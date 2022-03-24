https://ria.ru/20220324/shakhta-1779778527.html
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская" - РИА Новости, 24.03.2022
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"
Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T07:12
2022-03-24T07:12
2022-03-24T07:12
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек.Уточняется, что, по данным прокуратуры, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.
https://ria.ru/20220322/gornyaki-1779378644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осинники, кемеровская область, россия
В Кузбассе после ЧП приостановили работы на шахте "Осинниковская"
В Кузбассе приостановили работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Горные работы на шахте "Осинниковская", где произошло ЧП, приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего, сообщается на сайте прокуратуры Кемеровской области.
Ранее в экстренных службах сообщили РИА Новости, что на шахте "Осинниковская" в Кузбассе произошел выброс угля и газа с обрушением породы, предварительно, под завалами находится один человек.
"Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего", — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным прокуратуры, на шахте "при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение борта выработки".
На место происшествия незамедлительно выехали исполняющий обязанности Кемеровского межрайонного прокурора по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли и прокурор города Осинники
. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области.