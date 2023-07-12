https://ria.ru/20230712/domogarov-1883227624.html

Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с Крымской весной

Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с Крымской весной - РИА Новости, 12.07.2023

Домогаров: в новых "Гардемаринах" будет перекличка с Крымской весной

Верный друг гардемаринов Горин, следователь по особо важным делам в "Марше Турецкого" и Ричард III с трагичной судьбой — для поклонников Александр Домогаров... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:00

2023-07-12T08:00

2023-07-12T21:57

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости, Анастасия Силкина. Верный друг гардемаринов Горин, следователь по особо важным делам в "Марше Турецкого" и Ричард III с трагичной судьбой — для поклонников Александр Домогаров всегда разный, но одинаково убедительный. К своему 60-летию народный артист рассказал в интервью РИА Новости о новых ролях на сцене и в кино, а также почему не стал бы играть их в более молодом возрасте.Профессия актер: о звездной болезни— Александр Юрьевич, вы хотя бы раз пожалели о том, что стали актером?— Нет, никогда. Я могу говорить в пылу: "Зачем мне это нужно? Надоело все: нервы, встряска!" Проходит время, и ты понимаешь: это то, что ты умеешь, чем ты любишь заниматься.— Недавно вы признались, что страдали звездной болезнью. Что помогло от нее избавиться?— От нее нет вакцины. Она посещает всех более или менее успешных. Я вижу предпосылки у некоторых людей и не могу их предостеречь, потому что этим надо переболеть. Главное, вовремя взять себя в руки и сказать себе, что это большая ошибка. "Звездочка" очень прогрессирует, в основном в мозг: человек теряется в пространстве, начинает думать, что он пуп земли. — Вы ведете собственный телеграм-канал. Что вам дает такая связь с аудиторией?— Я понял: надо выставлять определенные вехи. Что мне интересно, что происходит. Сперва был Instagram (деятельность Meta, которой принадлежит соцсеть, запрещена в России как экстремистская. — Прим. РИА Новости), он закрылся.Потом Facebook (также принадлежит Meta, запрещен в России. — Прим. ред.) — его я не вел, но любил читать. Например, там мой сын Саша узнал от меня историю с собакой во Внуково и взял за основу фильма "Пальма" (овчарку не взяли на рейс вместе с хозяином, оставив прямо на летном поле. — Прим. ред.).В Telegram я появляюсь, потому что хочу знать мнение зрителя, понимать, в верном ли направлении иду. Что возбудило, что покоробило, оттолкнуло или привлекло.Юбилей: премьера в Театре Российской армии и творческий вечер— Меняется ли что-то в вашей актерской игре с возрастом?— Конечно. Больше отдаешь себе отчет в том, что делаешь. Больше смотришь на себя с точки зрения верности выбранного способа выражения.Сейчас мы репетируем в Театре Российской армии "Маскарад" Лермонтова, и я понимаю, какие там великие монологи. Современному человеку невозможно написать подобное в 20 с небольшим лет — у него нет такого уровня знаний о жизни.Моя огромная внутренняя работа — до зрителя донести красоту поэзии, смысла и трагичность образа.— Взялись бы за роль Арбенина лет 10-20 назад?— Все роли пришли тогда, когда должны были прийти. Нельзя играть Арбенина в 40 лет, как и Джульетту в 16. Как это ни парадоксально. Когда ты молодой, тебе кажется, что ты вышел — и все сыграл. Да ничего ты не сыграл! А только поставил галку, что вышел на сцену и произнес текст. Ты не можешь понять психологию, что движет героем.Я выполнил свою миссию, когда люди явились домой и сказали: "Что делал Милорадович во время Отечественной войны 1812 года? Дай-ка я почитаю" (актер исполнил роль графа Милорадовича в фильме "Союз спасения". — Прим. ред.).— Лермонтов написал "Маскарад" в 20 лет. В чем, по-вашему, причина того, что теперь мы не видим такого уровня произведений у молодых авторов?— Неспособность воспринимать мир в его глобальных проявлениях. Люди жили другими проблемами.Мы привыкли к слову "любовь", не отдаем себе отчет в том, что это. В 1980-е писали любовные письма на много страниц, пытались что-то выразить. Сейчас — эсэмэска.Отчасти это из-за того, что не читают книги, отчасти — воспитание, отчасти — нежелание обращать на это внимание. Но я уверен, что родители, которые хотят заниматься своими детьми, рожденными в любви, скажут: "Вот листок, вот ручка. Сформулируй, пожалуйста, мысль. И желательно красивым почерком".— Принято говорить, что на премьеры приходят враги. Но "Маскарад" назначен в Театре Российской армии в день вашего рождения, а значит, сыграете перед друзьями?— Никогда не зову на премьеры и сам не хожу. На премьеры должны ходить только врачи, которые дадут тебе успокоительное или увезут в дурку. По поводу 12 июля я объясняю: "Поймите, это сыро. Из карманов все будет выпадать, и это нормально". Но люди мне пишут: "Для нас это праздник. Знаем, что это не то, но хотим увидеть".— Почему отложили музыкальный юбилейный вечер на октябрь?— Понял, что не могу совмещать репетиции "Маскарада" с вокальными. Хочу несколько поменять репертуар и отдать дань памяти родителям, их молодости — 1930-1950-е.— Без какой песни точно не обойдется программа?— Без Розенбаума: "И вот уже прошел полтинник после детства".Тридцать лет спустя: возвращение "Гардемаринов" и исторический процесс— Осенью ждем премьеру двух новых частей "Гардемаринов". Каково вернуться к роли Павла Горина через 30 лет?— Мы же в детстве читали "Двадцать лет спустя" Дюма, у нас в голове возникали эти образы. В картине будет упор на молодых главных героев.— Для кого фильм?— На "Гардемаринах" воспитались поколения. Но боюсь, у совсем молодой аудитории, 14+, сегодня другие интересы. Пойдут те, кому за 40, кто помнит "Виват, гардемарины!".— Сюжет касается присоединения Крыма к России в XVIII веке и тогдашних попыток европейских политиков разорвать этот союз. Снимали уже после возвращения полуострова. Совпадение?— Конечно, перекличка существует, и, думаю, Светлана Сергеевна Дружинина, режиссер фильма, отчасти имела в виду такую идею: история идет по кругу.— Если будет проект о событиях, которые мы переживаем сейчас, хотели бы принять участие?— А он появится. Фильмы о Великой Отечественной снимали сразу после ее окончания.Много всего происходит, мы не можем отфильтровать что-то по-настоящему главное. Сейчас актуальна документалистика. Но пройдет чуть-чуть времени, и выяснится: вот пример героя, вот знаковая история — то, на чем можно создавать киноматериал.— Вошло в привычку делить события на "до февраля 2022-го" и после. Для вас многое поменялось?— Конечно. Я не плакал, что ушел "Макдоналдс" и у нас не показывают фильмы "Диснея". Но зато поменялись мозги.Я пропутинец и понимаю все сложности, которые связаны с СВО. Думаю, что понимаю, почему это названо так, а не "война". И что нас отделяет от краха мира. Не дай бог, чтобы у нас зазвучала "Вставай, страна огромная". Я боюсь этой песни. Тогда можно будет сказать, что действительно все изменилось. Но надеюсь, мир удержится.

https://ria.ru/20210728/gardemariny-1743128602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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интервью - культура, александр домогаров, знаменитости, кино и сериалы, театр, центральный академический театр российской армии , спектакль, звезды