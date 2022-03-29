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Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии - РИА Новости, 29.03.2022
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Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии - РИА Новости, 29.03.2022
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии
Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T03:04
2022-03-29T07:31
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.Для эвакуации задействовали два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек.Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы.Шахта принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
03:04 29.03.2022 (обновлено: 07:31 29.03.2022)
 
Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии

Землетрясение привело к обрушению на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека

© РИА Новости / Виктория Гагкаева / Перейти в фотобанкЭмблема МЧС России
Эмблема МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктория Гагкаева
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ЯКУТСК, 29 мар - РИА Новости. Землетрясение вызвало обрушение на шахте в Якутии, эвакуированы 72 человека, пострадавших нет, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"В районе шахты "Денисовская" Нерюнгринского района произошло землетрясение магнитудой 3,5. Пострадавших нет, эвакуировано 72 человека. В шахте обрушение", — рассказали в пресс-службе.

Для эвакуации задействовали два отделения военизированной горно-спасательной части в составе 14 человек.
Работа шахты приостановлена. В течение сегодняшнего дня запланированы восстановительные работы.
Шахта принадлежит угледобывающей компании "Колмар".
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