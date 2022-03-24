https://ria.ru/20220324/shakhta-1779782419.html
На шахте "Осинниковская" ищут попавшего под завал горняка
На шахте "Осинниковская" ищут попавшего под завал горняка - РИА Новости, 24.03.2022
На шахте "Осинниковская" ищут попавшего под завал горняка
Местоположение остающегося под завалами горняка на шахте "Осинниковская" в Кузбассе известно, идет поисковая операция, сообщили РИА Новости в пресс-служба... РИА Новости, 24.03.2022
2022-03-24T08:18
2022-03-24T08:18
2022-03-24T09:15
происшествия
кемеровская область
распадская угольная компания
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КЕМЕРОВО, 24 мар – РИА Новости. Местоположение остающегося под завалами горняка на шахте "Осинниковская" в Кузбассе известно, идет поисковая операция, сообщили РИА Новости в пресс-служба Распадской угольной компании.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что выброс угля и газа с обрушением породы произошел на шахте "Осинниковская" в четверг. Позже Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность выведены 119 человек, один человек остался под завалами."(Местоположение остающегося под завалами горняка – ред.) известно... Поисковая операция идет, плюс-минус в сантиметрах известно его местоположение", – сказали в компании.В поисковой операции задействованы 16 членов вспомогательной горноспасательной команды шахты и 12 человек военизированной горноспасательной части.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область, распадская угольная компания
08:18 24.03.2022 (обновлено: 09:15 24.03.2022)
На шахте "Осинниковская" ищут попавшего под завал горняка
Пропавшего после обрушения породы горняка ищут на шахте "Осинниковская" в Кузбассе