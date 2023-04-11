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На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар

На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар - РИА Новости, 11.04.2023

На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар

Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T11:20

2023-04-11T11:20

2023-04-11T11:32

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Информация о пострадавших не поступала. Повлиял ли инцидент на производственный процесс, информации нет.Региональная прокуратура после ЧП решила проверить, как на объекте соблюдается законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Если будут найдены нарушения, обещают "принять меры прокурорского реагирования", говорится в релизе ведомства.Шахта по добыче железной руды принадлежит "Высокогорскому горно-обогатительному комбинату", входящему в группу компаний НПРО "Урал" – старейшему горно-обогатительному предприятию Урала и одному из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.

https://ria.ru/20230410/zapravka-1864326026.html

свердловская область

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия