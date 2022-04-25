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На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе - РИА Новости, 25.04.2022
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На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе - РИА Новости, 25.04.2022
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе
МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:45
2022-04-25T09:45
происшествия
кемеровская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что свыше 210 горняков эвакуируют из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, с двумя шахтерами связи нет."На месте (работают – ред.) два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Всего 22 человека, пять единиц техники. Люди самостоятельно эвакуируются", – сообщили в региональном главке МЧС.
https://ria.ru/20220425/shakhta-1785246244.html
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происшествия, кемеровская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:45 25.04.2022
 
На шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе произошла авария на водоотливе

МЧС Кузбасса подтвердило, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КЕМЕРОВО, 25 апр – РИА Новости. МЧС по Кузбассу подтвердило РИА Новости, что на шахте "Ерунаковская-8" произошла авария на водоотливе, эвакуируют горняков.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что свыше 210 горняков эвакуируют из шахты в Кемеровской области из-за аварии на водоотливе, с двумя шахтерами связи нет.
"На месте (работают – ред.) два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона. Всего 22 человека, пять единиц техники. Люди самостоятельно эвакуируются", – сообщили в региональном главке МЧС.
Сотрудники горно-обогатительного комбината - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
Вчера, 09:24
Из шахты в Кемеровской области эвакуируют свыше 200 горняков
 
ПроисшествияКемеровская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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