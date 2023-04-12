https://ria.ru/20230412/siluanov-1864208205.html
Биография Антона Силуанова
Биография Антона Силуанова - РИА Новости, 12.04.2023
Биография Антона Силуанова
Министр финансов России Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T01:05
2023-04-12T01:05
2023-04-12T01:05
справки
россия
рсфср
антон силуанов
москва
министерство финансов рф (минфин россии)
сбербанк россии
единая россия
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Министр финансов России Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012). С 1985 года по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.В 1987-1989 годах служил в Советской армии.С 1989 года по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.В 1992 году Силуанов был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.С 1992 года по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.С 2003 года по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.С 2005 года по 2011 год – заместитель министра финансов РФ. С сентября по декабрь 2011 года Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ. C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.18 мая 2018 года указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства – министром финансов РФ. 15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, до 21 января Силуанов являлся исполняющим обязанности министра финансов РФ. 21 января 2020 года стало известно, что Антон Силуанов остался министром финансов, потеряв пост первого вице-премьера. Антон Силуанов – декан финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ. Действительный государственный советник РФ I класса (2008).Член Наблюдательного совета государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". С 2020 года председатель наблюдательного совета Сбербанка. Член партии "Единая Россия". Член Совета Безопасности Российской Федерации. Антон Силуанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013) и IV степеней (2011), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, россия, рсфср, антон силуанов, москва, министерство финансов рф (минфин россии), сбербанк россии, единая россия
Справки, Россия, РСФСР, Антон Силуанов, Москва, Министерство финансов РФ (Минфин России), Сбербанк России, Единая Россия
Министр финансов России Антон Германович Силуанов родился 12 апреля 1963 года в Москве.
В 1985 году окончил Московский финансовый институт (ныне Финансовый университет при Правительстве РФ) по специальности "финансы и кредит". Доктор экономических наук (2012
).
С 1985 года по 1987 год работал экономистом, старшим экономистом министерства финансов РСФСР.
В 1987-1989 годах служил в Советской армии.
С 1989 года по 1992 год – ведущий экономист, экономист 1-й категории, ведущий экономист, заместитель начальника подотдела, консультант министерства финансов РСФСР.
В 1992 году Силуанов был заместителем начальника отдела министерства экономики и финансов РФ.
С 1992 года по 1997 год – заместитель начальника отдела бюджетного управления, заместитель руководителя бюджетного департамента – начальник отдела, заместитель руководителя бюджетного департамента министерства финансов РФ.
В 1997-2003 годах Силуанов занимал должность руководителя департамента макроэкономической политики и банковской деятельности министерства финансов РФ, с 22 марта 2001 года – член коллегии Минфина.
С 2003 года по 2004 год – заместитель министра финансов РФ.
В 2004-2005 годах был директором департамента межбюджетных отношений Минфина России.
С 2005 года по 2011 год
– заместитель министра финансов РФ.
С сентября по декабрь 2011 года
Антон Силуанов был исполняющим обязанности министра финансов РФ.
C 16 декабря 2011 года – министр финансов РФ.
18 мая 2018 года
указом президента РФ назначен первым заместителем председателя правительства – министром финансов РФ.
15 января 2020 года
правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку, до 21 января Силуанов являлся исполняющим обязанности
министра финансов РФ.
21 января 2020 года стало известно, что Антон Силуанов остался министром финансов
, потеряв пост первого вице-премьера.
Антон Силуанов – декан
финансового факультета Финансового университета при Правительстве РФ.
Действительный государственный советник РФ I класса (2008).
Член Наблюдательного совета
государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ".
Член партии
"Единая Россия".
Антон Силуанов награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III (2013
) и IV степеней (2011
), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени (2007
).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников