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Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду - РИА Новости, 25.02.2022
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду
Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:45
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Горная порода в шахте "Обуховская" обрушилась в пятницу утром. Под завалами находятся трое рабочих, связь с ними установлена, они живы. На месте работают спасатели."Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасатели решили продвигаться по обходному пути.
https://ria.ru/20220225/obrushenie-1775015769.html
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происшествия, ростовская область
17:18 25.02.2022 (обновлено: 17:45 25.02.2022)
 
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду

Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Горная порода в шахте "Обуховская" обрушилась в пятницу утром. Под завалами находятся трое рабочих, связь с ними установлена, они живы. На месте работают спасатели.
"Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасатели решили продвигаться по обходному пути.
Шахта Черемуховская-Глубокая в Североуральске - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:45
После обрушения в шахте "Обуховская" возбудили дело
Опубликовано: Влада Копылова
 
ПроисшествияРостовская область
 
 
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