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Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров - РИА Новости, 23.04.2022
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Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров
Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров - РИА Новости, 23.04.2022
Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров
Власти Оренбургской области окажут помощь семьям трех шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае, сообщил губернатор региона Денис Паслер. РИА Новости, 23.04.2022
2022-04-23T09:40
2022-04-23T09:40
происшествия
гайский горно-обогатительный комбинат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 23 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области окажут помощь семьям трех шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае, сообщил губернатор региона Денис Паслер.Ранее областная прокуратура сообщила, что около 8.50 (6.50 мск) в Гайском горно-обогатительном комбинате при проведении производственных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуированы 88 рабочих. Три человека погибли. Следователи возбудили уголовное дело."Сегодня в 8.48 при проведении плановых взрывных работ произошла трагедия на крупнейшем предприятии региона - Гайском горно-обогатительном комбинате. Погибли шахтеры. Сегодня с рабочей смены они не вернулись в свои семьи", - написал Паслер в Telegram-канале.Он выразим родным погибших соболезнования."Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю необходимую помощь семьям. Безусловно, необходимо выяснить все обстоятельства трагедии, чтобы не допустить повторения. На месте работают все подразделения горноспасателей, МЧС, муниципальные службы", - сообщил губернатор.
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происшествия, гайский горно-обогатительный комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
09:40 23.04.2022
 
Власти Оренбуржья помогут семьям погибших в Гае шахтеров

Власти Оренбуржья помогут семьям шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 23 апр – РИА Новости. Власти Оренбургской области окажут помощь семьям трех шахтеров, погибших при взрыве на руднике в Гае, сообщил губернатор региона Денис Паслер.
Ранее областная прокуратура сообщила, что около 8.50 (6.50 мск) в Гайском горно-обогатительном комбинате при проведении производственных работ произошла внештатная детонация взрывчатого вещества на глубине 1,2 километра. Эвакуированы 88 рабочих. Три человека погибли. Следователи возбудили уголовное дело.
"Сегодня в 8.48 при проведении плановых взрывных работ произошла трагедия на крупнейшем предприятии региона - Гайском горно-обогатительном комбинате. Погибли шахтеры. Сегодня с рабочей смены они не вернулись в свои семьи", - написал Паслер в Telegram-канале.
Он выразим родным погибших соболезнования.
"Социальный блок правительства, муниципалитет, комбинат окажут всю необходимую помощь семьям. Безусловно, необходимо выяснить все обстоятельства трагедии, чтобы не допустить повторения. На месте работают все подразделения горноспасателей, МЧС, муниципальные службы", - сообщил губернатор.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2022
09:01
СК возбудил уголовное дело после гибели работников рудника под Оренбургом
 
ПроисшествияГайский горно-обогатительный комбинатМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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