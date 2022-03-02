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В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты
В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты - РИА Новости, 02.03.2022
В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты
Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за остановки вентилятора проветривания, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2022
2022-03-02T11:15
2022-03-02T12:30
происшествия
шахта "распадская"
кемеровская область
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за остановки вентилятора проветривания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."После короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора на шахте "Распадская" в Междуреченске", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что на поверхность из-за ЧП выводят 590 горнорабочих.Позже пресс-служба компании сообщила РИА Новости, что горняки на "Распадской" выведены на поверхность."В надшахтном здании вентилятора главного проветривания (ВГП) шахты "Распадская" произошло задымление. Были вызваны пожарные. Все люди из горных выработок шахты выведены на поверхность. Пожарные ликвидировали очаг – предположительно, электропроводка в подсобном помещении - и проводят обследование здания ВГП. Загазирование горных выработок не допущено. Аэрогазовая обстановка в норме. Шахта проветривается другими установками ВГП. Никто не пострадал", – сообщили в угольной компании.Прокуратура Кемеровской области организовала проверку правил промышленной безопасности на "Распадской"."С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал прокурор города Междуреченска. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", – говорится в сообщении ведомства.Шахта "Распадская" входит в состав угольной компании "Распадская", добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ.Предприятие ведет свою историю с 28 декабря 1973 года. Проектная мощность шахты "Распадская" — 7,5 миллиона тонн угля в год. Балансовые запасы - 1114 миллиардов тонн угля.
https://ria.ru/20211125/shakhty-1760652143.html
кемеровская область
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происшествия, шахта "распадская", кемеровская область
11:15 02.03.2022 (обновлено: 12:30 02.03.2022)
 
В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты

Из шахты "Распадская" 590 горняков вывели на поверхность из-за остановки вентилятора

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЗдание административно-бытового комплекса шахты "Распадская"
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Здание административно-бытового комплекса шахты "Распадская". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Почти 600 горняков выводят на поверхность из шахты "Распадская" в Кемеровской области из-за остановки вентилятора проветривания, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"После короткого замыкания произошла остановка главного вентилятора на шахте "Распадская" в Междуреченске", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на поверхность из-за ЧП выводят 590 горнорабочих.
Позже пресс-служба компании сообщила РИА Новости, что горняки на "Распадской" выведены на поверхность.
"В надшахтном здании вентилятора главного проветривания (ВГП) шахты "Распадская" произошло задымление. Были вызваны пожарные. Все люди из горных выработок шахты выведены на поверхность. Пожарные ликвидировали очаг – предположительно, электропроводка в подсобном помещении - и проводят обследование здания ВГП. Загазирование горных выработок не допущено. Аэрогазовая обстановка в норме. Шахта проветривается другими установками ВГП. Никто не пострадал", – сообщили в угольной компании.
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Прокуратура Кемеровской области организовала проверку правил промышленной безопасности на "Распадской".
"С целью установления обстоятельства произошедшего на место выехал прокурор города Междуреченска. Организована проверка соблюдения законодательства о промышленной безопасности. Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры области", – говорится в сообщении ведомства.
Шахта "Распадская" входит в состав угольной компании "Распадская", добывает высококачественный коксующийся уголь марки ГЖ.
Предприятие ведет свою историю с 28 декабря 1973 года. Проектная мощность шахты "Распадская" — 7,5 миллиона тонн угля в год. Балансовые запасы - 1114 миллиардов тонн угля.
 
ПроисшествияШахта "Распадская"Кемеровская область
 
 
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