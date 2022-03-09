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СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области
СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области - РИА Новости, 09.03.2022
СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области
Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 09.03.2022
2022-03-09T10:59
2022-03-09T10:59
россия
свердловская область
жкх
краснотурьинск
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным следствия, вечером 7 марта в шахте под Краснотурьинском на горизонте -400 произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера, в результате чего мужчина погиб."Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.Сейчас допрашиваются свидетели и представители администрации шахты, анализируются должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и другие документы, касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве.
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россия
свердловская область
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россия, свердловская область, жкх, краснотурьинск, происшествия
10:59 09.03.2022
 
СК возбудил дело после гибели рабочего на шахте в Свердловской области

СК возбудил дело после гибели рабочего при обрушении в шахте в Свердловской области

© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.03.2022
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 мар – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным следствия, вечером 7 марта в шахте под Краснотурьинском на горизонте -400 произошло отслоение куска горной массы с кровли выработки и падение его на шахтера, в результате чего мужчина погиб.
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:15
В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты
"Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства произошедшего, по данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
Сейчас допрашиваются свидетели и представители администрации шахты, анализируются должностные инструкции, табели учета рабочего времени, журналы проведения инструктажа и другие документы, касающаяся вопросов соблюдения норм безопасности при производстве.
 
РоссияСвердловская областьЖКХКраснотурьинскПроисшествия
 
 
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