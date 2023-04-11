Рейтинг@Mail.ru
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар - РИА Новости, 11.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 11.04.2023 (обновлено: 11:32 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/pozhar-1864424924.html
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар - РИА Новости, 11.04.2023
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар
Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T11:20
2023-04-11T11:32
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_3e111c7a76495d2f31f2846c9c347a80.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.Информация о пострадавших не поступала. Повлиял ли инцидент на производственный процесс, информации нет.Региональная прокуратура после ЧП решила проверить, как на объекте соблюдается законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Если будут найдены нарушения, обещают "принять меры прокурорского реагирования", говорится в релизе ведомства.Шахта по добыче железной руды принадлежит "Высокогорскому горно-обогатительному комбинату", входящему в группу компаний НПРО "Урал" – старейшему горно-обогатительному предприятию Урала и одному из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
https://ria.ru/20230410/zapravka-1864326026.html
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728576106_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_1c2e1efec8d57d41e32f0cc41fd6d803.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар

На шахте "Южная" в Свердловской области произошел пожар на глубине 240 метров

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОгнетушитель
Огнетушитель - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Огнетушитель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Пожар произошел в ночь на вторник в шахте "Южная" в Свердловской области, огонь потушен на 10 "квадратах", пострадавших нет, сообщает региональный главк МЧС.
«
"Ночью 11 апреля в экстренные службы Кушвинского городского округа поступило сообщение о происшествии на шахте "Южная". На отметке минус 240 метров произошел пожар. Прибывшие на место силы военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 квадратных метров", - говорится в релизе.
Информация о пострадавших не поступала. Повлиял ли инцидент на производственный процесс, информации нет.
Региональная прокуратура после ЧП решила проверить, как на объекте соблюдается законодательство о промышленной безопасности и охране труда. Если будут найдены нарушения, обещают "принять меры прокурорского реагирования", говорится в релизе ведомства.
Шахта по добыче железной руды принадлежит "Высокогорскому горно-обогатительному комбинату", входящему в группу компаний НПРО "Урал" – старейшему горно-обогатительному предприятию Урала и одному из крупнейших горнодобывающих предприятий в регионе.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
В Рязанской области загорелась газовая заправка
10 апреля, 18:38
 
ПроисшествияСвердловская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала