https://ria.ru/20230419/shakhty-1866356894.html

ЧП и аварии на шахтах в России в 2022-2023 годах

ЧП и аварии на шахтах в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 19.04.2023

ЧП и аварии на шахтах в России в 2022-2023 годах

на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло возгорание. Проводится эвакуация 181 шахтера. Все горнорабочие находятся на связи. На место выехали шесть... РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T15:43

2023-04-19T15:43

2023-04-19T15:43

справки

происшествия

кемеровская область

россия

шахта "распадская"

шахтеры

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202319 апреля на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошло возгорание. Проводится эвакуация 181 шахтера. Все горнорабочие находятся на связи. На место выехали шесть отделений горноспасателей.В ночь на 11 апреля в шахте "Южная" в Свердловской области на отметке минус 240 метров произошел пожар. Прибывшие на место силы военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.2 апреля в шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, более 200 человек были эвакуированы. Пострадавших не было. 27 марта в шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло обрушение горной породы. Один шахтер погиб и двое пострадали. Обрушение произошло в ходе проведения работ по креплению горных выработок в конвейерном штреке шахты. 3 февраля на шахте "Воркутинская" в Коми произошло задымление. По данным МЧС, задымление произошло по исходящей струе вентиляции шахты. На место оперативно прибыли сотрудники отделения военизированной горноспасательной части МЧС, участок шахты был обесточен. Работники смен шахт "Воркутинская" (113 человек) и "Заполярная" (106 человек) были выведены на поверхность. Пострадавших нет. 202228 октября на шахте "Юбилейная" в Новокузнецке Кемеровской области произошло возгорание кабельной муфты. Возгорание на шахте было ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды предприятия, на поверхность были выведены 118 человек, 10 горняков остались для работ по жизнеобеспечению шахты. Пострадавших нет. Добыча угля была приостановлена. 26 октября машинист не вышел из шахты "Уралкалия" в Березниках (Пермский край) после того, как в выработку начал поступать рассол. По данным ПАО "Уралкалий", машинист горно-выемочных машин 6 разряда двигался на комбайне "Урал-10" по дренажному штреку, когда в выработку начал поступать гидрозакладочный рассол. Поисковые мероприятия продолжались около двух суток. 28 октября машинист был обнаружен погибшим.26 октября в шахте Ангидрит (Норильск, Красноярский край) ООО "Норильский обеспечивающий комплекс" произошло возгорание подстанции. Весь технологический персонал был оперативно эвакуирован, пострадавших нет. 4 октября в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошел пожар. Горняки были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала. Причиной пожара стало возгорание химического состава. 24 сентября в одной из шахт рудника "Северный" в Мурманской области произошло обрушение горной массы с кровли выработки. В результате ЧП погиб горнорабочий очистного забоя. 7 августа на шахте "Воркутинская" в Коми произошла экстренная остановка транспортной клетки. В результате ЧП пострадали 12 человек, восемь человек были госпитализированы в удовлетворительном состоянии. Все работники шахты были выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников не было. 5 августа в Оймяконском районе Якутии на золотодобывающей шахте произошел обвал горной породы. В результате обрушения один человек погиб и один пострадал. 5 июля на шахте "Распадская-Коксовая" в Кузбассе произошло обрушение породы, были эвакуированы около 190 рабочих. Два человека погибли. Причиной обрушения стало сейсмическое событие. 25 апреля на шахте "Ерунаковская-8" в Кемеровской области произошла авария на водоотливе, свыше 210 горняков были эвакуированы. На аварийном участке находились 11 горнорабочих, 10 вышли на поверхность, один человек погиб.23 апреля утром прокуратура Оренбургской области сообщила, что на шахте Гайского горно-обогатительного комбината на глубине 1,2 километра при проведении производственных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества. Были эвакуированы 88 рабочих. Три сотрудника рудника погибли.8 апреля на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе произошло обрушение породы, два шахтера оказались заблокированными в выработке. Они были выведены на поверхность спасателями, травм никто не получил. На момент ЧП на разных участках шахты находились свыше 190 горняков.29 марта в Якутии в результате землетрясения произошло обрушение на шахте "Денисовская" Нерюнгринского района. Были эвакуированы 72 человека, пострадавших не было.24 марта на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы. Горные работы на шахте были приостановлены. На поверхность были выведены 119 человек, один человек оказался под завалами. В ночь на 25 марта из-под завалов был извлечен погибший шахтер. 22 марта в Кузбассе на одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. Всех работников шахты вывели на поверхность, семь человек почувствовали недомогание. 7 марта в городе Краснотурьинске Свердловской области на шахте "Северопесчанская", специализирующейся на добыче железной руды, на горизонте -400 произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера, в результате чего мужчина погиб. 2 марта на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошла остановка вентилятора проветривания. На поверхность были выведены 590 горняков.25 февраля в шахте "Обуховская" в Ростовской области обрушилась горная порода. Под завалами оказались трое рабочих, связь с ними была установлена. Горнорабочие через смонтированный пожарный трубопровод получали еду, провизию и кислород. 1 марта спасатели вызволили горняков, четыре дня проведших под завалами в ростовской шахте, их жизни и здоровью ничего не угрожало. 26 января на шахте "Анжерская-Южная" в Кемеровской области из-за короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора, на смене находилось 90 человек, все были выведены на поверхность.22 января в городе Осинники Кемеровской области на шахте "Осинниковская" при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. В пресс-службе СУСК по Кемеровской области уточнили, что при добыче угля работал комбайн для его складирования, в котором запали загребающие лопатки. В результате рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть.22 января в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области на шахте "Комсомолец" была приостановлена работа из-за остановки вентилятора главного проветривания. На шахте находились 56 рабочих. Всех работников вывели на поверхность. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, происшествия, кемеровская область, россия, шахта "распадская", шахтеры