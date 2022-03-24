https://ria.ru/20220324/shakhta-1779778527.html

В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"

В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская" - РИА Новости, 24.03.2022

В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"

Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 24.03.2022

2022-03-24T07:12

2022-03-24T07:12

2022-03-24T07:12

происшествия

осинники

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек.Уточняется, что, по данным прокуратуры, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.

https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html

осинники

кемеровская область

россия

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Никита Стома

происшествия, осинники, кемеровская область, россия