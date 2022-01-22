https://ria.ru/20220122/shakhta-1769021806.html
Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность
Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность - РИА Новости, 22.01.2022
Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность
Горняков с шахты "Комсомолец" в Кузбассе вывели на поверхность, сама шахта пока не возобновила работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T08:14
2022-01-22T08:14
2022-01-22T08:19
происшествия
кемеровская область
россия
ленинск-кузнецкий
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Горняков с шахты "Комсомолец" в Кузбассе вывели на поверхность, сама шахта пока не возобновила работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщил собеседник агентства, в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области на шахте "Комсомолец" приостановлена работа из-за остановки вентилятора главного проветривания. На шахте находились 56 рабочих."Всех работников вывели. Шахта пока не работает", - сказал представитель экстренных служб.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/shakhta-1769021443.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, россия, ленинск-кузнецкий
08:14 22.01.2022 (обновлено: 08:19 22.01.2022)
Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность
Горняков с шахты "Комсомолец" в Кузбассе вывели на поверхность, работа шахты остановлена