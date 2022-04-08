https://ria.ru/20220408/shakhta-1782489425.html

Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе

Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе - РИА Новости, 08.04.2022

Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе

Два горняка на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе, оказавшиеся за завалами из-за обрушения породы, выведены на поверхность, самочувствие у них нормальное, РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T12:47

2022-04-08T12:47

2022-04-08T12:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кемеровская область

жкх

прокопьевский район

суэк-кузбасс

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КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Два горняка на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе, оказавшиеся за завалами из-за обрушения породы, выведены на поверхность, самочувствие у них нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.В пятницу на шахте "Талдинская-Западная-1" произошло обрушение породы, за завалами оказались два горняка, с ними сохранялась связь. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, спасатели расчистили завалы, двое шахтеров спасены.Собеседник агентства отметил, начала работу специальная комиссия по расследованию всех обстоятельств происшедшего.Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, шахта "Талдинская-Западная-1" - угледобывающее предприятие, расположенное в поселке Большая Талда Прокопьевского района Кемеровской области. Предприятие входит в СУЭК-Кузбасс.

https://ria.ru/20220404/kotenok-1781633326.html

кемеровская область

прокопьевский район

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, жкх, прокопьевский район, суэк-кузбасс