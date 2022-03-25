https://ria.ru/20220325/gornyak-1779978704.html

Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка

Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка - РИА Новости, 25.03.2022

Под завалами на шахте "Осинниковская" в Кузбассе обнаружили тело горняка

Из-под завалов на шахте "Осинниковская" в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка, сообщает министерство угольной промышленности региона. РИА Новости, 25.03.2022

2022-03-25T05:35

2022-03-25T05:35

2022-03-25T09:14

происшествия

кемеровская область

россия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 25 мар — РИА Новости. Из-под завалов на шахте "Осинниковская" в Кузбассе извлекли тело погибшего горняка, сообщает министерство угольной промышленности региона."На шахте "Осинниковская" ночью из-под завалов был извлечен погибший шахтер. Поисково-спасательная операция завершена", — заявили в пресс-службе ведомства.Ранее экстренные службы сообщили, что на шахте "Осинниковская" произошел выброс угля и газа с обрушением породы. Позже Распадская угольная компания сообщила, что на поверхность вышли 119 человек, один человек остался под завалами.Местоположение мужчины было известно, поисками занимались члены вспомогательной горноспасательной команды шахты и военизированной горноспасательной части.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

кемеровская область

россия

кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

происшествия, кемеровская область, россия, кемерово