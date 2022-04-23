https://ria.ru/20220423/shakhtery-1785054092.html

Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров

Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров - РИА Новости, 23.04.2022

Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров

Власти Оренбургской области окажут помощь семьям трех шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 23.04.2022

2022-04-23T09:40

2022-04-23T09:40

2022-04-23T09:40

происшествия

гайский горно-обогатительный комбинат

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg

УФА, 23 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области окажут помощь семьям трех шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае, сообщил губернатор региона Денис Паслер.Ранее областная прокуратура сообщила, что около 8.50 (6.50 мск) в Гайском горно-обогатительном комбинате при проведении производственных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуированы 88 рабочих. Три человека погибли. Следователи возбудили уголовное дело."Сегодня в 8.48 при проведении плановых взрывных работ произошла трагедия на крупнейшем предприятии региона - Гайском горно-обогатительном комбинате. Погибли шахтеры. Сегодня с рабочей смены они не вернулись в свои семьи", - написал Паслер в Telegram-канале.Он выразим родным погибших соболезнования."Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю необходимую помощь семьям. Безусловно, необходимо выяснить все обстоятельства трагедии, чтобы не допустить повторения. На месте работают все подразделения горноспасателей, МЧС, муниципальные службы", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20220423/delo-1785050207.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, гайский горно-обогатительный комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)