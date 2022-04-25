https://ria.ru/20220425/shakhta-1785251281.html

На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе

На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе - РИА Новости, 25.04.2022

На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе

МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:45

2022-04-25T09:45

2022-04-25T09:45

происшествия

кемеровская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что свыше 210 горняков эвакуируют из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, с двумя шахтерами связи нет."На месте (работают – ред.) два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Всего 22 человека, пять единиц техники. Люди самостоятельно эвакуируются", – сообщили в региональном главке МЧС.

https://ria.ru/20220425/shakhta-1785246244.html

кемеровская область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)