Рейтинг@Mail.ru
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк - РИА Новости, 25.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220425/shakhta-1785249611.html
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк - РИА Новости, 25.04.2022
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк
При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:37
2022-04-25T12:01
происшествия
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_4c1d94807ba92e118960fd05ead82ed5.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС."На аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб, остальные выводятся", — рассказали в ведомстве.Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоотливе из шахты эвакуируют 211 горняков. В МЧС добавили, что на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.В пресс-службе Распадской угольной компании подтвердили, что на шахте произошел прорыв воды. "Люди выведены на поверхность", — сказала собеседница агентства, не уточнив, сколько именно их было.Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/04/1762146788_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_0e92cda5bd73ceb874b52d097d94c27a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кемеровская область
09:37 25.04.2022 (обновлено: 12:01 25.04.2022)
 
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк

Один горняк погиб при аварии на шахте "Ерунаковская — 8" в Кузбассе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкШахта
Шахта - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Шахта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС.
"На аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб, остальные выводятся", — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоотливе из шахты эвакуируют 211 горняков. В МЧС добавили, что на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.
В пресс-службе Распадской угольной компании подтвердили, что на шахте произошел прорыв воды.
"Люди выведены на поверхность", — сказала собеседница агентства, не уточнив, сколько именно их было.
Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
Вид на шахту Осинниковская - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 09:13
ЧП и аварии на шахтах в России в 2020-2022 годах
 
ПроисшествияКемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала