https://ria.ru/20220906/serial-1814828671.html

Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре

Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре - РИА Новости, 06.09.2022

Премьера сериала "Союз Спасения. Время гнева" состоится в сентябре

Сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Союз Спасения. Время гнева" выйдет в Сети 28 сентября, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:38

2022-09-06T18:38

2022-09-06T18:38

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

никита высоцкий

илья лебедев

константин эрнст

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814813520_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_f157084bed90374c9d64a55c0612de60.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Сериал Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева "Союз Спасения. Время гнева" выйдет в Сети 28 сентября, сообщает пресс-служба. Уточняется, что "это приквел и сиквел "Союза Спасения" в одном проекте". В него также попали некоторые фрагменты картины."В фильм "Союз спасения" мы при всем желании не могли вложить всю историю декабризма. А она достойна того, чтобы ее рассказали на экране. Именно это мы пытаемся сделать в восьмисерийной картине "Союз Спасения. Время гнева", — рассказывает Константин Эрнст, генеральный директор Первого канала, продюсер проекта.Действие в проекте охватывает период с 1814 по 1826 годы. События начинаются с того, как русские офицеры в Париже празднуют победу над Наполеоном, а заканчиваются у стен Петропавловской крепости. В центре повествования — представители молодой военной элиты. Они вернулись на родную землю и хотят изменить принятые там порядки.Проект снимался в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Твери, Пскове, Подмосковье. В нем более ста персонажей, а в массовых сценах было задействовано около трех тысяч человек. Было сшито порядка 2350 костюмов, не считая 100 персонажных, и изготовлено более 1600 единиц постижа. "В проекте использовалась революционная для отечественной индустрии компьютерная графика с цифровой массовкой и сложными технологическими решениями", — рассказывают в пресс-службе. Было 47 полностью нарисованных кадров и 138 хромакейных. На них Санкт-Петербург времен декабристов изображается в "соответствии с сохранившимися документами эпохи".В сериале снимались Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Колесников, Иван Янковский, Александр Домогаров, Софья Эрнст, Ингеборга Дапкунайте, Игорь Петренко, Александр Устюгов, Сергей Безруков, Роман Мадянов, Ксения Кутепова, Алексей Гуськов, Тихон Жизневский, Юрий Чурсин, Дмитрий Лысенков, Павел Баршак и многие другие российские актеры.После премьеры в онлайн-кинотеатре KION "Союз Спасения. Время гнева" выйдет на Первом канале.

https://ria.ru/20220905/prokat-1814470103.html

санкт-петербург

париж

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть , никита высоцкий, илья лебедев, константин эрнст, санкт-петербург, париж, ростов-на-дону, максим матвеев, павел прилучный, антон шагин, александр домогаров, ингеборга дапкунайте, игорь петренко, сергей безруков, роман мадянов, ксения кутепова, алексей гуськов