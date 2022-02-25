https://ria.ru/20220225/shakhtery-1775111582.html
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду - РИА Новости, 25.02.2022
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду
Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:18
2022-02-25T17:45
происшествия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Горная порода в шахте "Обуховская" обрушилась в пятницу утром. Под завалами находятся трое рабочих, связь с ними установлена, они живы. На месте работают спасатели."Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасатели решили продвигаться по обходному пути.
https://ria.ru/20220225/obrushenie-1775015769.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область
17:18 25.02.2022 (обновлено: 17:45 25.02.2022)
Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду
Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.
Горная порода в шахте "Обуховская" обрушилась в пятницу утром. Под завалами находятся трое рабочих, связь с ними установлена, они живы. На месте работают спасатели.
"Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасатели решили продвигаться по обходному пути.
Опубликовано: Влада Копылова