https://ria.ru/20220807/shakhta-1807846874.html
В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети
В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети - РИА Новости, 07.08.2022
В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети
Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети на шахте "Воркутинская" в Коми, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном... РИА Новости, 07.08.2022
2022-08-07T13:50
2022-08-07T13:50
2022-08-07T15:14
происшествия
воркутауголь
воркута
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети на шахте "Воркутинская" в Коми, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает компания "Воркутауголь".Инцидент произошел около 7.00 мск в воскресенье."В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", - информирует "Воркутауголь" на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".В настоящее время все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет."В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты", - заключают в компании "Воркутауголь".Он пока не уточнил, когда деятельность шахты может быть возобновлена.Региональная прокуратура организовала проверку после инцидента."В связи с инцидентом на шахте "Воркутинской" … где сегодня … произошла аварийная остановка транспортной клети с находившимися в ней горняками, Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по поручению прокуратуры республики Коми организовала проведение проверки", - говорится в сообщении.Ведомство оценит соблюдение шахтой законодательства об охране труде и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, воркутауголь, воркута, республика коми
13:50 07.08.2022 (обновлено: 15:14 07.08.2022)
В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети
На шахте "Воркутинская" 12 человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости.
Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети на шахте "Воркутинская" в Коми, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает
компания "Воркутауголь".
Инцидент произошел около 7.00 мск в воскресенье.
"В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", - информирует "Воркутауголь
" на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
В настоящее время все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет.
"В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты", - заключают в компании "Воркутауголь".
"В настоящее время работа "Воркутинской" приостановлена до выяснения причин произошедшего и устранения возможных неисправностей", - сказал представитель компании.
Он пока не уточнил, когда деятельность шахты может быть возобновлена.
Региональная прокуратура организовала проверку
после инцидента.
"В связи с инцидентом на шахте "Воркутинской" … где сегодня … произошла аварийная остановка транспортной клети с находившимися в ней горняками, Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по поручению прокуратуры республики Коми организовала проведение проверки", - говорится в сообщении.
Ведомство оценит соблюдение шахтой законодательства об охране труде и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.