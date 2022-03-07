https://ria.ru/20220307/shakhta-1777086133.html
На шахте в Свердловской области произошел обвал
На шахте в Свердловской области произошел обвал - РИА Новости, 07.03.2022
На шахте в Свердловской области произошел обвал
Обвал пород кровли произошел на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, один горнорабочий находится под завалом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:29
2022-03-07T21:29
2022-03-07T21:29
происшествия
краснотурьинск
свердловская область
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обвал пород кровли произошел на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, один горнорабочий находится под завалом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Свердловская область, город Краснотурьинск. В результате обрушения пород кровли на отметке -400 метров в шахте "Северопесчанская", специализирующейся на добыче железной руды, под обвалом находится один горнорабочий", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме, к месту следует два отделения военизированной горноспасательной части.
https://ria.ru/20220302/shakhta-1775997456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснотурьинск, свердловская область, россия
На шахте в Свердловской области произошел обвал
На шахте в Свердловской области произошел обвал, один рабочий находится под завалом