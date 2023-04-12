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Биография Александра Островского

Биография Александра Островского - РИА Новости, 12.04.2023

Биография Александра Островского

Русский драматург и театральный деятель Александр Николаевич Островский родился 12 апреля (31 марта по старому стилю) 1823 года в Москве. Его предки были родом... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T01:32

2023-04-12T01:32

2023-04-12T01:33

справки

александр островский

москва

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Русский драматург и театральный деятель Александр Николаевич Островский родился 12 апреля (31 марта по старому стилю) 1823 года в Москве. Его предки были родом из Костромской губернии и принадлежали к духовному званию.До 12 лет будущий драматург обучался дома. В 1840 году он окончил Московскую первую гимназии, хорошо знал латинский, немецкий и французский языки. Позднее выучил испанский, итальянский и английский.В 1840 году Островский поступил в Московский университет на юридический факультет, но в 1843 году оставил учебу. В этот период он все больше увлекался литературой, часто посещал Малый театр (ныне – Государственный академический Малый театр).В 1843-1845 годах служил в канцелярии Московского совестного суда (губернский суд, рассматривавший в основном семейные имущественные споры). Там писатель вел протоколы заседаний. В 1845 году перешел в канцелярию Московского коммерческого суда, где принимал жалобы от просителей.К 1847 году закончил свой первый очерк "Записки замоскворецкого жителя", который был опубликован в газете "Московский городской листок". В том же году и там же напечатали его первую пьесу "Картина семейного счастья" о браке по расчету.В 1849 году Островский написал комедию "Свои люди – сочтемся" или "Банкрот". Первое публичное чтение пьесы прошло в доме историка Михаила Погодина, где среди слушателей был писатель Николай Гоголь. В 1850 году комедию напечатал журнал "Москвитянин": до публикации у издания было 500 подписчиков, а после число читателей увеличилось до 1100 человек. Однако в том же году император Николай I запретил постановку пьесы и ее переиздание. Произведение посчитали обидным для русского купечества. Императору была подана жалоба, за автором установили полицейский надзор. В январе 1851 года Островского уволили со службы.Драматург перешел на работу в журнал "Москвитянин". Вскоре он написал пьесы "Утро молодого человека", "Неожиданный случай" (обе 1850), "Бедная невеста" (1851).В 1852 году Островский сочинил пьесу "Не в свои сани – не садись". Это было первое его произведение, которое поставили на сцене. Писатель отдал его Малому театру бесплатно.Во время репетиций в театре Островский подружился с актером Провом Садовским, ему в 1853 году драматург посвятил пьесу "Бедность не порок". Премьера прошла в январе 1854 года, чуть раньше произведение напечатали в "Москвитянине".В 1856 году Островский стал работать в журнале "Современник".Летом 1856 года Островский поехал в этнографическую экспедицию по Волге, в ходе которой описывал быт и нравы местных жителей, их промыслы, особенности интерьеров, диалекты. В начале экспедиции с Островским произошел несчастный случай: лошади понесли, и тарантас перевернулся. За несколько месяцев, что драматург лечился, он написал пьесу "Доходное место" (1857).В ходе поездки Островский записывал истории местных купцов. Одна из них легла в основу произведения "Не сошлись характерами" (1857) о браке между обедневшим дворянином и богатой купеческой дочерью. Вскоре писатель закончил пьесу "Воспитанница", а в 1859 году напечатали его первое собрание сочинений в двух томах.В том же году драматург написал драму "Гроза".В 1865 году в Москве Островский вместе с пианистом Николаем Рубинштейном и писателем Владимиром Одоевским создал Артистический кружок – общественную организацию для деятелей искусства.В том же году Островский провел там чтения новых пьес "Воевода" и "На бойком месте".В 1860-е годы Островский создал драматические хроники "Козьма Захарьич Минин-Сухорук" (1862), "Воевода, или Сон на Волге" (1865), "Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский" (1867) – из истории Смутного времени. Завершают этот цикл пьесы 1873 года: "Комик XVII столетия", посвященная 200-летию русского театра, и драматическая сказка в стихах "Снегурочка", псевдоисторическая утопия русской жизни.