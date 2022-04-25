https://ria.ru/20220425/shakhta-1785249611.html

При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк

При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк - РИА Новости, 25.04.2022

При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк

При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2022

2022-04-25T09:37

2022-04-25T09:37

2022-04-25T12:01

происшествия

кемеровская область

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС."На аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб, остальные выводятся", — рассказали в ведомстве.Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоотливе из шахты эвакуируют 211 горняков. В МЧС добавили, что на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.В пресс-службе Распадской угольной компании подтвердили, что на шахте произошел прорыв воды. "Люди выведены на поверхность", — сказала собеседница агентства, не уточнив, сколько именно их было.Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

кемеровская область

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, кемеровская область