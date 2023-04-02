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В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление - РИА Новости, 02.04.2023
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11:52 02.04.2023 (обновлено: 13:42 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление - РИА Новости, 02.04.2023
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:52
2023-04-02T13:42
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.Пострадавших нет.В ведомстве отметили, что горение в шахте отсутствует, на месте запущена вентиляционная система.Задымление произошло в подстанции, находящейся на глубине 199 метров. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление

На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сотрудников эвакуировали

© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской областиАвтомобиль МЧС возле шахты "Обуховская", где произошло задымление
Автомобиль МЧС возле шахты Обуховская, где произошло задымление - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Ростовской области
Автомобиль МЧС возле шахты "Обуховская", где произошло задымление
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
«
"Эвакуированы более 200 человек", — уточнил он.
Пострадавших нет.
В ведомстве отметили, что горение в шахте отсутствует, на месте запущена вентиляционная система.
Задымление произошло в подстанции, находящейся на глубине 199 метров. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование.
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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