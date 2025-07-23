https://ria.ru/20250723/domogarov-2030896197.html

"Мне плевать": почему Домогарова называют самым неудобным актером

"Мне плевать": почему Домогарова называют самым неудобным актером - РИА Новости, 23.07.2025

"Мне плевать": почему Домогарова называют самым неудобным актером

Он создал образ мечтательного гардемарина, которому влюбилась вся страна. Сыграл обольстительного графа де Бюсси, от которого млели женщины. Но за кулисами тот... РИА Новости, 23.07.2025

2025-07-23T19:16:00+03:00

2025-07-23T19:16:00+03:00

2025-07-23T19:16:00+03:00

александр домогаров

михаил ефремов

марина александрова

театр имени моссовета

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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Он создал образ мечтательного гардемарина, которому влюбилась вся страна. Сыграл обольстительного графа де Бюсси, от которого млели женщины. Но за кулисами тот же человек хлопает дверьми театров, защищает пьяного Ефремова и называет зрителей "ущербными". Александр Домогаров — народный артист, которого одни боготворят за принципиальность, а другие считают скандалистом. Что заставляет 62-летнего актера воевать со всем миром и почему он так и не научился молчать?От гардемарина до графа де БюссиАлександр Домогаров ворвался в сердца зрителей в 1992 году благодаря роли Павла Горина в "Гардемаринах III". Романтичный мечтатель в морской форме стал эталоном мужественности для целого поколения. Но настоящую славу принес граф де Бюсси из "Графини де Монсоро" — обольстительный аристократ, которого до сих пор считают одним из самых ярких киногероев девяностых.Домогаров кардинально сменил амплуа в 2000-х, став лицом криминальных драм. "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого" — актер доказал, что может играть не только романтических героев, но и жестких мужчин в кожаных куртках.В 2007 году получил звания заслуженного и народного артиста России, а в 2021-м — "Золотого орла" за роль генерала Милорадовича в "Союзе спасения".Театральная революция в два актаАлександр Юрьевич умеет уходить громко. Сначала в марте 2020 года разорвал отношения с МХАТом имени Горького, где был приглашенным актером."Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором, — заявил тогда актер. — И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним".Через четыре года история повторилась. В мае 2024-го Домогаров хлопнул дверью Театра имени Моссовета, где прослужил тридцать лет. Причина — "катастрофическое неуважение к артистам"."Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля "Ричард III"", — перечислял обиды народный артист.Последней каплей стало введение актрисы на ключевую роль всего после двух репетиций. Трудовую книжку забрал через адвоката — в родной театр больше не вернулся.Принципиальная защита ЕфремоваЛетом 2020 года Домогаров стал одним из немногих коллег, кто защитил попавшего в скандал Михаила Ефремова. После смертельного ДТП, виновником которого стал пьяный актер, Домогаров написал гневный пост, который взорвал соцсети."Вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг?! Вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды?! Вы не закапывали своих друзей ради себя?" — обрушился он на критиков.Актер пошел еще дальше и фактически объявил бойкот зрителям: "У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере — на мои спектакли".Этот пост разделил общественность — одни поддержали принципиальную позицию коллеги, другие обвинили в высокомерии и презрении к публике.Трагедия, которая не отпускаетСамая болезненная глава в биографии Домогарова — смерть старшего сына Дмитрия. В ноябре 2008 года двадцатитрехлетнего банковского сотрудника сбила машина на московской дороге. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы в больнице.Актер в тот момент был на гастролях в Израиле. На похороны сына не приехал из-за контрактных обязательств. Эта история до сих пор преследует Домогарова — в интервью он признается, что не может простить себе отсутствия на прощании."Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать... Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей", — мучается актер.Особенно больно от того, что отец и сын практически не общались. После развода с первой женой Дмитрий вырос, видясь с отцом лишь изредка. "Первая супруга — это юношеское увлечение. Нельзя жениться в 18 лет, это противопоказано", — объясняет Домогаров.Личная жизнь как американские горкиДомогаров женился четыре раза, и каждый брак становился материалом для светской хроники. Первая жена Наталья Сагоян родила ему близнецов, один из которых умер после родов. Второй — тот самый Дмитрий — погиб в 2008 году.Второй брак с костюмершей Ириной Гуненковой длился десять лет и подарил сына Александра, который стал режиссером. Ирина умерла от рака в 2023 году, и актер назвал это "ударом сокрушающей силы".Самым скандальным стал третий брак с актрисой Натальей Громушкиной. Их отношения были полны ссор и примирений, а после развода разразился настоящий детектив. Громушкина заявила, что их общий сын Гордей — от Домогарова, и потребовала алименты.ДНК-тест показал обратное — актер не был отцом ребенка. "Я не отец, и тест это доказал. Пусть теперь говорят, что хотят", — подвел итог скандала Домогаров.Четвертой женой стала актриса Марина Александрова. Их называли "самой красивой парой российского кино", но роман продлился всего два года.Только с танцовщицей Татьяной Степановой, которая на 22 года моложе, Домогаров обрел относительное спокойствие. Они вместе уже десять лет, что для актера — рекорд.Борьба с репутацией алкоголикаПосле череды личных трагедий желтая пресса начала писать об алкогольной зависимости актера. Особенно активно слухи распространялись после смерти сына и громких разводов.Домогаров категорически опровергает обвинения: "Пить некогда было, извините! С 20 февраля по 2 марта я дал 8 спектаклей. Как-то не сходится с алкоголем, граждане журналисты!"Коллеги подтверждают — никаких проблем с алкоголем у актера нет. "Саша в отличной форме, работает как зверь", — защищают его друзья.Патриот без компромиссовПосле начала спецоперации Домогаров занял четкую позицию, но выражал ее в характерной резкой манере. В адрес уехавших из страны коллег высказался без дипломатии:"Не нравится Россия? А почему бы вам всем не уехать из этой "Богом убитой страны", а мы после вашего отъезда чуть помучаемся — и будем жить! А вы уезжайте и там тявкайте!"В июле 2023 года на пресс-конференции к 60-летию заявил: "Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Где родился, там и пригодился".А в августе опубликовал в Telegram отрывок из фильма "Александр Невский" со словами: "Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!"Война с "ущербными" зрителямиВ 2024 году Домогаров снова попал в скандал из-за высоких цен на билеты. Его моноспектакль "Вертинский" стоил от 5000 рублей, что возмутило многих поклонников.Актер отреагировал в своем стиле: "Как же вас жаль, ущербных, которые считают копейки! Театр — это искусство, а не рынок!"Этот выпад вызвал новую волну критики — зрители обвинили народного артиста в презрении к обычным людям, которые не могут позволить себе дорогие билеты.Новая жизнь в 62После ухода из Моссовета Домогаров нашел пристанище в Театре Российской Армии. Здесь он играет Арбенина в "Маскараде" и готовит роль Воланда в постановке по Булгакову.Тот самый спектакль "Вертинский", из-за которого разгорелся скандал, собирает аншлаги по всей стране. Несмотря на критику, зрители готовы платить за возможность увидеть народного артиста на сцене.Александр Домогаров остается одной из самых противоречивых фигур российского искусства. Талантливый актер и принципиальный бунтарь, который не умеет идти на компромиссы. Человек, который создал незабываемых героев на экране, но так и не научился быть дипломатом в жизни. Его либо обожают за честность, либо ненавидят за прямолинейность. Но равнодушных точно нет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр домогаров, михаил ефремов, марина александрова, театр имени моссовета