https://ria.ru/20220807/shakhta-1807846874.html

В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети

В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети - РИА Новости, 07.08.2022

В Коми 12 шахтеров пострадали при экстренной остановке транспортной клети

Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети на шахте "Воркутинская" в Коми, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном... РИА Новости, 07.08.2022

2022-08-07T13:50

2022-08-07T13:50

2022-08-07T15:14

происшествия

воркутауголь

воркута

республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Двенадцать человек пострадали при экстренной остановке транспортной клети на шахте "Воркутинская" в Коми, восемь из них госпитализированы в удовлетворительном состоянии, сообщает компания "Воркутауголь".Инцидент произошел около 7.00 мск в воскресенье."В результате восемь человек госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Четверо сотрудников с ушибами отправлены домой", - информирует "Воркутауголь" на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".В настоящее время все работники шахты "Воркутинская" выведены на поверхность. Угрозы жизни и здоровью сотрудников нет."В причине произошедшего сейчас разбираются специалисты", - заключают в компании "Воркутауголь".Он пока не уточнил, когда деятельность шахты может быть возобновлена.Региональная прокуратура организовала проверку после инцидента."В связи с инцидентом на шахте "Воркутинской" … где сегодня … произошла аварийная остановка транспортной клети с находившимися в ней горняками, Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли по поручению прокуратуры республики Коми организовала проведение проверки", - говорится в сообщении.Ведомство оценит соблюдение шахтой законодательства об охране труде и промышленной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20220324/shakhty-1779787132.html

воркута

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воркутауголь, воркута, республика коми