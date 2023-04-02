https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html

В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление

В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление - РИА Новости, 02.04.2023

В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление

В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T11:52

2023-04-02T11:52

2023-04-02T13:42

происшествия

ростовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.Пострадавших нет.В ведомстве отметили, что горение в шахте отсутствует, на месте запущена вентиляционная система.Задымление произошло в подстанции, находящейся на глубине 199 метров. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование.

https://ria.ru/20230328/shakhta-1861143597.html

ростовская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)