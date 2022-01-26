https://ria.ru/20220126/shakhta-1769682339.html
Из шахты в Кузбассе эвакуировали 90 человек, сообщил источник
Из шахты в Кузбассе эвакуировали 90 человек, сообщил источник - РИА Новости, 26.01.2022
Из шахты в Кузбассе эвакуировали 90 человек, сообщил источник
Горняков эвакуировали из шахты "Анжерская- Южная", сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:57
2022-01-26T19:57
2022-01-26T23:03
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происшествия
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 26 янв — РИА Новости. Горняков эвакуировали из шахты "Анжерская- Южная", сообщил РИА Новости информированный источник."(Произошла. — Прим. ред.) остановка главного вентилятора, на смене находилось 90 человек, все выведены на поверхность", — рассказал собеседник агентства.Шахта "Анжерская-Южная" расположена в Кемеровском муниципальном округе Кемеровской области. В июле 2019 года на шахте обрушилась горная порода в вентиляционном штреке. В момент ЧП там находились 66 человек. Один горняк погиб.В декабре на шахтах Кемеровской области выявили более двух тысяч нарушений, по которым открыли 837 административных дел. Из них 346 касаются нарушений нормативов по охране труда. Проверки организовали после аварии на шахте "Листвяжная" 25 ноября, в результате которой погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей.
https://ria.ru/20220125/shakhta-1769349622.html
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19:57 26.01.2022 (обновлено: 23:03 26.01.2022)
Из шахты в Кузбассе эвакуировали 90 человек, сообщил источник
Источник: на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе произошла остановка главного вентилятора