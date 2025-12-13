https://ria.ru/20251213/yuan-2061796946.html
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань
Россия получит больше выгод от усиления китайской валюты: чем крепче юань - тем больше выручки в рублевом выражении будет получать российский экспорт, рассказал РИА Новости, 13.12.2025
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия получит больше выгод от усиления китайской валюты: чем крепче юань - тем больше выручки в рублевом выражении будет получать российский экспорт, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
По данным китайской таможни, в ноябре товарооборот двух стран составил 20,381 миллиарда долларов: Россия
ввезла в Китай
товаров на 10,835 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,546 миллиарда долларов. По итогам 2024 года товарооборот вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
"Чем крепче юань - тем больше экспортная выручка РФ в рублевом выражении. Соответственно тем комфортнее себя чувствуют компании-экспортеры и бюджет", - объяснил аналитик.
Китай - один из ключевых торговых партнеров России, товарооборот двух стран составил 203,675 миллиарда долларов за 11 месяцев текущего года. Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов
, Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
Как подчеркнул Лысенко, сегодня юань - одна из ключевых иностранных валют, в которых Россия проводит международные расчеты, наряду с долларом и евро.