https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии - РИА Новости, 29.03.2022
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T03:04
2022-03-29T03:04
2022-03-29T07:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Для эвакуации задействовали два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек.Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы.Шахта принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
https://radiosputnik.ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779387952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:04 29.03.2022 (обновлено: 07:31 29.03.2022)
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека