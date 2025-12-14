Пакистану интересен российский опыт использования ИИ в бюджетном процессе

МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Пакистан заинтересован в опыте использования искусственного интеллекта в бюджетном процессе в России, сейчас многое, что используется для сбора информации и анализа данных, может быть выполнено с помощью ИИ, заявил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб.

"Вы сказали, что министерство финансов России использует искусственный интеллект в процессе бюджетирования. Мы хотели бы узнать об этом больше и посмотреть, как мы можем успешно перенять этот опыт. В частном секторе многое из того, что используется для сбора информации и анализа данных, на самом деле может быть выполнено с помощью ботов. Я учился такому в частном секторе, что-то мы уже начинаем применять", - сказал он в рамках конференции Momentum в Эр-Рияде.