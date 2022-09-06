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Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220906/serial-1814828671.html
Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре
Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре - РИА Новости, 06.09.2022
Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре
Сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Союз Спасения. Время гнева" выйдет в Сети 28 сентября, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:38
2022-09-06T18:38
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
никита высоцкий
илья лебедев
константин эрнст
санкт-петербург
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Союз Спасения. Время гнева" выйдет в Сети 28 сентября, сообщает пресс-служба. Уточняется, что "это приквел и сиквел "Союза Спасения" в одном проекте". В него также попали некоторые фрагменты картины."В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине "Союз Спасения. Время гнева", — рассказывает Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.Действие в проекте охватывает период с 1814 по 1826 годы. События начинаются с того, как русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчиваются у стен Петропавловской крепости. В центре повествования — представители молодой военной элиты. Они вернулись на родную землю и хотят изменить принятые там порядки.Проект снимался в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Твери, Пскове, Подмосковье. В нем более ста персонажей, а в массовых сценах было задействовано около трех тысяч человек. Было сшито порядка 2350 костюмов, не считая 100 персонажных, и изготовлено более 1600 единиц постижа. "В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями", — рассказывают в пресс-службе. Было 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных. На них Санкт-Петербург времен декабристов изображается в "соответствии с сохранившимися документами эпохи".В сериале снимались Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.После премьеры в онлайн-кинотеатре KION "Союз Спасения. Время гнева" выйдет на Первом канале.
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новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , никита высоцкий, илья лебедев, константин эрнст, санкт-петербург, париж, ростов-на-дону, максим матвеев, павел прилучный, антон шагин, александр домогаров, ингеборга дапкунайте, игорь петренко, сергей безруков, роман мадянов, ксения кутепова, алексей гуськов
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, что посмотреть , Никита Высоцкий, Илья Лебедев, Константин Эрнст, Санкт-Петербург, Париж, Ростов-на-Дону, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Александр Домогаров, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов
18:38 06.09.2022
 
Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре

Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится 28 сентября

© Дирекция киноКадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
© Дирекция кино
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Союз Спасения. Время гнева" выйдет в Сети 28 сентября, сообщает пресс-служба.
Уточняется, что "это приквел и сиквел "Союза Спасения" в одном проекте". В него также попали некоторые фрагменты картины.
© Дирекция киноКадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
© Дирекция кино
Кадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
"В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине "Союз Спасения. Время гнева", — рассказывает Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.
Действие в проекте охватывает период с 1814 по 1826 годы. События начинаются с того, как русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчиваются у стен Петропавловской крепости. В центре повествования — представители молодой военной элиты. Они вернулись на родную землю и хотят изменить принятые там порядки.
© Дирекция кино

Антон Шагин в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
1 из 4

Антон Шагин в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
© Дирекция кино

Героиня сериала "Союз Спасения. Время гнева"

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
2 из 4

Героиня сериала "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
© Дирекция кино

Сцена из сериала "Союз Спасения. Время гнева"

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
3 из 4

Сцена из сериала "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
© Дирекция кино

Максим Матвеев в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
4 из 4

Максим Матвеев в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
1 из 4

Антон Шагин в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
2 из 4

Героиня сериала "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
3 из 4

Сцена из сериала "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
4 из 4

Максим Матвеев в сериале "Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
Проект снимался в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Твери, Пскове, Подмосковье. В нем более ста персонажей, а в массовых сценах было задействовано около трех тысяч человек. Было сшито порядка 2350 костюмов, не считая 100 персонажных, и изготовлено более 1600 единиц постижа.
"В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями", — рассказывают в пресс-службе.
© Дирекция киноКадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
1 из 3
Кадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
© Дирекция кино
© Дирекция кино

"Союз Спасения. Время гнева"

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
2 из 3

"Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
© Дирекция кино

"Союз Спасения. Время гнева", фрагмент

Кадр из сериала Союз Спасения. Время гнева
3 из 3

"Союз Спасения. Время гнева", фрагмент

© Дирекция кино
1 из 3
Кадр из сериала "Союз Спасения. Время гнева"
© Дирекция кино
2 из 3

"Союз Спасения. Время гнева"

© Дирекция кино
3 из 3

"Союз Спасения. Время гнева", фрагмент

© Дирекция кино
Было 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных. На них Санкт-Петербург времен декабристов изображается в "соответствии с сохранившимися документами эпохи".
В сериале снимались Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.
После премьеры в онлайн-кинотеатре KION "Союз Спасения. Время гнева" выйдет на Первом канале.
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КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотретьНикита ВысоцкийИлья ЛебедевКонстантин ЭрнстСанкт-ПетербургПарижРостов-на-ДонуМаксим МатвеевПавел ПрилучныйАнтон ШагинАлександр ДомогаровИнгеборга ДапкунайтеИгорь ПетренкоСергей БезруковРоман МадяновКсения КутеповаАлексей Гуськов
 
 
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