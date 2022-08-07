https://ria.ru/20220807/shakhta-1807845879.html

В Якутии завели дело после гибели человека при обрушении на шахте

В Якутии завели дело после гибели человека при обрушении на шахте - РИА Новости, 07.08.2022

В Якутии завели дело после гибели человека при обрушении на шахте

Дело завели в Якутии, где из-за обрушения на золотодобывающей шахте погиб человек и есть пострадавший, сообщила пресс-служба СУСК России по республике. РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:43

2022-08-07T13:43

2022-08-07T13:43

происшествия

республика саха (якутия)

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯКУТСК, 7 авг – РИА Новости. Дело завели в Якутии, где из-за обрушения на золотодобывающей шахте погиб человек и есть пострадавший, сообщила пресс-служба СУСК России по республике.Ранее сообщалось, что в пятницу в Оймяконском районе республики один человек погиб и один пострадал из-за обвала горной породы в золоторудном месторождении."Восточно-Якутским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - рассказали в пресс-службе.По информации СУСК, отслоение горной породы произошло на руднике "Якутское" при выполнении работ в вентиляционном штреке. "Смертельную травму при обрушении горной массы получил проходчик предприятия, еще один пострадал. Последний доставлен в ГБУ РС (Я) "Оймяконская ЦРБ", находится на стационарном лечении с диагнозом "сотрясение головного мозга, множественные рвано-ушибленные раны левой половины лица", - добавили в пресс-службе.Следователи на месте происшествия отметили высокий уровень заводненности в шахте."В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщили в СУСК.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия), следственный комитет россии (ск рф)