https://ria.ru/20230419/raspadskaya-1866338126.html
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих - РИА Новости, 19.04.2023
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 19.04.2023
2023-04-19T14:23
2023-04-19T14:23
2023-04-19T14:32
происшествия
шахта "распадская"
кемеровская область
россия
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МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.По его словам, все горнорабочие находятся на связи. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230419/pozhar-1866336265.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, шахта "распадская", кемеровская область, россия
Происшествия, Шахта "Распадская", Кемеровская область, Россия
С шахты в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих
С шахты "Распадская" в Кузбассе эвакуируют более 180 горнорабочих из-за возгорания
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Свыше 180 горнорабочих эвакуируют с шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за возгорания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Проводится эвакуация 181 шахтера из-за возгорания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все горнорабочие находятся на связи. Обстоятельства происшествия выясняются.
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