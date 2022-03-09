https://ria.ru/20220309/shakhta-1777240674.html

СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области

СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области - РИА Новости, 09.03.2022

СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области

Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.03.2022

2022-03-09T10:59

2022-03-09T10:59

2022-03-09T10:59

россия

свердловская область

жкх

краснотурьинск

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным следствия, вечером 7 марта в шахте под Краснотурьинском на горизонте -400 произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера, в результате чего мужчина погиб."Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Сейчас допрашиваются свидетели и представители администрации шахты, анализируются должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и другие документы, касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве.

https://ria.ru/20220302/shakhta-1775997456.html

россия

свердловская область

краснотурьинск

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, свердловская область, жкх, краснотурьинск, происшествия