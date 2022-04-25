https://ria.ru/20220425/shakhta-1785251281.html
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе - РИА Новости, 25.04.2022
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:45
2022-04-25T09:45
2022-04-25T09:45
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146634_0:315:3077:2045_1920x0_80_0_0_0b7f4ae611c82908a1420c3143dbcdc4.jpg
КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что свыше 210 горняков эвакуируют из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, с двумя шахтерами связи нет."На месте (работают – ред.) два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Всего 22 человека, пять единиц техники. Люди самостоятельно эвакуируются", – сообщили в региональном главке МЧС.
https://ria.ru/20220425/shakhta-1785246244.html
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146634_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_04eb716d2d871689037b5a44a6019ad7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
МЧС Кузбасса подтвердило, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе