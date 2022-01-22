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На шахте "Осинниковская" в Кузбассе погиб горнорабочий
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе погиб горнорабочий - РИА Новости, 22.01.2022
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе погиб горнорабочий
Горнорабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, прокуратура и СУСК по Кемеровской области проводят проверки. РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T09:34
2022-01-22T09:34
2022-01-22T09:34
происшествия
осинники
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Горнорабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, прокуратура и СУСК по Кемеровской области проводят проверки."Ночью 22 января в городе Осинники на шахте "Осинниковская" при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Прокуратурой Кемеровской области… организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с несчастным случаем на шахте "Осинниковской", – сообщает прокуратура.При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.Как уточняет пресс-служба СУСК по Кемеровской области, по предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, в котором запали загребающие лопатки. В результате рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть.Отмечается, что в настоящее время тело горнорабочего поднято на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев, администрацию предприятия. Изъяты документы, которые могут иметь значение для установления причин произошедшего."В ходе проверки также будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности", – сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.
https://ria.ru/20220122/shakhta-1769028233.html
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происшествия, осинники, кемеровская область
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе погиб горнорабочий
На шахте "Осинниковская" в Кузбассе погиб горнорабочий, проводятся проверки
КЕМЕРОВО, 22 янв – РИА Новости. Горнорабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе, прокуратура и СУСК по Кемеровской области проводят проверки.
"Ночью 22 января в городе Осинники
на шахте "Осинниковская" при производстве работ был смертельно травмирован горнорабочий очистного забоя. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Осинники Андрей Фролов и Кемеровский межрайонный прокурор по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Евгений Шарафутдинов. Прокуратурой Кемеровской области… организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с несчастным случаем на шахте "Осинниковской", – сообщает
прокуратура.
При выявлении нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения.
Как уточняет пресс-служба СУСК по Кемеровской области
, по предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, в котором запали загребающие лопатки. В результате рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть.
Отмечается, что в настоящее время тело горнорабочего поднято на поверхность. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев, администрацию предприятия. Изъяты документы, которые могут иметь значение для установления причин произошедшего.
"В ходе проверки также будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности", – сообщает пресс-служба СУСК по Кемеровской области.