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На шахте в Свердловской области произошел обвал
На шахте в Свердловской области произошел обвал - РИА Новости, 07.03.2022
На шахте в Свердловской области произошел обвал
Обвал пород кровли произошел на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, один горнорабочий находится под завалом, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 07.03.2022
2022-03-07T21:29
2022-03-07T21:29
происшествия
краснотурьинск
свердловская область
россия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обвал пород кровли произошел на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, один горнорабочий находится под завалом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб."Свердловская область, город Краснотурьинск. В результате обрушения пород кровли на отметке -400 метров в шахте "Северопесчанская", специализирующейся на добыче железной руды, под обвалом находится один горнорабочий", - сказал собеседник агентства.Уточняется, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме, к месту следует два отделения военизированной горноспасательной части.
https://ria.ru/20220302/shakhta-1775997456.html
краснотурьинск
свердловская область
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происшествия, краснотурьинск, свердловская область, россия
21:29 07.03.2022
 
На шахте в Свердловской области произошел обвал

На шахте в Свердловской области произошел обвал, один рабочий находится под завалом

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта в Свердловской области
Шахта в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Шахта в Свердловской области
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Обвал пород кровли произошел на шахте "Северопесчанская" в Свердловской области, один горнорабочий находится под завалом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"Свердловская область, город Краснотурьинск. В результате обрушения пород кровли на отметке -400 метров в шахте "Северопесчанская", специализирующейся на добыче железной руды, под обвалом находится один горнорабочий", - сказал собеседник агентства.
Уточняется, что эвакуация не проводилась, шахта работает в штатном режиме, к месту следует два отделения военизированной горноспасательной части.
Здание административно-бытового комплекса шахты Распадская - РИА Новости, 1920, 02.03.2022
2 марта, 11:15
В Кузбассе около 600 горняков экстренно вывели на поверхность из шахты
 
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