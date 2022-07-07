https://ria.ru/20220707/domogarov-1800926146.html

Премьера сериала "Капкан на судью" с Домогаровым состоится в июле

Премьера сериала "Капкан на судью" с Домогаровым состоится в июле - РИА Новости, 07.07.2022

Премьера сериала "Капкан на судью" с Домогаровым состоится в июле

Премьера детективного сериала "Капкан на судью" состоится 15 июля, позже проект покажут на Первом канале, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. РИА Новости, 07.07.2022

2022-07-07T14:43

2022-07-07T14:43

2022-07-07T14:43

культура

новости культуры

александр домогаров

виктория толстоганова

максим леонидов

сестрорецк

санкт-петербург

ладожское озеро

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Премьера детективного сериала "Капкан на судью" состоится 15 июля, позже проект покажут на Первом канале, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра. Главную роль исполнил Александр Домогаров. Он сыграл судью Нестерова. Его герой верен правосудию, обладает профессиональным чутьем и тщательно изучает доказательства вины. В день 55-летия Нестерова пропадает его дочь Аня (Ангелина Загребина). За дело берется майор Забелин (Александр Горбатов). В ходе розыска один за другим всплывают секреты судьи. Судьба его ребенка зависит от того, сможет ли он признаться в профессиональной ошибке. "Это история о душевных переживаниях человека — из-за определенных событий в его жизни он не находит себе места. Мой герой никак не может на них повлиять, это вне его компетенции. Он просто поставлен перед фактом и вынужден предпринимать хоть что-то, чтобы спасти близких и родных", — рассказывает Александр Домогаров.Авторы сериала пытаются разобраться, что происходит с человеком, который старался построить нормальную жизнь, пойдя однажды на сделку с совестью, будучи уверенным, что это никому не принесет проблем. Также в сериале снимались Виктория Толстоганова, Анна Завтур, Татьяна Лялина, Сергей Горошко, Владимир Селезнев, Яков Шамшин, Анатолий Петров, Николай Мачильский, Максим Леонидов, Игорь Ботвин и другие."Это захватывающий детективный проект, в котором мне довелось исполнить роль жены главного героя, судьи. (...) В сериале довольно запутанный сюжет и постоянная атмосфера тревоги, она никуда не исчезает вплоть до финала", — делится впечатлениями Виктория Толстоганова.Большая часть сцен снималась в Сестрорецке и других пригородах Санкт-Петербурга. Одна из локаций — настоящий маяк. Он расположен на насыпном озере Сухо в 20 километрах от южного берега Ладожского озера. Для сцен с Александром Горбатовым в машине использовали экран с технологией Virtual Production, объединяющей живую съемку и компьютерную графику в реальном времени, рассказывают в пресс-службе.Режиссер — Ярослав Мочалов. Он снял сериал "Мурка" с Марией Луговой, работал над двумя сезонами "Знахаря" с Даниилом Страховым. Производством проекта занимался Первый канал.После премьеры в онлайн-кинотеатре KION зрители смогут посмотреть сериал на Первом канале.

https://ria.ru/20220629/soderzhanki-1798963453.html

сестрорецк

санкт-петербург

ладожское озеро

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр домогаров, виктория толстоганова, максим леонидов, сестрорецк, санкт-петербург, ладожское озеро, кино и сериалы