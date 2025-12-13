Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань - РИА Новости, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:56 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/yuan-2061796946.html
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань - РИА Новости, 13.12.2025
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань
Россия получит больше выгод от усиления китайской валюты: чем крепче юань - тем больше выручки в рублевом выражении будет получать российский экспорт, рассказал РИА Новости, 13.12.2025
2025-12-13T06:56:00+03:00
2025-12-13T06:56:00+03:00
экономика
россия
китай
антон силуанов
эксперт ра
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97677/17/976771737_0:221:2500:1627_1920x0_80_0_0_a90441850d7ce4edbc4b161b915ee779.jpg
https://ria.ru/20251203/obligatsii-2059413258.html
https://ria.ru/20251025/natsvalyuty-2050588529.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97677/17/976771737_20:0:2481:1846_1920x0_80_0_0_ef62ab58916f45fbbfb8eab7ee789a5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, антон силуанов, эксперт ра
Экономика, Россия, Китай, Антон Силуанов, Эксперт РА
Эксперт объяснил, чем России выгоден крепкий юань

РИА Новости: крепкий юань позволит увеличить выручку в рублевом выражении

© Fotolia / selensergenЮани
Юани - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Fotolia / selensergen
Юани. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Россия получит больше выгод от усиления китайской валюты: чем крепче юань - тем больше выручки в рублевом выражении будет получать российский экспорт, рассказал РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
По данным китайской таможни, в ноябре товарооборот двух стран составил 20,381 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 10,835 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,546 миллиарда долларов. По итогам 2024 года товарооборот вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов.
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Облигации в юанях не будут использовать для финансирования дефицита бюджета
3 декабря, 07:59
"Чем крепче юань - тем больше экспортная выручка РФ в рублевом выражении. Соответственно тем комфортнее себя чувствуют компании-экспортеры и бюджет", - объяснил аналитик.
Китай - один из ключевых торговых партнеров России, товарооборот двух стран составил 203,675 миллиарда долларов за 11 месяцев текущего года. Как отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов, Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчетов происходит в юанях и рублях.
Как подчеркнул Лысенко, сегодня юань - одна из ключевых иностранных валют, в которых Россия проводит международные расчеты, наряду с долларом и евро.
Председатель российской части Российско-Китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Титов рассказал о значении использования нацвалют в расчетах с Китаем
25 октября, 16:21
 
ЭкономикаРоссияКитайАнтон СилуановЭксперт РА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала