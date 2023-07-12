Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с Крымской весной
Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с воссоединением Крыма с Россией
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Верный друг гардемаринов Горин, следователь по особо важным делам в "Марше Турецкого" и Ричард III с трагичной судьбой — для поклонников Александр Домогаров всегда разный, но одинаково убедительный. К своему 60-летию народный артист рассказал в интервью РИА Новости о новых ролях на сцене и в кино, а также почему не стал бы играть их в более молодом возрасте.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЮлия Высоцкая и Александр Домогаров в сцене из спектакля "Три сестры"
Юлия Высоцкая и Александр Домогаров в сцене из спектакля "Три сестры"
Профессия актер: о звездной болезни
— Александр Юрьевич, вы хотя бы раз пожалели о том, что стали актером?
— Нет, никогда. Я могу говорить в пылу: "Зачем мне это нужно? Надоело все: нервы, встряска!" Проходит время, и ты понимаешь: это то, что ты умеешь, чем ты любишь заниматься.
— Недавно вы признались, что страдали звездной болезнью. Что помогло от нее избавиться?
— От нее нет вакцины. Она посещает всех более или менее успешных. Я вижу предпосылки у некоторых людей и не могу их предостеречь, потому что этим надо переболеть. Главное, вовремя взять себя в руки и сказать себе, что это большая ошибка. "Звездочка" очень прогрессирует, в основном в мозг: человек теряется в пространстве, начинает думать, что он пуп земли.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЕкатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета.
Екатерина Гусева в роли Королевы Елизаветы и Александр Домогаров в роли Ричарда в сцене из спектакля "Ричард III" в постановке режиссера Нины Чусовой на сцене Театра имени Моссовета.
— Вы ведете собственный телеграм-канал. Что вам дает такая связь с аудиторией?
— Я понял: надо выставлять определенные вехи. Что мне интересно, что происходит. Сперва был Instagram (деятельность Meta, которой принадлежит соцсеть, запрещена в России как экстремистская. — Прим. РИА Новости), он закрылся.
Потом Facebook (также принадлежит Meta, запрещен в России. — Прим. ред.) — его я не вел, но любил читать. Например, там мой сын Саша узнал от меня историю с собакой во Внуково и взял за основу фильма "Пальма" (овчарку не взяли на рейс вместе с хозяином, оставив прямо на летном поле. — Прим. ред.).
В Telegram я появляюсь, потому что хочу знать мнение зрителя, понимать, в верном ли направлении иду. Что возбудило, что покоробило, оттолкнуло или привлекло.
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
Юбилей: премьера в Театре Российской армии и творческий вечер
— Меняется ли что-то в вашей актерской игре с возрастом?
— Конечно. Больше отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Больше смотришь на себя с точки зрения верности выбранного способа выражения.
Сейчас мы репетируем в Театре Российской армии "Маскарад" Лермонтова, и я понимаю, какие там великие монологи. Современному человеку невозможно написать подобное в 20 с небольшим лет — у него нет такого уровня знаний о жизни.
Моя огромная внутренняя работа — до зрителя донести красоту поэзии, смысла и трагичность образа.
© Фото : Центральный академический театр Российской АрмииАлександр Домогаров в спектакле "Маскарад"
© Фото : Центральный академический театр Российской Армии
Александр Домогаров в спектакле "Маскарад"
— Взялись бы за роль Арбенина лет 10-20 назад?
— Все роли пришли тогда, когда должны были прийти. Нельзя играть Арбенина в 40 лет, как и Джульетту в 16. Как это ни парадоксально. Когда ты молодой, тебе кажется, что ты вышел — и все сыграл. Да ничего ты не сыграл! А только поставил галку, что вышел на сцену и произнес текст. Ты не можешь понять психологию, что движет героем.
Я выполнил свою миссию, когда люди явились домой и сказали: "Что делал Милорадович во время Отечественной войны 1812 года? Дай-ка я почитаю" (актер исполнил роль графа Милорадовича в фильме "Союз спасения". — Прим. ред.).
