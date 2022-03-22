https://ria.ru/20220322/rabotniki-1779377305.html

Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность

Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность - РИА Новости, 22.03.2022

Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность

Всех работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где семь человек почувствовали недомогание, вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 22.03.2022

2022-03-22T08:17

2022-03-22T08:17

2022-03-22T09:04

кемеровская область

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где семь человек почувствовали недомогание, вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.По данным экстренных служб, помимо почувствовавших недомогание, в забое находились еще 134 человека.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия, "Листвяжная" сейчас не функционирует.Она уточнила, что в больницы доставили десять человек, все они находятся в сознании."По предварительным данным, это не был метан. Скорее всего, двуокись углерода с углекислым газом. СО2. Это наиболее вероятно", — добавили в пресс-службе.В свою очередь, в региональном центре медицины катастроф сообщили о двенадцати пострадавших, которых доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий."Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", — говорится в сообщении.На момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировали состояние легкой степени тяжести.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.

https://ria.ru/20220211/sud-1772248358.html

https://ria.ru/20220215/listvyazhnaya-1772894272.html

https://ria.ru/20220126/shakhta-1769621879.html

кемеровская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кемеровская область