В бытовых комедиях и драмах из народного быта "На бойком месте" (1865), "Горячее сердце" (1869), "Не все коту Масленица" (1871), в пьесах из дворянского быта "На всякого мудреца довольно простоты" (1868), "Бешеные деньги" (1870) Островский до гротеска усилил формы условного изображения действительности и типов.В произведениях 1870-1880-х годов одной из центральных тем в творчестве писателя стала участь русской женщины, несправедливо обиженной судьбой: "Богатые невесты" (1876), "Таланты и поклонники" (1882), "Без вины виноватые" (1884). В 1879 году Островский написал одно из самых известных своих произведений – пьесу "Бесприданница", фабулу которой позаимствовал из уголовной хроники.К этому периоду также относятся и пьесы "Поздняя любовь" (1874), "Волки и овцы" (1875), "Последняя жертва" (1878), "Красавец-мужчина" (1883).Островский также написал несколько пьес вместе с драматургами Степаном Гедеоновым, Николаем Соловьевым и Петром Невежиным.Островский создал 48 пьес, все они были поставлены в Малом театре. Драматург сам читал их актерам, проводил репетиции, определяя трактовку и характер исполнения. Еще при жизни драматурга Малый театр называли "Домом Островского". В настоящее время, как и ранее, основу репертуара театра составляют постановки по его произведениям. Творчество писателя стало важнейшим этапом развития русского национального театра, который начался с его пьес. Писателю принадлежит более 40 переводов, в их числе произведения Уильяма Шекспира, Мигеля Сервантеса, Карло Гольдони, Педро Кальдерона и других знаменитых писателей.Островский также занимался общественной работой. Он создал Общество русских драматических писателей и оперных композиторов (1874, бессменный председатель). Работая с 1881 года при дирекции Императорских театров в комиссии по изменению законодательства по театральному делу, он добился улучшения положения артистов и совершенствования театрального образования. С 1885 года Островский заведовал репертуарной частью московских театров и был начальником театрального училища.14 июня (2 июня по старому стилю) 1886 года в имении Щелыково Костромской области Александр Островский скончался от болезни сердца. Писателя похоронили в селе Николо-Бережки Костромской губернии.Драматург был женат гражданским браком на Агафье Островской. От этого союза родилось четверо детей. Второй женой Островского стала актриса Малого театра Мария Васильева (урожденная Бахметьева). В браке родилось четыре сына и две дочери.В Петербурге Островскому дважды была присуждена Уваровская премия за пьесы "Гроза" (1860) и "Грех да беда на кого не живет" (1863).В 1863 году Островский был избран членом-корреспондентом Академии наук.По пьесам Островского снято более 80 фильмов. Среди них – художественные фильмы, фильмы-спектакли, мультфильмы и фильмы-балеты. Некоторые пьесы экранизировались по два-три раза, а "Бесприданница" и "Снегурочка" – по шесть.Наиболее известны картины – "Женитьба Бальзаминова" (1964) и "Жестокий романс" (1984). 27 мая 1929 года в Москве перед зданием Малого театра к 100-летию со дня рождения писателя был открыт памятник Островскому работы скульптора Николая Андреева.В 1954 году в Москве во дворе двухэтажного дома, где родился и жил Островский (на Малой Ордынке), был воздвигнут бюст писателя работы скульптора Георгия Мотовилова. В 1984 году в Москве в доме, где родился драматург, был открыт Дом-музей А.Н. Островского. Имя Александра Островского было присвоено ряду театров. В 1897 году – Кинешемскому драматическому театру (Ивановская область), в 1923 году – Костромскому государственному драматическому театру, в 1950 году – Ирбитскому драматическому театру (Свердловская область), в 1960 году – Уральскому областному театру драмы (Казахстан). В усадьбе драматурга в Костромской области открыт мемориальный и природный музей-заповедник Александра Островского "Щелыково".С 2008 года в Костроме ежегодно в декабре проводится театральный фестиваль "Дни Островского в Костроме" (учрежден в 1973 году). С 1993 года ежегодно в Москве в Малом театре проходит театральный фестиваль "Островский в Доме Островского". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр островский , москва