https://ria.ru/20230402/shakhta-1862451424.html
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление - РИА Новости, 02.04.2023
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T11:52
2023-04-02T11:52
2023-04-02T13:42
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.Пострадавших нет.В ведомстве отметили, что горение в шахте отсутствует, на месте запущена вентиляционная система.Задымление произошло в подстанции, находящейся на глубине 199 метров. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование.
https://ria.ru/20230328/shakhta-1861143597.html
ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление
На шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сотрудников эвакуировали
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 апр — РИА Новости, Юлия Насулина. В шахте "Обуховская" в Ростовской области произошло задымление, сообщил РИА Новости представитель ГУ МЧС России по региону.
«
"Эвакуированы более 200 человек", — уточнил он.
В ведомстве отметили, что горение в шахте отсутствует, на месте запущена вентиляционная система.
Задымление произошло в подстанции, находящейся на глубине 199 метров. На месте происшествия работает нештатное аварийно-спасательное формирование.
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