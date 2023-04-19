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С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих - РИА Новости, 19.04.2023
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14:23 19.04.2023 (обновлено: 14:32 19.04.2023)
https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих - РИА Новости, 19.04.2023
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:23
2023-04-19T14:32
происшествия
шахта "распадская"
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.По его словам, все горнорабочие находятся на связи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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кемеровская область
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происшествия, шахта "распадская", кемеровская область, россия
Происшествия, Шахта "Распадская", Кемеровская область, Россия
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих

С шахты "Распадская" в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих из-за возгорания

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание административно-бытового комплекса шахты "Распадская"
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание административно-бытового комплекса шахты "Распадская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все горнорабочие находятся на связи. Обстоятельства происшествия выясняются.
Пожарные - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
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ПроисшествияШахта "Распадская"Кемеровская областьРоссия
 
 
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