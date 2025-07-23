"Мне плевать": почему Домогарова называют самым неудобным актером
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Домогаров во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Он создал образ мечтательного гардемарина, которому влюбилась вся страна. Сыграл обольстительного графа де Бюсси, от которого млели женщины. Но за кулисами тот же человек хлопает дверьми театров, защищает пьяного Ефремова и называет зрителей "ущербными". Александр Домогаров — народный артист, которого одни боготворят за принципиальность, а другие считают скандалистом. Что заставляет 62-летнего актера воевать со всем миром и почему он так и не научился молчать?
От гардемарина до графа де Бюсси
Александр Домогаров ворвался в сердца зрителей в 1992 году благодаря роли Павла Горина в "Гардемаринах III". Романтичный мечтатель в морской форме стал эталоном мужественности для целого поколения. Но настоящую славу принес граф де Бюсси из "Графини де Монсоро" — обольстительный аристократ, которого до сих пор считают одним из самых ярких киногероев девяностых.
© Мосфильм (1992)Кадр из фильма "Гардемарины III"
© Мосфильм (1992)
Кадр из фильма "Гардемарины III"
Домогаров кардинально сменил амплуа в 2000-х, став лицом криминальных драм. "Бандитский Петербург", "Марш Турецкого" — актер доказал, что может играть не только романтических героев, но и жестких мужчин в кожаных куртках.
В 2007 году получил звания заслуженного и народного артиста России, а в 2021-м — "Золотого орла" за роль генерала Милорадовича в "Союзе спасения".
Театральная революция в два акта
Александр Юрьевич умеет уходить громко. Сначала в марте 2020 года разорвал отношения с МХАТом имени Горького, где был приглашенным актером.
"Я разорвал отношения с верхом власти МХАТа, а также с финансовым директором, — заявил тогда актер. — И пока руководство МХАТа не извинится перед артистом Моссовета, никакого сотрудничества между нами не будет. Нет, лгу. Даже если извинятся — мое решение останется прежним".
© Мосфильм (1992)Кадр из фильма "Гардемарины III"
© Мосфильм (1992)
Кадр из фильма "Гардемарины III"
Через четыре года история повторилась. В мае 2024-го Домогаров хлопнул дверью Театра имени Моссовета, где прослужил тридцать лет. Причина — "катастрофическое неуважение к артистам".
"Я закрывал глаза на то, что осенью в анонсах спектакля не указывалось мое имя. Закрывал глаза на то, что до декабря театр не потратил ни копейки на рекламу спектакля "Ричард III"", — перечислял обиды народный артист.
Последней каплей стало введение актрисы на ключевую роль всего после двух репетиций. Трудовую книжку забрал через адвоката — в родной театр больше не вернулся.
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Александр Домогаров во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Народный артист России Александр Домогаров во время творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня"
Принципиальная защита Ефремова
Летом 2020 года Домогаров стал одним из немногих коллег, кто защитил попавшего в скандал Михаила Ефремова. После смертельного ДТП, виновником которого стал пьяный актер, Домогаров написал гневный пост, который взорвал соцсети.
"Вы, осуждающие, не пили, не бросали жен, жили всегда с одной женой, не изменяли, не ночевали у приятелей или у подруг?! Вы не продавались за гроши, вы не подставляли своих товарищей ради своей выгоды?! Вы не закапывали своих друзей ради себя?" — обрушился он на критиков.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов во время оглашения приговора по делу о ДТП со смертельным исходом в зале заседаний Пресненского суда города Москвы
Актер пошел еще дальше и фактически объявил бойкот зрителям: "У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену. Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере — на мои спектакли".
Этот пост разделил общественность — одни поддержали принципиальную позицию коллеги, другие обвинили в высокомерии и презрении к публике.
Трагедия, которая не отпускает
Самая болезненная глава в биографии Домогарова — смерть старшего сына Дмитрия. В ноябре 2008 года двадцатитрехлетнего банковского сотрудника сбила машина на московской дороге. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы в больнице.
Актер Александр Домогаров
Актер в тот момент был на гастролях в Израиле. На похороны сына не приехал из-за контрактных обязательств. Эта история до сих пор преследует Домогарова — в интервью он признается, что не может простить себе отсутствия на прощании.
"Когда погиб старший сын, я просто не знал, что делать. А ведь нужно было что-то делать, куда-то ехать, организовывать... Я не знаю, почему Бог наказывает детей за грехи родителей", — мучается актер.
