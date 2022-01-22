https://ria.ru/20220122/shakhta-1769021806.html

Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность

Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность - РИА Новости, 22.01.2022

Горняков с шахты "Комсомолец" вывели на поверхность

Горняков с шахты "Комсомолец" в Кузбассе вывели на поверхность, сама шахта пока не возобновила работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 22.01.2022

2022-01-22T08:14

2022-01-22T08:14

2022-01-22T08:19

происшествия

кемеровская область

россия

ленинск-кузнецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761424781_0:22:3072:1749_1920x0_80_0_0_6d250b9ae36be405d73ce9604ee2d1eb.jpg

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Горняков с шахты "Комсомолец" в Кузбассе вывели на поверхность, сама шахта пока не возобновила работу, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Как сообщил собеседник агентства, в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области на шахте "Комсомолец" приостановлена работа из-за остановки вентилятора главного проветривания. На шахте находились 56 рабочих."Всех работников вывели. Шахта пока не работает", - сказал представитель экстренных служб.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/shakhta-1769021443.html

кемеровская область

россия

ленинск-кузнецкий

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, россия, ленинск-кузнецкий