© Дирекция Кино (2019)Кадр из фильма "Союз спасения"
© Дирекция Кино (2019)
Кадр из фильма "Союз спасения"
— Лермонтов написал "Маскарад" в 20 лет. В чем, по-вашему, причина того, что теперь мы не видим такого уровня произведений у молодых авторов?
— Неспособность воспринимать мир в его глобальных проявлениях. Люди жили другими проблемами.
Мы привыкли к слову "любовь", не отдаем себе отчет в том, что это. В 1980-е писали любовные письма на много страниц, пытались что-то выразить. Сейчас — эсэмэска.
Отчасти это из-за того, что не читают книги, отчасти — воспитание, отчасти — нежелание обращать на это внимание. Но я уверен, что родители, которые хотят заниматься своими детьми, рожденными в любви, скажут: "Вот листок, вот ручка. Сформулируй, пожалуйста, мысль. И желательно красивым почерком".
Актер Александр Домогаров
— Принято говорить, что на премьеры приходят враги. Но "Маскарад" назначен в Театре Российской армии в день вашего рождения, а значит, сыграете перед друзьями?
— Никогда не зову на премьеры и сам не хожу. На премьеры должны ходить только врачи, которые дадут тебе успокоительное или увезут в дурку. По поводу 12 июля я объясняю: "Поймите, это сыро. Из карманов все будет выпадать, и это нормально". Но люди мне пишут: "Для нас это праздник. Знаем, что это не то, но хотим увидеть".
— Почему отложили музыкальный юбилейный вечер на октябрь?
— Понял, что не могу совмещать репетиции "Маскарада" с вокальными. Хочу несколько поменять репертуар и отдать дань памяти родителям, их молодости — 1930-1950-е.
— Без какой песни точно не обойдется программа?
— Без Розенбаума: "И вот уже прошел полтинник после детства".
Тридцать лет спустя: возвращение "Гардемаринов" и исторический процесс
© Мосфильм (1992)Кадр из фильма "Гардемарины III"
© Мосфильм (1992)
Кадр из фильма "Гардемарины III"
— Осенью ждем премьеру двух новых частей "Гардемаринов". Каково вернуться к роли Павла Горина через 30 лет?
— Мы же в детстве читали "Двадцать лет спустя" Дюма, у нас в голове возникали эти образы. В картине будет упор на молодых главных героев.
— Для кого фильм?
— На "Гардемаринах" воспитались поколения. Но боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит "Виват, гардемарины!".
— Сюжет касается присоединения Крыма к России в XVIII веке и тогдашних попыток европейских политиков разорвать этот союз. Снимали уже после возвращения полуострова. Совпадение?
— Конечно, перекличка существует, и, думаю, Светлана Сергеевна Дружинина, режиссер фильма, отчасти имела в виду такую идею: история идет по кругу.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Золотой орел". Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина
Церемония вручения премии "Золотой орел". Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина
— Если будет проект о событиях, которые мы переживаем сейчас, хотели бы принять участие?
— А он появится. Фильмы о Великой Отечественной снимали сразу после ее окончания.
Много всего происходит, мы не можем отфильтровать что-то по-настоящему главное. Сейчас актуальна документалистика. Но пройдет чуть-чуть времени, и выяснится: вот пример героя, вот знаковая история — то, на чем можно создавать киноматериал.
— Вошло в привычку делить события на "до февраля 2022-го" и после. Для вас многое поменялось?
— Конечно. Я не плакал, что ушел "Макдоналдс" и у нас не показывают фильмы "Диснея". Но зато поменялись мозги.
Я пропутинец и понимаю все сложности, которые связаны с СВО. Думаю, что понимаю, почему это названо так, а не "война". И что нас отделяет от краха мира.
«
Не дай бог, чтобы у нас зазвучала "Вставай, страна огромная". Я боюсь этой песни. Тогда можно будет сказать, что действительно все изменилось. Но надеюсь, мир удержится.