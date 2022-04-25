https://ria.ru/20220425/shakhta-1785249611.html
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк - РИА Новости, 25.04.2022
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк
При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 25.04.2022
2022-04-25T09:37
2022-04-25T09:37
2022-04-25T12:01
происшествия
кемеровская область
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС."На аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб, остальные выводятся", — рассказали в ведомстве.Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоотливе из шахты эвакуируют 211 горняков. В МЧС добавили, что на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.В пресс-службе Распадской угольной компании подтвердили, что на шахте произошел прорыв воды. "Люди выведены на поверхность", — сказала собеседница агентства, не уточнив, сколько именно их было.Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
кемеровская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемеровская область
09:37 25.04.2022 (обновлено: 12:01 25.04.2022)
При аварии на шахте в Кузбассе погиб один горняк
Один горняк погиб при аварии на шахте "Ерунаковская — 8" в Кузбассе
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. При аварии на шахте "Ерунаковская-8" в Кузбассе погиб один человек, сообщает региональный главк МЧС.
"На аварийном участке находились 11 горнорабочих, десять вышли на поверхность, один человек погиб, остальные выводятся", — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на водоотливе из шахты эвакуируют 211 горняков. В МЧС
добавили, что на месте работают два отделения горноспасателей и оперативная группа Новокузнецкого гарнизона.
В пресс-службе Распадской угольной компании
подтвердили, что на шахте произошел прорыв воды.
"Люди выведены на поверхность", — сказала собеседница агентства, не уточнив, сколько именно их было.
Прокуратура Кемеровской области
начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности.