Правительство продлило меры господдержки для угольных компаний

© Фото предоставлено пресс-службой СУЭК-Красноярск/Илья Наймушин Вскрышные работы на крупнейшем в России Бородинском угольном разрезе компании СУЭК возле города Бородино в Красноярском крае

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Правительство РФ продлило действие мер государственной поддержки для угольных компаний до 1 марта 2026 года, в том числе отсрочку по НДПИ и страховым взносам и неприменение взысканий задолженностей по налогам и страховым взносам, сообщили в кабмине.

"Правительство продлило действие отдельных мер поддержки организаций угольной отрасли. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин ... Речь идет об отсрочке по налогу на добычу полезных ископаемых и страховым взносам. Сроки их уплаты для организаций угольной отрасли продлены до 28 февраля 2026 года включительно. Также до этой даты к угольным компаниям не будут применяться взыскания по налоговым задолженностям и задолженностям по страховым взносам при условии, что против организаций-должников не возбуждена процедура банкротства", - сказано в сообщении.

Там добавили, что принятое решение позволит таким предприятиям высвободить оборотные средства и направить их на текущие нужды.

Мишустин 30 мая утвердил решения о мерах поддержки угольной отрасли. Такие меры, как отсрочка по НДПИ и страховым взносам и возможность для компаний с высокой долговой нагрузкой реструктурировать кредитную задолженность, распространялись на все угольные предприятия и действовали до 1 декабря.

Также есть адресные меры поддержки, назначением которых занимается новая подкомиссия во главе с министром финансов РФ Антоном Силуановым , созданная в конце мая в рамках правкомиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

В ноябре в пресс-службе Минэнерго говорили РИА Новости, что решения о предоставлении финансовых мер господдержки приняты для 24 российских угольных предприятий (это пять организаций), при этом всего были рассмотрены материалы 43 предприятий (10 организаций).

Замминистра энергетики РФ Дмитрий Исламов говорил, что закредитованность угольных компаний по итогам этого года вырастет до 1,5 триллиона рублей.