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В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская" - РИА Новости, 24.03.2022
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В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская" - РИА Новости, 24.03.2022
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"
Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:12
2022-03-24T07:12
происшествия
осинники
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек.Уточняется, что, по данным прокуратуры, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.
https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html
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происшествия, осинники, кемеровская область, россия
07:12 24.03.2022
 
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"

В Кузбассе приостановили работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП

© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской областиЗдание шахты "Осинниковская" в Кузбассе
Здание шахты Осинниковская в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Кемеровской области
Здание шахты "Осинниковская" в Кузбассе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар РИА Новости. Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек.

"Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по данным прокуратуры, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".
На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.
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