https://ria.ru/20220225/shakhtery-1775111582.html

Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду

Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду - РИА Новости, 25.02.2022

Горнякам, оказавшимся под завалами в шахте под Ростовом, передали еду

Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:18

2022-02-25T17:18

2022-02-25T17:45

происшествия

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Спасатели передали еду и воду горнякам, оказавшимся под завалами в шахте "Обуховская" в Ростовской области, угрозы их жизни нет, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по региону.Горная порода в шахте "Обуховская" обрушилась в пятницу утром. Под завалами находятся трое рабочих, связь с ними установлена, они живы. На месте работают спасатели."Горнякам по вентиляционной шахте передано питье и продовольствие. Угрозы жизни нет", - сказал представитель ведомства.Он добавил, что продолжаются работы по уборке обрушившейся породы. В целях безопасности спасатели решили продвигаться по обходному пути.

https://ria.ru/20220225/obrushenie-1775015769.html

ростовская область

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, ростовская область