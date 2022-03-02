https://ria.ru/20220302/shakhta-1775997456.html

В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты

В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты - РИА Новости, 02.03.2022

В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты

Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за остановки вентилятора проветривания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2022

2022-03-02T11:15

2022-03-02T11:15

2022-03-02T12:30

происшествия

шахта "распадская"

кемеровская область

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за остановки вентилятора проветривания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора на шахте "Распадская" в Междуреченске", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на поверхность из-за ЧП выводят 590 горнорабочих.Позже пресс-служба компании сообщила РИА Новости, что горняки на "Распадской" выведены на поверхность."В надшахтном здании вентилятора главного проветривания (ВГП) шахты "Распадская" произошло задымление. Были вызваны пожарные. Все люди из горных выработок шахты выведены на поверхность. Пожарные ликвидировали очаг – предположительно, электропроводка в подсобном помещении - и проводят обследование здания ВГП. Загазирование горных выработок не допущено. Аэрогазовая обстановка в норме. Шахта проветривается другими установками ВГП. Никто не пострадал", – сообщили в угольной компании.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку правил промышленной безопасности на "Распадской"."С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал прокурор города Междуреченска. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", – говорится в сообщении ведомства.Шахта "Распадская" входит в состав угольной компании "Распадская", добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ.Предприятие ведет свою историю с 28 декабря 1973 года. Проектная мощность шахты "Распадская" — 7,5 миллиона тонн угля в год. Балансовые запасы - 1114 миллиардов тонн угля.

https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html

кемеровская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, шахта "распадская", кемеровская область