В столице Мьянмы появилась улица Минская - РИА Новости, 30.11.2025
07:32 30.11.2025
В столице Мьянмы появилась улица Минская
В столице Мьянмы появилась улица Минская
Улица Минская появилась в столице Мьянмы в честь визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского... РИА Новости, 30.11.2025
в мире, мьянма, белоруссия, нейпьидо, александр островский , александр лукашенко, максим рыженков
В мире, Мьянма, Белоруссия, Нейпьидо, Александр Островский , Александр Лукашенко, Максим Рыженков
В столице Мьянмы появилась улица Минская в честь визита Лукашенко

© Paula BronsteinЗдание парламента в Нейпьидо, Мьянма
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Paula Bronstein
Здание парламента в Нейпьидо, Мьянма. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Улица Минская появилась в столице Мьянмы в честь визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский.
Визит Лукашенко в Мьянму начался 27 ноября.
"В столице Мьянмы Нейпьидо появилась новая улица, которая называется улица Минская. Это первая улица в городе в честь иностранного государства, это первое увековечение имени города-героя Минска в дружеской Мьянме, далекой для белорусов стране Юго-Восточной Азии, где нет снега, а есть солнце и тепло", - сообщил Островский.
Официальная церемония открытия дорожного указательного знака с надписью на мьянманском и английском языках состоялась 28 ноября. С белорусской стороны церемонию возглавлял министр иностранных дел Максим Рыженков.
"Мы надеемся, что уже в скором времени трактора "Беларусь", собранные в Мьянме, пройдут в парадном строю по этой улице под аплодисменты и овации жителей Нейпьидо", - добавил Островский.
В миреМьянмаБелоруссияНейпьидоАлександр ОстровскийАлександр ЛукашенкоМаксим Рыженков
 
 
