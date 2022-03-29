https://ria.ru/20220329/shakhta-1780587918.html

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии - РИА Новости, 29.03.2022

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии

Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T03:04

2022-03-29T03:04

2022-03-29T07:31

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Для эвакуации задействовали два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек.Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы.Шахта принадлежит угледобывающей компании "Колмар".

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/listvyazhnaya-1779387952.html

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Максим Горбачев

Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)