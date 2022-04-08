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Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе - РИА Новости, 08.04.2022
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Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе
Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе - РИА Новости, 08.04.2022
Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе
Два горняка на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе, оказавшиеся за завалами из-за обрушения породы, выведены на поверхность, самочувствие у них нормальное, РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T12:47
2022-04-08T12:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кемеровская область
жкх
прокопьевский район
суэк-кузбасс
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КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Два горняка на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе, оказавшиеся за завалами из-за обрушения породы, выведены на поверхность, самочувствие у них нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.В пятницу на шахте "Талдинская-Западная-1" произошло обрушение породы, за завалами оказались два горняка, с ними сохранялась связь. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, спасатели расчистили завалы, двое шахтеров спасены.Собеседник агентства отметил, начала работу специальная комиссия по расследованию всех обстоятельств происшедшего.Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, шахта "Талдинская-Западная-1" - угледобывающее предприятие, расположенное в поселке Большая Талда Прокопьевского района Кемеровской области. Предприятие входит в СУЭК-Кузбасс.
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кемеровская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кемеровская область, жкх, прокопьевский район, суэк-кузбасс
12:47 08.04.2022 (обновлено: 12:55 08.04.2022)
 
Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты в Кузбассе

Спасатели вытащили двух горняков из-под завалов шахты "Талдинская Западная 1" в Кузбассе

© РИА Новости / Руслан КривобокКаски рабочих
Каски рабочих - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Каски рабочих
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 8 апр – РИА Новости. Два горняка на шахте "Талдинская-Западная-1" в Кузбассе, оказавшиеся за завалами из-за обрушения породы, выведены на поверхность, самочувствие у них нормальное, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУЭК-Кузбасс.
В пятницу на шахте "Талдинская-Западная-1" произошло обрушение породы, за завалами оказались два горняка, с ними сохранялась связь. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, спасатели расчистили завалы, двое шахтеров спасены.
"Два шахтера "Талдинской-Западной-1", оказавшиеся заблокированными в выработке, были выведены на поверхность. Самочувствие у них нормальное, травм нет", – рассказали в пресс-службе компании.
Собеседник агентства отметил, начала работу специальная комиссия по расследованию всех обстоятельств происшедшего.
Как следует из информации, размещенной на сайте предприятия, шахта "Талдинская-Западная-1" - угледобывающее предприятие, расположенное в поселке Большая Талда Прокопьевского района Кемеровской области. Предприятие входит в СУЭК-Кузбасс.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Кемеровская областьЖКХПрокопьевский районСУЭК-КУЗБАСС
 
 
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