https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html

С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих

С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих - РИА Новости, 19.04.2023

С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих

Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T14:23

2023-04-19T14:23

2023-04-19T14:32

происшествия

шахта "распадская"

кемеровская область

россия

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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.По его словам, все горнорабочие находятся на связи. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html

кемеровская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, шахта "распадская", кемеровская область, россия