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Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность - РИА Новости, 22.03.2022
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Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность
Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность - РИА Новости, 22.03.2022
Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность
Всех работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где семь человек почувствовали недомогание, вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 22.03.2022
2022-03-22T08:17
2022-03-22T09:04
кемеровская область
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где семь человек почувствовали недомогание, вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.По данным экстренных служб, помимо почувствовавших недомогание, в забое находились еще 134 человека.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия, "Листвяжная" сейчас не функционирует.Она уточнила, что в больницы доставили десять человек, все они находятся в сознании."По предварительным данным, это не был метан. Скорее всего, двуокись углерода с углекислым газом. СО2. Это наиболее вероятно", — добавили в пресс-службе.В свою очередь, в региональном центре медицины катастроф сообщили о двенадцати пострадавших, которых доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий."Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", — говорится в сообщении.На момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировали состояние легкой степени тяжести.В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
https://ria.ru/20220211/sud-1772248358.html
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кемеровская область
08:17 22.03.2022 (обновлено: 09:04 22.03.2022)
 
Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность

Работников шахты "Листвяжная" вывели на поверхность

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Машина скорой помощи
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Всех работников шахты "Листвяжная" в Кузбассе, где семь человек почувствовали недомогание, вывели на поверхность, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"На одном из участков горной выработки в ходе плановых ремонтно-восстановительных работ при реверсивном переключении главного вентилятора проветривания шахты было зафиксировано превышение углекислого газа. В связи с этим принято решение об эвакуации работников", — говорится в сообщении.
Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности.
По данным экстренных служб, помимо почувствовавших недомогание, в забое находились еще 134 человека.
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Как рассказали РИА Новости в пресс-службе предприятия, "Листвяжная" сейчас не функционирует.

"Шахта "Листвяжная" — неработающее угольное предприятие. Восстановительные работы на шахте ведутся. Все работы приостановлены", — добавила собеседница агентства.

Она уточнила, что в больницы доставили десять человек, все они находятся в сознании.
"По предварительным данным, это не был метан. Скорее всего, двуокись углерода с углекислым газом. СО2. Это наиболее вероятно", — добавили в пресс-службе.
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В свою очередь, в региональном центре медицины катастроф сообщили о двенадцати пострадавших, которых доставили в Центр охраны здоровья шахтеров в городе Ленинск-Кузнецкий.
"Они проходят тщательное всестороннее обследование. По линии санавиации в Ленинск-Кузнецкий прибыли специалисты токсикологи", — говорится в сообщении.
На момент эвакуации у всех шахтеров зафиксировали состояние легкой степени тяжести.
В конце ноября в "Листвяжной", когда под землей были 285 человек, взорвался метан. Большую часть людей удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва, но выбраться успели не все — пять сотрудников МЧС погибли. Всего жертвами трагедии стал 51 человек. Арестованы девять человек: от основного собственника шахты Михаила Федяева до инспекторов Ростехнадзора и начальника участка, где произошел взрыв.
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