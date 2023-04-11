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На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар - РИА Новости, 11.04.2023
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар
Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:20
2023-04-11T11:20
2023-04-11T11:32
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Информация о пострадавших не поступала. Повлиял ли инцидент на производственный процесс, информации нет.Региональная прокуратура после ЧП решила проверить, как на объекте соблюдается законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Если будут найдены нарушения, обещают "принять меры прокурорского реагирования", говорится в релизе ведомства.Шахта по добыче железной руды принадлежит "Высокогорскому горно-обогатительному комбинату", входящему в группу компаний НПРО "Урал" – старейшему горно-обогатительному предприятию Урала и одному из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар на глубине 240 метров