоставлено пресс-службой KIONКадр из сериала "Капкан на судью"
3 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
1 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
2 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
3 из 3
Кадр из сериала "Капкан на судью"
© Предоставлено пресс-службой KION
Режиссер — Ярослав Мочалов. Он снял сериал "Мурка" с Марией Луговой, работал над двумя сезонами "Знахаря" с Даниилом Страховым. Производством проекта занимался Первый канал.
После премьеры в онлайн-кинотеатре KION зрители смогут посмотреть сериал на Первом канале.