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Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка
Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка - РИА Новости, 25.03.2022
Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка
Из-под завалов на шахте "Осинниковская" в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 25.03.2022
2022-03-25T05:35
2022-03-25T05:35
2022-03-25T09:14
происшествия
кемеровская область
россия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Из-под завалов на шахте "Осинниковская" в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка, сообщает министерство угольной промышленности региона."На шахте "Осинниковская" ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена", — заявили в пресс-службе ведомства.Ранее экстренные службы сообщили, что на шахте "Осинниковская" произошел выброс угля и газа с обрушением породы. Позже Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность вышли 119 человек, один человек остался под завалами.Местоположение мужчины было известно, поисками занимались члены вспомогательной горноспасательной команды шахты и военизированной горноспасательной части.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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РИА Новости
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происшествия, кемеровская область, россия, кемерово
05:35 25.03.2022 (обновлено: 09:14 25.03.2022)
Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка
Ночью под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили погибшего горняка