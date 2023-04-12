https://ria.ru/20230412/siluanov-1864208205.html

Биография Антона Силуанова

Биография Антона Силуанова - РИА Новости, 12.04.2023

Биография Антона Силуанова

Министр финансов России Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:05

2023-04-12T01:05

2023-04-12T01:05

справки

россия

рсфср

антон силуанов

москва

министерство финансов рф (минфин россии)

сбербанк россии

единая россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864210652_0:115:3070:1842_1920x0_80_0_0_7161307436a9dca4210503b7d93bd7bf.jpg

Министр финансов России Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012). С 1985 года по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.В 1987-1989 годах служил в Советской армии.С 1989 года по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.В 1992 году Силуанов был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.С 1992 года по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.С 2003 года по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.С 2005 года по 2011 год – заместитель министра финансов РФ. С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ. C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.18 мая 2018 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства – министром финансов РФ. 15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, до 21 января Силуанов являлся исполняющим обязанности министра финансов РФ. 21 января 2020 года стало известно, что Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост первого вице-премьера. Антон Силуанов – декан финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ. Действительный государственный советник РФ I класса (2008).Член Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". С 2020 года председатель наблюдательного совета Сбербанка. Член партии "Единая Россия". Член Совета Безопасности Российской Федерации. Антон Силуанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

рсфср

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, рсфср, антон силуанов, москва, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, единая россия