Особенно больно от того, что отец и сын практически не общались. После развода с первой женой Дмитрий вырос, видясь с отцом лишь изредка. "Первая супруга — это юношеское увлечение. Нельзя жениться в 18 лет, это противопоказано", — объясняет Домогаров.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЦеремония вручения премии "Золотой орел" Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина
Церемония вручения премии "Золотой орел" Актер Александр Домогаров и режиссер Светлана Дружинина
Личная жизнь как американские горки
Домогаров женился четыре раза, и каждый брак становился материалом для светской хроники. Первая жена Наталья Сагоян родила ему близнецов, один из которых умер после родов. Второй — тот самый Дмитрий — погиб в 2008 году.
Второй брак с костюмершей Ириной Гуненковой длился десять лет и подарил сына Александра, который стал режиссером. Ирина умерла от рака в 2023 году, и актер назвал это "ударом сокрушающей силы".
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
© Фото : предоставлено компанией Марс Медиа
Актер Александр Домогаров (младший) на съемках фильма "Пальма"
Самым скандальным стал третий брак с актрисой Натальей Громушкиной. Их отношения были полны ссор и примирений, а после развода разразился настоящий детектив. Громушкина заявила, что их общий сын Гордей — от Домогарова, и потребовала алименты.
ДНК-тест показал обратное — актер не был отцом ребенка. "Я не отец, и тест это доказал. Пусть теперь говорят, что хотят", — подвел итог скандала Домогаров.
Четвертой женой стала актриса Марина Александрова. Их называли "самой красивой парой российского кино", но роман продлился всего два года.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы
Актриса Марина Александрова на церемонии награждения XI премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Центре международной торговли Москвы
Только с танцовщицей Татьяной Степановой, которая на 22 года моложе, Домогаров обрел относительное спокойствие. Они вместе уже десять лет, что для актера — рекорд.
Борьба с репутацией алкоголика
После череды личных трагедий желтая пресса начала писать об алкогольной зависимости актера. Особенно активно слухи распространялись после смерти сына и громких разводов.
Домогаров категорически опровергает обвинения: "Пить некогда было, извините! С 20 февраля по 2 марта я дал 8 спектаклей. Как-то не сходится с алкоголем, граждане журналисты!"
© Профит (2009)Александр Домогаров в роли Алексея Басманова в фильме "Царь"
© Профит (2009)
Александр Домогаров в роли Алексея Басманова в фильме "Царь"
Коллеги подтверждают — никаких проблем с алкоголем у актера нет. "Саша в отличной форме, работает как зверь", — защищают его друзья.
Патриот без компромиссов
После начала спецоперации Домогаров занял четкую позицию, но выражал ее в характерной резкой манере. В адрес уехавших из страны коллег высказался без дипломатии:
"Не нравится Россия? А почему бы вам всем не уехать из этой "Богом убитой страны", а мы после вашего отъезда чуть помучаемся — и будем жить! А вы уезжайте и там тявкайте!"
Народный артист РФ Александр Домогаров
В июле 2023 года на пресс-конференции к 60-летию заявил: "Я — гражданин своей страны, люблю свою страну, никогда не покину ее. Где родился, там и пригодился".
А в августе опубликовал в Telegram отрывок из фильма "Александр Невский" со словами: "Если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!"
Война с "ущербными" зрителями
В 2024 году Домогаров снова попал в скандал из-за высоких цен на билеты. Его моноспектакль "Вертинский" стоил от 5000 рублей, что возмутило многих поклонников.
Актер отреагировал в своем стиле: "Как же вас жаль, ущербных, которые считают копейки! Театр — это искусство, а не рынок!"
Александр Домогаров
Этот выпад вызвал новую волну критики — зрители обвинили народного артиста в презрении к обычным людям, которые не могут позволить себе дорогие билеты.
Новая жизнь в 62
После ухода из Моссовета Домогаров нашел пристанище в Театре Российской Армии. Здесь он играет Арбенина в "Маскараде" и готовит роль Воланда в постановке по Булгакову.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкОльга Кабо, Александр Домогаров, Екатерина Гусева
Ольга Кабо, Александр Домогаров, Екатерина Гусева
Тот самый спектакль "Вертинский", из-за которого разгорелся скандал, собирает аншлаги по всей стране. Несмотря на критику, зрители готовы платить за возможность увидеть народного артиста на сцене.
Александр Домогаров остается одной из самых противоречивых фигур российского искусства. Талантливый актер и принципиальный бунтарь, который не умеет идти на компромиссы. Человек, который создал незабываемых героев на экране, но так и не научился быть дипломатом в жизни. Его либо обожают за честность, либо ненавидят за прямолинейность. Но равнодушных точно нет.