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В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8" - РИА Новости, 04.10.2022
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В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8"
В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8" - РИА Новости, 04.10.2022
В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8"
Пожар произошел в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе, он уже локализован, горняков эвакуируют, сообщили РИА Новости в ЕДДС Новокузнецкого... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:53
2022-10-04T14:21
происшествия
новокузнецкий район
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Пожар произошел в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе, он уже локализован, горняков эвакуируют, сообщили РИА Новости в ЕДДС Новокузнецкого района."Поступило сообщение… что на филиале "Шахта Ерунаковская-8"... пожар в вентиляционном штреке 48-9. На место выехали Новокузнецкий ВГСО, 6 отделений: 42 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 16.15 (12.15 мск) возгорание локализовано… Подземных рабочих выводят на поверхность (243 человека)... По состоянию на 17. 00 (13.00 мск) выведено 132 человека, остается под землей 111 человек", – рассказали в ЕДДС.В Службе добавили, что информация о пострадавших не поступала. Причиной пожара стало возгорание химического состава.
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происшествия, новокузнецкий район, кемеровская область, россия
Происшествия, Новокузнецкий район, Кемеровская область, Россия
13:53 04.10.2022 (обновлено: 14:21 04.10.2022)
 
В Кузбассе произошел пожар на шахте "Ерунаковская-8"

В Кузбассе локализовали пожар на шахте "Ерунаковская-8", из которой вывели 132 горняков

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Пожар произошел в вентиляционном штреке шахты "Ерунаковская-8" в Кузбассе, он уже локализован, горняков эвакуируют, сообщили РИА Новости в ЕДДС Новокузнецкого района.
"Поступило сообщение… что на филиале "Шахта Ерунаковская-8"... пожар в вентиляционном штреке 48-9. На место выехали Новокузнецкий ВГСО, 6 отделений: 42 человека, 8 единиц техники. По состоянию на 16.15 (12.15 мск) возгорание локализовано… Подземных рабочих выводят на поверхность (243 человека)... По состоянию на 17. 00 (13.00 мск) выведено 132 человека, остается под землей 111 человек", – рассказали в ЕДДС.
В Службе добавили, что информация о пострадавших не поступала. Причиной пожара стало возгорание химического состава.
Пожарно-спасательные подразделения на месте возгорания в здании хостела на улице Ярославская в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 20:23
В общежитии в Москве ликвидировали открытое горение
 
ПроисшествияНовокузнецкий районКемеровская областьРоссия
 
 
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