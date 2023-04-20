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Биография Михаила Котюкова - РИА Новости, 20.04.2023
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18:21 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866716363.html
Биография Михаила Котюкова
Биография Михаила Котюкова - РИА Новости, 20.04.2023
Биография Михаила Котюкова
Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:21
2023-04-20T18:21
справки
михаил котюков
красноярск
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Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске.В 1999 году окончил Красноярский государственный университет (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета).В 1997-2000 годах работал главным экономистом кредитного отдела, начальником контрольно-ревизионного отдела главного финансового управления администрации Красноярского края.В 2001-2002 годах был начальником финансового отдела ОАО "Красноярскагропромдорстрой".В 2002-2003 годах – главный специалист отдела финансово-кредитных ресурсов и бюджетной политики, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии главного управления экономики и планирования администрации Красноярска.В 2003-2007 годах был заместителем начальника главного финансового управления, первым заместителем руководителя департамента финансов администрации Красноярского края.В 2007 году занимал пост проректора по экономике и финансам ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет".С 2007 по 2010 год – заместитель губернатора Красноярского края – руководитель департамента финансов, министр финансов Красноярского края, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр финансов края.В 2010 году возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов Российской Федерации.С июня 2012 года занимал должность заместителя министра финансов РФ.24 октября 2013 года возглавил Федеральное агентство научных организаций. 18 мая 2018 года Михаил Котюков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Российской Федерации.3 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов Российской Федерации.20 апреля 2023 года на встрече с президентом России Михаил Котюков принял предложение возглавить Красноярский край.Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.Награжден Орденом Дружбы (2014), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2012) и I степеней (2022).Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2011).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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4.7
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справки, михаил котюков, красноярск
Справки, Михаил Котюков, Красноярск

Биография Михаила Котюкова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Котюков
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Михаил Котюков
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Михаил Михайлович Котюков родился 21 декабря 1976 года в городе Красноярске.
В 1999 году окончил Красноярский государственный университет (в 2006 году вошел в состав Сибирского федерального университета).
В 1997-2000 годах работал главным экономистом кредитного отдела, начальником контрольно-ревизионного отдела главного финансового управления администрации Красноярского края.
В 2001-2002 годах был начальником финансового отдела ОАО "Красноярскагропромдорстрой".
В 2002-2003 годах – главный специалист отдела финансово-кредитных ресурсов и бюджетной политики, начальник отдела инвестиционных ресурсов и экологии главного управления экономики и планирования администрации Красноярска.
В 2003-2007 годах был заместителем начальника главного финансового управления, первым заместителем руководителя департамента финансов администрации Красноярского края.
В 2007 году занимал пост проректора по экономике и финансам ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет".
С 2007 по 2010 год – заместитель губернатора Красноярского края – руководитель департамента финансов, министр финансов Красноярского края, заместитель председателя правительства Красноярского края – министр финансов края.
В 2010 году возглавил департамент бюджетной политики в отраслях социальной сферы и науки министерства финансов Российской Федерации.
С июня 2012 года занимал должность заместителя министра финансов РФ.
24 октября 2013 года возглавил Федеральное агентство научных организаций.
18 мая 2018 года Михаил Котюков был назначен министром науки и высшего образования Российской Федерации.
С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности министра науки и высшего образования Российской Федерации.
3 марта 2020 года был назначен заместителем министра финансов Российской Федерации.
20 апреля 2023 года на встрече с президентом России Михаил Котюков принял предложение возглавить Красноярский край.
Действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса.
Награжден Орденом Дружбы (2014), медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" II (2012) и I степеней (2022).
Имеет Благодарность Президента Российской Федерации (2011).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиМихаил КотюковКрасноярск
 
 
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