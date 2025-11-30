В столице Мьянмы появилась улица Минская

ДЖАКАРТА, 30 ноя - РИА Новости. Улица Минская появилась в столице Мьянмы в честь визита президента Белоруссии Александра Лукашенко, сообщил РИА Новости заместитель председателя Российского Общества дружбы и сотрудничества с Республикой Союз Мьянма Александр Островский.

"Мы надеемся, что уже в скором времени трактора "Беларусь", собранные в Мьянме, пройдут в парадном строю по этой улице под аплодисменты и овации жителей Нейпьидо", - добавил Островский.